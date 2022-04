Von Martin Bernhard

Buchen. Als Dr. Dieter Schultz die Obere Mühle das erste Mal sah, war ihm klar, dass er diese kaufen wollte. Der ehemalige Chefarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken war im Jahr 1985 mit seiner Familie nach Buchen gezogen. Schultz stammt aus Bremen und hatte mit seiner Frau in einem Bauernhof in Niedersachsen gelebt. In der Oberen Mühle wohnte damals Frau Schauwecker. Als Schultz die Mühle den Eigentümern Klaus und Eva Dolderer im Jahr 1989 abkaufte, erhielt jene ein lebenslanges Wohnrecht im ehemaligen Leibgedinghaus.

Die Mühle befand sich damals in einem so schlechten Zustand, dass ein Gutachter einer Bank sofort nach München zurückkehrte, ohne das Areal betreten zu haben. Schultz begann sofort nach dem Kauf mit den Sanierungsarbeiten. "Wir haben die Mühle komplett entkernt", sagt er. Im Jahr 1991 zog er mit seiner Familie ein, renovierte die Gebäude allerdings noch bis zum Jahr 1995. Jetzt strahlen die Räume das Urige und die Warme eines historischen Hauses aus, das modern und stilvoll eingerichtet wurde. So verfügt der Eingangsbereich im Erdgeschoss über eine Balkendecke, Kachelofen und Massivholzmöbel. Die Wohnräume im Obergeschoss sind lichtdurchflutet und offen gestaltet.

"Ich war immer auf der Suche nach einem Haus mit Charakter", erinnert sich Schultz. Der 80-Jährige schätzt an der Mühle die Ruhe, den großen Garten, das Ambiente und ihre Lage in der Nähe zur Innenstadt. Seine vier inzwischen erwachsenen Kinder wuchsen hier auf. Keines von diesen will die Mühle übernehmen. Das Wohnhaus mit seinen insgesamt 350 Quadratmetern Fläche ist dem Ehepaar zu groß geworden. Deshalb sucht es nach einem Käufer.

Hintergrund > Eine katholische Stiftung hat Interesse daran, die Obere Mühle zu kaufen. Dies sagte Mühlen-Eigentümer Dr. Dieter Schultz der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Stiftung wolle die Immobilie zu einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Alter nach dem Modell "Green Care" umbauen. > Demnach soll die Mühle zur Heimat von rüstigen älteren Menschen werden, [+] Lesen Sie mehr > Eine katholische Stiftung hat Interesse daran, die Obere Mühle zu kaufen. Dies sagte Mühlen-Eigentümer Dr. Dieter Schultz der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Stiftung wolle die Immobilie zu einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Alter nach dem Modell "Green Care" umbauen. > Demnach soll die Mühle zur Heimat von rüstigen älteren Menschen werden, die gern im Garten arbeiten. Eine entsprechende Bauvoranfrage werde nach Auskunft der Stadtverwaltung derzeit von Mitarbeitern des Landratsamts überprüft. mb

[-] Weniger anzeigen

Die Mühle verfügt über sechs Schlafzimmer, drei Bäder, ein großes Kaminzimmer, ein großes Esszimmer, eine moderne Küche mit separatem Esszimmer und einen Eingangsbereich. Das frühere Leibgedinghaus hat eine Wohnfläche von 80 Quadratmetern. Unter der zweigeschossigen Scheune mit vier Pferdeboxen befindet sich ein Gewölbekeller. Ein Käufer für das Areal scheint gefunden. Derzeit entscheiden die Behörden über eine Bauvoranfrage einer katholischen Stiftung (siehe Hintergrundkasten).

Die heutige Obere Mühle wurde erstmals im Jahr 1339 urkundlich erwähnt. Aus jenem Jahr ist eine Beschwerde der Witwe des Herolds von Buchen aktenkundig, des vormaligen Lehensinhaber der "Wolfsmühle", wie sie damals genannt wurde. Nach Informationen aus dem Stadtarchiv verkaufte Konrad von Buchen die Mühle im Jahr 1365 an Pfarrer Heinrich von Buchen. Im Jahr 1565 erwarb die Stadt Buchen die Mühle, der sie bis zum Jahr 1804 gehörte. Die Mühle war zeitweise auch als "Niedere Mühle" und "Veitsmühle" bekannt.

