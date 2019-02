Möckmühl. (pol) Alle Hände voll zu tun hatten Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag. Seine von ihm getrennt lebende Frau randaliere vor seinem Wohnhaus, meldete ein Möckmühler kurz vor 2.30 Uhr. Als zwei Polizeistreifen eintrafen, war die Frau bereits im Haus und stand an einem Fenster. Sie drohte, aus dem vier Meter über dem Boden befindlichen Fenster zu springen. Als die Polizei in der Wohnung war, konnten die Beamten die 54-Jährige davon abbringen. Da diese immer aggressiver gegen die Ordnungshüter auftrat, wurde ihr der Gewahrsam erklärt.

Nachdem sie mit Handschellen versehen worden war, wurde sie zum Streifenwagen geführt. Beim Einsteigen gelang es ihr, nach einem Polizisten zu treten. Sie traf diesen im Unterleib. Da sie offensichtlich unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen, und sie musste ihren Rausch in einer Zelle ausschlafen.