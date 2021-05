Von Rüdiger Busch

Mudau. Noch im Sommer hingen dunkle Wolken über dem landschaftlich so reizvoll gelegenen Mudauer Golfplatz: Durch die Insolvenz des Golfclubs waren die Zukunftsaussichten düster. Doch jetzt strahlt die Sonne über dem 80 Hektar großen Areal so hell wie nie zuvor. Dafür sorgen die vielversprechenden Pläne der Firma Golfplatz Mudau und Freizeitanlagen GmbH, die derzeit schon mit Hochdruck verwirklicht werden: So wird die 18-Loch-Anlage erneuert und teilweise umgestaltet, und es werden neue Angebote wie Bahnen für Fußballgolf und Tennisgolf sowie Wohnmobilstellplätze geschaffen, von denen die gesamte Region profitieren soll. Einen siebenstelligen Betrag nimmt der neue Betreiber dafür in die Hand – zunächst, denn es gibt noch weiterführende Pläne.

Joachim Prutzer, einer der Geschäftsführer der Golfplatz Mudau und Freizeitanlagen GmbH und des Investors, der Firma Tisatec GmbH (Riedstadt, Kreis Groß-Gerau), stellte der RNZ das neue Konzept, das unter dem Motto "Golf für Jedermann" ein breites Erholungs- und Sportangebot für Jung und Alt vorsieht, gemeinsam mit Clubmanager Martin Brand und Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger vor.

Überall sind Bagger im Einsatz

Foto: Busch

Dass sich auf dem weitläufigen Gelände Großes tut, ist unübersehbar: Überall sind Bagger und andere Baumaschinen im Einsatz. Zwischendrin sind aber immer wieder Golfcarts und Golfspieler zu entdecken, die – ungeachtet der regen Bautätigkeit – ihrem Hobby nachgehen. "Das ist unser Ziel: Die Mitglieder sollen durch den Umbau der Anlage möglichst wenig beeinträchtigt werden", erklärt Joachim Prutzer, der mit seiner Firma Tisatec seit über 30 Jahren Golfplätze baut und inzwischen auch zwei betreibt – neben dem Mudauer auch einen in Rheinstetten bei Karlsruhe.

Bevor Prutzer den Blick nach vorne richtet, schaut er kurz zurück auf die Zeit der Insolvenz und den Einstieg seines Unternehmens: "Ohne das gute Miteinander mit der Gemeinde wäre das Ganze nie zustande gekommen." Nicht nur Bürgermeister Rippberger, sondern auch der komplette Gemeinderat habe die Pläne für die Neuausrichtung der Anlage von Anfang an unterstützt.

Neue Zielgruppen im Visier

Wie der Name der neuen Firma bereits verrät, geht das Konzept über den reinen Golfplatz hinaus in Richtung Freizeitgestaltung. "Wir möchten das Gelände auch für Menschen öffnen, die – noch – nicht Golf spielen", erklärt Prutzer. Angebote wie Fußballgolf oder Tennisgolf sollen neue Zielgruppen anlocken. Familien mit Kindern, Jugendliche, Sportvereine, aber verstärkt auch Touristen sollen den Weg zum Golfplatz finden. "Wir möchten neue, vor allem jüngere Leute anlocken und die Hemmschwelle senken", verdeutlicht Martin Brand. "Wir sind kein elitärer, altehrwürdiger Golfclub, das sagt schon unser Motto aus: ,Golfen für Jedermann.‘" Der erhoffte Nebeneffekt: Wer erst einmal da ist, der möchte sich über kurz oder lang auch mit dem Golfschläger ausprobieren.

Dafür steht dann die Golfschule mit PGA-Golflehrer Holger Eissner zur Verfügung. Die ganze Saison gibt es, sobald es Corona erlaubt, Schnupperkurse für Golfanfänger, Golfinteressierte und Neugolfer aller Altersklassen – auch für Familien mit Kindern.

Geschäftsführer Joachim Prutzer (r.), Clubmanager Martin Brand (M.) und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger auf einem Green des Fußballgolf-Platzes. Foto: Busch

Sowohl die Fußballgolf- als auch die Tennisgolfbahnen sollen, so die Planung, zeitnah eröffnet werden. Im Eingangsbereich wurden die beiden großen Bahnen 8 und 9 bereits in Spielflächen für Fußballgolf und Tennisgolf umgewandelt. Fußballgolf wird genauso gespielt wie Golf – nur mit einem Fußball, der nicht mit dem Schläger, sondern per Fuß ins Loch bugsiert werden muss. Wie beim echten Golf gewinnt der, der dafür am wenigsten Versuche braucht.

Fußballgolf als besondere Attraktion

Auf einer Fläche, die in etwa so groß ist wie drei Fußballfelder, wurden 18 Bahnen geschaffen. Großen Wert wurde dabei auf eine naturnahe Gestaltung gelegt. Um aufs Grün zu kommen und einlochen zu können, muss der Spieler natürliche Hindernisse wie Sandbunker, oder Bäume um- oder überspielen. "Auch offizielle Meisterschaften sind geplant", sagt Joachim Prutzer. Ein Funktionär des Deutschen Fußballgolfverbands (DFGV) war bereits vor Ort, um die Anlage unter die Lupe zu nehmen.

