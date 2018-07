Von Rebecca Balles

Walldürn. Wenn in Deutschland Unwetter aufziehen und Gewitter und Starkregen drohen, befinden sich Michael Rulff und seine Kollegen in Alarmbereitschaft. Die Spezialisten der Hagelschaden-Parkdellen-Instandsetzung, kurz HPI, mit Firmensitz in Aidlingen bei Stuttgart stehen in den Sommermonaten insbesondere den Autobesitzern zur Seite, deren Fahrzeuge bei heftigem Hagelfall nicht den Schutz einer Garage gefunden haben. Das Besondere: HPI verfügt nicht über feste Werkstätten, sondern zieht mit einer mobilen Werkstatt von Ort zu Ort und trifft dort auf die Kunden.

Aufmerksamkeit ist für die Mitarbeiter von HPI dabei Grundvoraussetzung: "Wir beobachten das Wetter genau. Dann sondieren wir die Gebiete, in denen es zu Hagelfällen gekommen ist. Wir überprüfen insbesondere das Volumen, das heißt, die potenzielle Anzahl an Schadensfällen", erklärt Rulff.

Lohnt sich ein Einsatz, miete man im Epizentrum des Unwetters eine Halle an, in der man ein Reparaturzentrum einrichte. Innerhalb weniger Stunden heißt es dann für die Kollegen: "Koffer packen". "Man könnte uns auch als Hagelzigeuner bezeichnen", lacht Rulff. "Wir reisen dem Unwetter sozusagen hinterher." Aktuell habe man an elf Stationen seine Zelte aufgeschlagen - unter anderem in Walldürn.

Bevor der Kunde mit seinem Wagen vorfahren kann, gibt es viele logistische Herausforderungen zu meistern. Vom Strom über den Wasseranschluss, Zugang zum Mobilfunknetz und WLan bis hin zu einer ausreichenden Beschilderung - die Infrastruktur muss stimmen.

Neben materiellen Voraussetzungen kommt der wandernde Reparaturservice nicht ohne die lokalen Betriebe aus. Insbesondere mit deutschen Autohäusern ist HPI flächendeckend vernetzt. Über sie organisieren die Mitarbeiter wenn nötig Ersatzteile oder Ersatzwagen.

Während bei HPI eine Logistikmaschinerie in Gang gesetzt wird, laufen auch bei der Württembergischen Versicherung die Telefone heiß. "Wenn die Dellen noch mit Wasser bedeckt sind, sind sie für den Fahrzeughalter oft kaum erkennbar. Am Folgetag kommt häufig das große Erwachen", meint Kraftfahrt-Sachverständiger Dieter Reitinger. Die Geschädigten verweise man dann an das mobile Reparaturzentrum.

Für die Versicherung ist die Kooperation mit HIP ein Glücksfall: Die Schadensfälle können schnell abgearbeitet werden und man muss nicht jeden Halter einzeln ansteuern. Auch der Kunde profitiert: Zur Werkstatt sind es nur einige Minuten, man erhält einen kostenlosen Ersatzwagen, und die Abrechnung mit der Versicherung übernimmt HPI. Der Hagelschaden-Spezialist schließlich lebt von der Reparatur. "Eine Win-win-win-Situation", resümiert Rulff.

In einer Walldürner Landwirtschaftshalle haben sich HPI und Württembergische Versicherung derzeit eingerichtet: Hier gibt es einen Wartebereich mit Catering für die Kunden, ein Büro, vier Parkbuchten, in denen Sachverständige mithilfe schwarz-weiß gestreifter Schirme Dellen ausfindig machen und Gutachten erstellen, sowie einen Reparaturbereich. Dort arbeiten Dellentechniker, Oberflächenspezialisten und Karosseriebauer Hand in Hand.

Millimeter um Millimeter "massiert" das Team unter Projektleiter Peter Hebel die Dellen aus den Fahrzeugen heraus. Drei bis vier Autos werden hier im Durchschnitt pro Tag bearbeitet. Nur in absoluten Ausnahmefällen müssen Stellen nachlackiert werden.

Nach den Hagelfällen am 11. Juni sind in der Region um Walldürn ca. 350 Schadensmeldungen bei der Württembergischen Versicherung eingegangen. Insgesamt sei jedoch von rund 4000 beschädigten Autos im Raum auszugehen, so die Verantwortlichen von HPI und Würtembergischer Versicherung. Die Reparaturkosten pro Fahrzeug belaufen sich laut Reitinger auf rund 2000 Euro. Für den Kraftfahrt-Sachverständigen liegen diese Zahlen im Durchschnitt.

In seinen Berufsjahren hatte er es bereits mit 750 Gramm schweren Hagel-"Körnern" zu tun. Wer sein "Heilig’s Blechle" auch in Zukunft vor Schaden schützen möchte, dem bleibt laut Reitinger nur die Garage: "Schutzfolien schlagen mit ein, und auch dicke Decken helfen nicht, das Auto vor Hageldellen zu bewahren." Ab Ende August können alle Fahrzeugbesitzer wieder aufatmen. Dann ist die "Hagelsaison" laut Reitinger für gewöhnlich vorüber.

In Walldürn ist HPI noch bis Ende Juli einquartiert. Wohin es die selbst ernannten "Hagelzigeuner" danach verschlägt? Rulff zuckt mit den Schultern: "Das wird das nächste Unwetter zeigen."