Von Joachim Casel

Osterburken. Im Regionalen Industriepark (RIO) gibt es eine ganze Reihe von hochinteressanten Firmen, die aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung, ihrer weitreichenden Produktpalette oder ihrer besonderen Marktposition einen herausragenden Stellenwert haben. Eines dieser Unternehmen ist seit mittlerweile fast 40 Jahren die Mollet GmbH von Firmengründer Wolfgang Hageleit, der heute seinen 75. Geburtstag feiern kann und der weiterhin als Geschäftsführer in seiner Firma hauptberuflich tätig ist (Lebenslauf siehe Kasten unten).

Geschäftsführer Wolfgang Hageleit gründete die Firma Mollet im Jahr 1983. Foto: Joachim Casel

Mit gerade mal 13 festangestellten Mitarbeitern erwirtschaftet Mollet einen Umsatz von jährlich 3,5 Millionen Euro (in etwa gleich hoch ist der Umsatz der spanischen Tochterfirma). Die Mollet GmbH stellt intelligente Füllstandtechnik her. Das heißt, pauschal formuliert, dass die Hightechgeräte von Mollet dafür sorgen, dass man die Menge des festen Schüttguts im jeweiligen Großbehälter, vornehmlich Silos, exakt bestimmen kann.

Insgesamt gibt es in ganz Deutschland nur vier oder fünf Firmen, die solche Produkte vertreiben. In ganz Europa sind es vielleicht 15, die in dieser speziellen Branche tätig sind. Nachfolgend stellen wir die Firma Mollet vor, die zwar weltweit bekannt ist, aber die hierzulande doch bislang nur wenige kennen.

> Der Firmenname: Herrn Mollet wird man in dem Unternehmen vergeblich suchen, denn der Firmenname hat mit einer real existierenden natürlichen Person rein gar nichts zu tun. Es ist vielmehr der Name einer spanischen Stadt, in der die Tochterfirma des Unternehmens ihren Sitz hat. Die 50.000-Einwohner-Stadt Mollet del Vallès liegt in der Region Katalonien etwa 15 Kilometer entfernt von Barcelona. Sie diente als klangvoller Pate für das in den 80er Jahren gegründete Osterburkener Unternehmen. Geschäftsführer Wolfgang Hageleit: "Den Namen ,Hageleit‘ fand ich damals nicht spannend genug, aber Mollet hat einen sehr schönen Klang, da habe ich das genommen."

> Die Entwicklung des Unternehmens: Mollet begann im Jahr 1983 als Ein-Mann-Betrieb. Nach dem guten Start stellte Wolfgang Hageleit noch eine Halbtagskraft ein. Zunächst konzentrierte sich das junge Unternehmen auf den Vertrieb von Geräten für die Füllstandmessung in Schüttgütern.

Im Laufe der Jahre entwickelte die GmbH dann aber auch selbst zahlreiche innovative Füllstandmelder. Innovation ist bei Mollet Trumpf. Aus der großen Gruppe der Eigenkreationen sollen an dieser Stelle die intelligenten Kupplungssysteme und die Schwenkhebel-Schalter genannt werden.

Füllstandmelder benötigt man für die Automatisierung von Produktionsprozessen in den unterschiedlichsten Industrien, wie Chemie, Pharmazie, Holz-, Kunststoff-, Lebensmittelindustrie, Tierfutterherstellung, Papierindustrie oder Energieerzeugung. Überall müssen die Lagervorräte von Schüttgütern in Silos und Behältern gemessen und an die Prozessleitsteuerung weitergegeben werden. Mollet bietet dafür verschiedene Messtechnologien an.

Im Jahr 1998 kaufte Mollet die spanische Lieferfirma auf, die damit zur hundertprozentigen Tochterfirma wurde.

Parallel hierzu hat man begonnen, ein Netz internationaler Vertriebspartner aufzubauen. Heute besteht in Europa und Asien ein schlagkräftiges Netzwerk von mehr als 20 kompetenten Vertriebspartnern aus dem In- und Ausland. "Besonders gute Vertretungen haben wir in Polen und Finnland", streicht Hageleit heraus.

> Der Standort im RIO: Weil der alte Standort im Stadtkern schnell zu eng wurde, schaute man sich nach einem Domizil um, das auch wachsenden Anforderungen gerecht werden kann. Dieses fand man im RIO. Wolfgang Hageleit: "Das war eine gute Wahl. Unsere Firma liegt direkt an der Straße. Mit der kürzlich angelegten zweiten Ausfahrt direkt vor unserer Haustür ist das Ganze jetzt perfekt." Für die aktuell 13 Mitarbeiter ist auch bei weiteren Neueinstellungen auf jeden Fall mehr als ausreichend Platz vorhanden. In dieser Frage hält es Wolfgang Hageleit mit der legendären Unternehmerin Grete Schickedanz, die betont hat, dass weitsichtige Unternehmer darauf achten sollten, immer genügend Fläche zur Verfügung zu haben. Wolfgang Hageleit hat vorgesorgt und für den Fall der Fälle auch noch das Nachbargrundstück erworben. Das dient im Augenblick aber vornehmlich den Mitarbeiten zum Relaxen, denn hier befindet sich ein Pavillon mit Grünfläche und Boulefeld.

> Das Produkt: Das Hauptgeschäft der Mollet GmbH ist hochwertige Füllstandmesstechnik für Schüttgüter aller Art, die 60 Prozent der Produktpalette bilden. Diese stellt man ausschließlich für Schüttgüter – und nicht für Flüssigkeiten – her. Dabei ist das Anforderungsprofil ganz unterschiedlich, weil jedes Schüttgut anders ist, insbesondere in puncto Körnung, Größe, Beschaffenheit und Feuchtigkeit. So baut Mollet Füllstandmelder für Sand, Kies, Getreide und Mehl, aber auch für das hochhygienische Penicillin.