Bürgermeister Rippberger, selbst ein passionierter Fußballer, sieht in dem neuen Angebot großes Potenzial: "Für Vereine ist das eine tolle Sache." So könnten beispielsweise Jugendmannschaften auf den Bahnen eine spezielle Trainingseinheit absolvieren. Geschicklichkeit und Ballgefühl werden geschult, und der Spaß kommt garantiert nicht zu kurz!

Das gilt auch für den direkt gegenüber liegenden Neun-Loch-Kombinationsplatz. Dort kann mit einem Tennisball Golf gespielt werden – ideal für Anfänger, die so schneller Erfolgserlebnisse sammeln können als mit dem Golfball. Parallel kann dieser Parcours auch mit dem Fußball gespielt werden. Deshalb gibt es auf diesen Grüns zwei unterschiedlich große Löcher. "Die Bahnen sind so kreiert, dass sie alle Altersgruppen ansprechen", betont Martin Brand.

Golfer freuen sich auf Verbesserungen

Familien mit Kinder und Fußballmannschaften auf dem Golfplatz? Wer jetzt befürchtet, das könnte zu Komplikationen führen, den kann Joachim Prutzer gleich beruhigen. "Die unterschiedlichen Nutzungen kommen sich nicht in die Quere." Das sieht auch der Bürgermeister so: "Das Gelände ist mit 80 Hektar so groß, dass es genügend Platz für alle Nutzer bietet." Zudem funktioniere das bislang bereits gut: Als Besonderheit werden Randflächen des Golfplatzareals nämlich sogar landwirtschaftlich genutzt.

Die 342 Mitglieder des Golfclubs werden aber auch in Zukunft auf dem Gelände die Hauptrolle spielen. Und auch sie dürfen sich auf einige Neuerungen und Verbesserungen freuen: So werden die Bahnen Zug um Zug so ertüchtigt und umgebaut, dass sie den heutigen Ansprüchen wieder genügen. Die klassische 18- Loch-Anlage erhält ein Re-Design des Golfarchitekten Philipp Schwab. Des Weiteren werden ein Sechs-Loch-Kurzplatz, eine überdachte Driving-Range, Mattenabschläge und ein Pitch- und Putt-Areal geboten. Die Wasserbereitstellung für die Anlage erfolgt größtenteils über Niederschlagswasser. Außerdem wird großen Wert auf den Artenschutz gelegt, denn die Anlage ist Teil des Projekts "Lebensraum Golfplatz". So werden auf dem weitläufigen Areal Blühwiesen für Insekten gesät.

Zwei besonders lange Bahnen werden aktuell umgestaltet und verkürzt. Dadurch ist es möglich, die beiden wegfallenden Bahnen zu ersetzen. Der "neue" Golfplatz besteht wie bislang gewohnt aus 18 Bahnen und weist ein Par von 72 auf (vorher 73) auf. "Auch die Golfer freuen sich über die Neuerungen", ist sich Dr. Rippberger sicher, und wie zum Beweis kommt gerade ein langjähriges Mitglied vorbei und teilt seine Einschätzung: "Das wird richtig gut!"

"Genuss am Golfpark"

Als Nachfolger des beliebten "Ristorante Carrubo", das ist seit einigen Monaten im ehemaligen "Löwen" in Mudau ein neues Domizil gefunden hat, empfängt seit 10. April das neue Restaurant "Genuss am Golfpark Mudau" die hungrigen Gäste – coronabedingt natürlich bislang nur mit "To go"-Angeboten. Küchenchef Walter Häcker und sein Team bieten Gutes aus der deutschen Küche, vornehmlich Spezialitäten aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern Hessen und Bayern an. "Die Küche wurde komplett saniert, um den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden", berichtet Joachim Prutzer. Ein Kiosk, die große Sonnenterrasse und ein vielfältiges Kaffee- und Kuchenangebot runden den "Genuss am Golfpark" ab, von dem sich nicht nur die Golfer, sondern Gäste aus der gesamten Region ansprechen lassen sollen.

Freizeitwert wird erhöht

Um die Golfanlage für Fußgänger und Radfahrer besser zu erschließen, ist der Bau eines Weges geplant, verrät Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Dann steht beispielsweise auch einem Sonntagsspaziergang mit Einkehr auf dem Golfplatz nichts mehr im Weg. Generell verspricht sich das Gemeindeoberhaupt wichtige Impulse für den Tourismus: Aus den Rad- und Wanderwegen und aus Attraktionen wie dem Eventure-Park, Kutschenfahrten und nun der Golfanlage lasse sich ein attraktives Paket für Urlauber schnüren.

Aber auch die Einheimischen profitierten von der Erhöhung des Freizweitwerts. "Wir hatten nach der Insolvenz Befürchtungen, was wohl mit dem Areal geschehen wird", sagt Bürgermeister Rippberger. "Nun sind wir heilfroh, dass es so gekommen ist, denn was hier entsteht, ist wunderbar für Mudau und die gesamte Region: ein echter Volltreffer." Oder, um es in der Golfersprache zu sagen, ein Hole-in-one.