Ludwig Banschbach junior kann sich noch daran erinnern, wie er mit seinem Vater durch den Odenwald gefahren ist und Mehl ausgeliefert hat: "Ich bin zwischen den Mehlsäcken auf der Ladefläche gehockt." Er ist der Sohn des letzten Eigentümers, der die Obere Mühle als Müller betrieben hat. Ludwig Banschbach senior hatte die Mühle von seinem Vater übernommen, der sie von einer Familie Gramlich gekauft hatte. Im Jahr 1939 legte Banschbach senior die Meisterprüfung im Müllerhandwerk ab. Anfang der 1940er Jahre wurde er in die Wehrmacht eingezogen und kehrte im Jahr 1947 aus russischer Gefangenschaft zurück.

Nach Angaben von Dieter Schultz wurde die Mühle im Jahr 1954 elektrifiziert. Ludwig Banschbach erinnert sich daran, dass diese im Jahr 1958 umgebaut worden sei. Sicher ist, dass die Mühle im Laufe der 1950er Jahre einen Generator sowie eine Turbine erhalten hat. "Da war das Mühlensterben schon im Gange", sagt Elisabeth Course, die ältere Schwester von Ludwig Banschbach. "Aber mein Vater war mit Leib und Seele Müller!"

Als Ludwig Banschbach senior im Jahr 1960 starb, stellte seine Witwe Marga mit Hans Schuster einen Müller und einen ehemaligen Seemann als Helfer ein. Zum 1. Oktober 1962 verpachtete sie die Mühle an Willi Buttkus. Aus Akten der Stadt geht hervor, dass dieser die Mühle bis zum 30. Juni 1970 betrieben hat.

Zu jener Zeit war schon seit über 20 Jahren ein Streit über die Entschädigung für entgangenes Wasserrecht anhängig. Dieser ist durch den Ausbau der Kanalisation in der Stadt in den Jahren 1945 bis 1952 verursacht worden.

Nach einem Aktenvermerk des damals in Adelsheim ansässigen Wasserwirtschaftsamts war die Mühle bis zur Währungsreform im Jahr 1948 voll in Betrieb. Ludwig Banschbach senior betrieb diese bis zu seinem Tod im Jahr 1960 mit Wasserkraft, allerdings nur für sechs Stunden am Tag. Dass die Müllerfamilie Anspruch auf Entschädigung besaß, erkannten die Behörden recht schnell an. Nur über die Höhe der Entschädigung wurde über 20 Jahre lang verhandelt. Im Jahr 1973 einigten sich die Parteien darauf, dass Marga Banschbach 35.000 DM erhalten sollte. Davon hatte die Stadt Buchen 5000, der "Zweckverband Gruppenkläranlage Buchen-Hainstadt-Hettingen" 30.000 Mark zu zahlen. Außerdem musste die Stadt auf ihre Kosten das Wehr an der Morre beseitigen und den Mühlkanal, der von der Morre zur Mühle führte, zuschütten lassen.

"Man hatte den Banschbachs das Wasser abgegraben", merkt Klaus Dolderer zum Wasserrechtsstreit an. "Früher wurde die Morre montagmorgens in den Mühlgraben umgeleitet und trieb beim Leibgedinggebäude die Mühle an." Das Wasser habe eine Turbine angetrieben. Später habe die Familie Banschbach einen Generator mit 15 PS Leistung angeschafft.

Eva und Klaus Dolderer kauften die Mühle Marga Banschbach im Jahr 1977 ab. Auf der Suche nach einem passenden Objekt sei Klaus Dolderer über ein Inserat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die Immobilie aufmerksam geworden. Im Jahr 1977 seien seine Schwiegereltern, das Ehepaar Schauwecker, in die Mühle eingezogen, das Ehepaar Dolderer ein Jahr später. Klaus Dolderer führte zeitweise seine Rechtsanwaltskanzlei im Leibgedinghaus. Im Jahr 1980 zog er mit seiner Frau wieder aus und verkaufte die Mühle im Jahr 1989 an Dieter Schultz.