Die restlichen rund 40 Prozent der Produktpalette bilden Kupplungssysteme. Hinzu kommen noch kleinere Nebenprodukte, wie etwa verschiedene Druckmelder für Silos.

Insgesamt ist man bei Mollet sehr stolz auf die aufgebaute umfassende Expertise in Sachen Explosionsschutz, sodass für viele Geräte ein großes Spektrum an erstklassigen Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen brennbarer Staub, brennbare Gase oder hybride Gemische entstehen können, angeboten werden kann.

> Die Mitarbeiter: In Osterburken arbeiten lediglich 13 festangestellte Mitarbeiter, die alle aus der Region kommen, und einige Honorarkräfte. Die Mitarbeiter sind in der Regel schon über viele Jahre im Betrieb und sorgen so für Kontinuität in den Arbeitsabläufen. 15 Mitarbeiter sind es in der spanischen Tochterfirma.

> Die Lieferanten: Ähnlich wie bei den Mitarbeitern setzt Mollet auch bei den Lieferanten auf die Region im und rund um das Bauland. Die meisten Lieferanten von Mollet kommen aus der Region in einem Radius von 30 bis 40 Kilometern rund um Osterburken. Das Prinzip ist ebenso einfach wie effizient: Im Unternehmen Mollet wird konstruiert und entwickelt. Die Pläne und Zeichnungen gehen dann außer Haus. Dann übernehmen umliegende Dreher, Fräser, Eloxierer oder Elektrounternehmen. Die Endmontage findet dann wieder bei Mollet statt.

> Die Kunden: Im Gegensatz dazu sind die Kunden von Mollet auf der ganzen Welt und in nahezu allen industriellen Branchen zuhause. So liefert die Mollet GmbH u. a. an Abnehmer in ganz Europa und nach Asien. Zu den Kunden zählen so namhafte Unternehmen wie Müller-Milch, Ovomaltine und Heidelberger Zement. Für Müller-Milch entwickelte Mollet eigens eine Spezialkupplung, die die höchste Sicherheitsstufe aufweist und hochhygienisch sein muss, weil sie für die Herstellung von Nahrungsmitteln für Kleinkinder eingesetzt wird.

> Der Verkauf: Interessanterweise verzichtet man bei Mollet komplett auf einen Außendienst. Geschäftsführer Hageleit: "Das ist nicht notwendig und für uns auch zu teuer. Unser Innendienst macht das recht effizient mit. Außerdem verkaufen wir viel über Kataloge, Mundpropaganda oder das Internet."

Das Unternehmen hat sich eine gute Marktposition erarbeitet. Zusammen mit der spanischen Tochterfirma kommt man auf einen Jahresumsatz von sieben Millionen Euro.

> Ausblick: Auch im Jahr 2022 scheint sich der gute Trend bei der Mollet GmbH fortzusetzen. Wolfgang Hageleit: "Wir sind sehr gut gestartet ins neue Jahr und haben unsere Absatzzahlen weiter gesteigert. Die Auftragslage ist super!"

Firmengründer Wolfgang Hageleit

Wolfgang Hageleit ist Ideengeber, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Mollet Füllstandtechnik GmbH in Osterburken. Als alleiniger Geschäftsführer führt er das Unternehmen sehr erfolgreich.

Hageleit wurde heute vor 75 Jahren in Schleswig-Holstein geboren. Eine große Feier wird es an seinem Ehrentag aber nicht geben, da der Jubilar schon vor längerer Zeit eine Reise nach Norddeutschland geplant hat.

Schon früh siedelte die Familie in den Süden um. Über Sigmaringen und Obrigheim kam man schließlich nach Sennfeld, wo der junge Wolfgang Hageleit aufwuchs.

Nach der Schule lernte er den Beruf des Bauzeichners bei einem Architekten. Später wechselte er zum Tiefbau, nämlich zum Büro Konrad Sack, Adelsheim, wo er fortan Kanäle und Wasserleitungen zeichnete und die ersten Rückhaltebecken konstruierte. Noch heute äußert sich Hageleit lobend über das Arbeitsklima im Büro Sack. Nach seiner Festanstellung beim Osterburkener Unternehmen AZO (1968 bis 1974) war er die nächsten neun Jahre Betriebsleiter bei der Firma ABS in Boxberg und danach bei einer Firma in Ludwigsburg.

1983 wagte Hageleit dann parallel zur Festanstellung den Schritt in die Selbstständigkeit. In enger Kooperation mit einer spanischen Firma in Mollet gründete er in Osterburken die heutige Mollet GmbH. Das war aber längst noch nicht im RIO, sondern auf engstem Raum zunächst im eigenen Wohnhaus und dann in der ehemaligen Weberei Müller im Osterburkener Stadtkern. Hier in seinem Ein-Mann-Betrieb tüftelte und entwickelte Wolfgang Hageleit einige Neuerungen, die die Grundlage bildeten für sein aufstrebendes Unternehmen, das sich in den Folgejahren zu einem Marktführer in der Füllstandtechnik entwickeln sollte.

Gemäß dem Motto "Wer rastet, der rostet" denkt Wolfgang Hageleit noch längst nicht ans Aufhören. Ab Herbst gibt es zusätzlich Verstärkung aus der eigenen Familie: Mit Simone Frei steigt die Tochter ins familiär geführte Unternehmen ein. (joc)