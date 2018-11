Von Hans Slama

Mudau. Vor hundert Jahren wurde die Region zwischen Kriegsende, Revolution und Weimarer Republik aufgerieben. 1914 begann der Erste Weltkrieg. Bis zum Kriegsende 1918 beteiligten sich knapp 40 Nationen. Die Weiterentwicklung der Waffen brachte Massentötungsmaschinen hervor: Maschinengewehre, Panzer und Giftgas. Von 70 Millionen Soldaten starben mehr als neun Millionen. Am Ende lag Europa in Trümmern. Die Geschichte dieser "Urkatastrophe" ist bei vielen in Vergessenheit geraten.

In einer Aufzeichnung aus Langenelz, die 27 Gefallenen gewidmet war, erhoffte man sich Erinnerung: "Solange Deutsche leben, werden sie bedenken, daß dies einst Söhne ihres Volkes waren."

Die sinkende Beteiligung am Volkstrauertag zeigt jedoch, dass dieses Kapitel der Geschichte heute schwerer zu vermitteln ist.

Der Odenwaldmaler Arthur Grimm aus Mudau schildert seine Kriegserlebnisse: "Am 1. August verließ ich mit meinem Köfferchen Hollerbach. Was wird geschehen? Krieg? Wirst du dieses Land wiedersehen? Ich nahm Abschied, weil ich mußte, und überließ alles einem gütigen Schicksal. Denn, das war mir klar - ein Krieg bringt nichts Gutes. Und der Gedanke beseelte mich, daß nach diesem Krieg alles sich ändern wird ..." Grimm, 31 Jahre alt, war verheiratet. Er erkrankte und wurde kurz vor Kriegsende entlassen. Er hatte Glück und überlebte. Er schrieb: "Das Kriegserlebnis empfand ich künstlerisch als eine Lücke. Es war der tragische Zusammenbruch eines Volkes. Menschlich gesehen war der Krieg ein Wahnsinn - eine Schande des 20. Jahrhunderts."

Die Not war groß. Die Beschlagnahmung von Kirchenglocken und Fahrradschläuchen, von Kupfer und Geschirr vergrößerten den Zweifel am Sieg. Die Landwirtschaft kümmerte dahin. Es fehlte an Arbeitskräften, Düngemitteln. Defekte Maschinen konnten nicht ersetzt werden. Schlechtes Saatgut und ungenügende Bodenbearbeitung führten zu einem Rückgang der Ernteerträge. Lan᠆genelz musste 1918 28 Stück Großvieh abliefern, ersatzweise Kleinvieh.

Reichskanzler Prinz Max von Baden richtete am 3. Oktober 1918 ein Waffenstillstandsangebot an US Präsident Wilson. Die gesamte kaiserliche Flotte meuterte. Die Offiziere wurden entwaffnet, und in Kiel wählte man Soldatenräte, die mit den Arbeiterräten in ganz Deutschland die politische Macht an sich rissen. Dies führte am 9. November zur Abdankung von Kaiser Wilhelm II. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, dessen Vorfahren aus Krumbach stammen, wurde Reichskanzler. Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. In Deutschland hatte sich mit Kriegsende die Lebensmittelknappheit verschärft. Es kam zur Hungersnot. Es gab nur Steckrüben, Kartoffeln und Brot. Am 11. August 1919 trat die Reichsverfassung in Kraft, die Demokratie wurde verankert.

In Deutschland trat das Frauenwahlrecht in Kraft, die Schulpflicht für Jungen und Mädchen wurde einheitlich geregelt. Das Schultagebuch in Langenelz vermerkt für 1920, dass "erstmals zwei Mütter zum Schuljahresschluss erschienen sind und so ihr Interesse an der Schulerziehung bekunden".

Durchziehende Einheiten, Scharen von Hungrigen und Armen, Bettlern, Hausierern, Raffern und Schiebern aus den Großstädten ergossen sich übers Land. Hinzu kam die Spanische Grippe die sich 1918 von den Schlachtfeldern über die Lazarette verbreitete. In Deutschland geht man von 400.000 Todesfällen aus. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis wütete die Krankheit.

Humpert aus Mudau merkte an, dass das bürgerliche Ordnungsgefüge ins Wanken kam. Soldaten machten Heeresgut zu Geld, verwundet und an den Folgen leidend, waren sie die allergrößten Verlierer. Die Bauern umgingen die verhasste Zwangswirtschaft, die Tauschwirtschaft blühte wieder auf.

Die Lebensmittel-Rationierungen ließen, wie es heißt, "die Gefühlswerte schwinden und die Sittlichkeit wurde aufs Empfindlichste bedroht". So berichtet am 29. November 1919 der Stadt- und Landbote Eberbach: "Großschlächterei in Reisenbach aufgedeckt, Verhaftung mehrerer Metzger und Landwirte; den Spuren nach wurden von Mai bis Oktober mindesten 35 Stück Großvieh geschlachtet. Im Leiningenschen Wildpark wurde während des Krieges stark gewildert, 1919 waren die Wildbestände nicht einmal halb so groß wie 1914."

Hier in der Region hatte die Revolution keine Chance. Mit Kriegsende kam es zwar zur Einrichtung von "Räten", so in Buchen, Walldürn, Mosbach und Mudau. Hier waren es Vertreter aus den umliegenden Ortschaften, so auch Bürgermeister Friedel aus Waldauerbach.

Nach Stabilisierung der Lage lösten sich 1919 auch bei uns die Volksräte auf.

Im Sommer hielten sich in Mudau wochenlang 200 Fremde auf. Zwölf Kinder aus dem Hungergebiet Erzgebirge trafen im Dezember ein. Die Arbeitslosigkeit war hoch, die Landwirtschaft kümmerte dahin. Es fehlte an allem, an Arbeitskräften, Düngemitteln, Saatgut und Arbeitsgeräten.

Die Holzlieferungen an die Alliierten lösten Holzknappheit bei der Bevölkerung aus. Die Waldstreunutzung und Schweineweide im Wald wurden freigegeben. Viehseuchen waren zu beklagen.

In Schloßau schlug der Diebstahl einer Uhr in dieser Notzeit hohe emotionale Wellen. In Schloßau, das drei von vier Glocken verloren hatte, wurde für neue gesammelt. Amerikaauswanderer aus Mudau spendeten zur Anschaffung einer neuen Orgel hohe Geldbeträge.

1919 feierte man auch bei uns mit den vom Feld heimgekehrten Soldaten. Der Blutzoll in der Gemeinde war hoch, aber von Ort zu Ort unterschiedlich: In Donebach starben 26 Männer, in Langenelz 27, in Mörschenhardt zehn, in Mudau 48, in Reisenbach sieben, in Rumpfen drei, in Oberscheidental zehn, in Unterscheidental 15, in Schloßau 27, in Steinbach 21, in Waldauerbach fünf - insgesamt 199 Männer. Erst im März 1920 kam der letzte Schloßauer aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Fast jeder Mann im Alter zwischen 19 und 40 Jahren war im Kriegseinsatz gewesen.

Die Enttäuschung war groß - ohne besiegt worden zu sein, verlor das Reich weite Landesteile und musste hohe Reparationsleistungen erbringen.

Die Dolchstoßlegende wurde geboren, nach der die Heimat der Front in den Rücken gefallen sei. Kriegerdenkmale entstanden, Militär- und Veteranenvereine hatten Hochkonjunktur, der nationale Geist erwachte ...