Buchen. (ahn) "Hinterlasse nichts außer Fußspuren, nimm nichts außer Eindrücke!" Dieser Leitspruch gilt vor allem für einen Besuch im Wald. Am Walderlebnispfad am Waldkindergarten in Buchen scheinen sich nicht alle Passanten an dieses selbstverständliche Gebot zu halten: Geht man dort spazieren, fallen einem immer wieder Müllablagerungen und Hundekot negativ ins Auge. Zur Vermeidung dieser Verschmutzungen appelliert die Stadtverwaltung vor allem an die Eigenverantwortung der Wegenutzer.

Noch ist der Walderlebnispfad gar nicht fertiggestellt. Am 4. August soll es so weit sein: Um 13.30 Uhr wird seine Einweihung an der großen Station "Waldspielplatz" stattfinden, wie die stellvertretende Fachbereichsleiterin Kultur und Stadtentwicklung Sarah Wörz auf Anfrage der RNZ mitteilt. Bei diesem Termin gibt es dann auch nähere Informationen zu den Attraktionen, die der Pfad bietet. Dieser erhalte aktuell noch den letzten Feinschliff.

Wie Wörz weiter erklärt, gestaltet sich die Situation bezüglich der Mülleimer so: Am Parkplatz "Kleines Roth" ist eine Hundestation mit Mülleimer. Ein weiterer Mülleimer ohne Hundestation ist am Weg, der vom "Großen Roth" (bei Architekt Wolfram) in den Wald führt. Der nächste Mülleimer befindet sich dann erst wieder am "Unterneudorfer Brückle" (Parkplatz am Hollersee).

Dazu plane man, einen Mülleimer an der Unterstellmöglichkeit am neuen "Waldspielplatz" aufzustellen. Weitere Mülleimer und Hundestationen seien nicht vorgesehen. Denn jeder Mülleimer verursache Folgekosten, da sie regelmäßig geleert werden müssten.

Hauptamtsleiterin Simone Schölch ergänzt, "dass wir hinsichtlich des Mülls einschließlich des Hundekots an die Eigenverantwortung der Spaziergänger und Hundehalter appellieren; das Fehlen eines Mülleimers oder einer Hundestation, die wir – wie gesagt – schon allein der Folgekosten wegen nicht flächendeckend aufstellen können, kann kein Freibrief dafür sein, den Dreck einfach fallen bzw. liegen zu lassen. Wer Abfall verursacht, ist verpflichtet, diesen auch wieder mitzunehmen und gegebenenfalls daheim zu entsorgen. Was selbstverständlich auch für Hundekot gilt."