Mosbach/Main-Tauber-Kreis. (pm/RNZ) Die Große Jugendkammer des Landgerichts Mosbach hat einen 39-jährigen Deutschen aus dem Main-Tauber-Kreis am heutigen Donnerstag wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen und von Jugendlichen in vier Fällen in Tateinheit mit dem Besitz von kinderpornographischen Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Die Öffentlichkeit war zu dem Prozess nicht zugelassen.

Dem 39-Jährigen wurde zur Last gelegt, er habe im Jahr 2018 bei vier Gelegenheiten sexuelle Handlungen gegen Entgelt an einem 17-Jährigen vorgenommen. Weiterhin habe er zwischen Ende 2017 und Juli 2018 in zwei Fällen einen damals 11- bzw. 12-jährigen Jungen über einen Chat aufgefordert, Nacktfotos und -videos von sich anzufertigen und dem Geschädigten dafür Gutscheinkarten versprochen.

Schließlich habe der Angeklagte im Jahr 2018 mehr als 600 Bild- und mehr als 50 Videodateien mit kinderpornographischem Inhalt besessen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten beantragt. Die Verteidigung hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren beantragt, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.

Der Angeklagte gilt bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.