Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit neuen Aufgaben kennt Christina Pauls sich aus. Schon einmal hat sie einen Quereinstieg gewagt. Durch die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus hat die Berufsberaterin wieder ein neues Aufgabengebiet bekommen. Sie ist in der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim vorübergehend nun für die Bearbeitung von Anzeigen und Anträgen auf Kurzarbeitergeld zuständig. Sie ist ein Mensch (in) der Krise.

"Ja es ist ziemlich anders", sagt Christina Pauls über ihren neuen Arbeitsalltag, der vor allem vom Coronavirus diktiert wird. Denn eigentlich ist die Buchenerin in der Berufsberatung von Jugendlichen tätig. "Das umfasst regelmäßige Gespräche auch an Schulen, persönlichen Kontakt mit Schülern, Lehrern und Eltern", beschreibt Pauls ihr normales Aufgabengebiet. Eines, für das sie den Wechsel aus dem Bankensektor wagte. Vor fünf Jahren kam Christina Pauls zur Arbeitsagentur. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau und setzte dann noch den Fachwirt obendrauf. Nach der Elternzeit wollte sie zurück in den Beruf – und hat bei der Arbeitsagentur eine neue Herausforderung gefunden.

Aber dann kam das Coronavirus. "Als das Virus sich immer mehr ausgebreitet hat, war schon eine Verunsicherung da", erzählt Christina Pauls. "Aus beruflicher und privater Sicht." Denn neben der Arbeit steht nun auch die Betreuung von zwei Schulkindern an. "Und natürlich war ich auch unsicher, was meine Aufgaben betrifft. Denn die Beratung findet ja auch an Schulen statt – und die wurden Mitte März geschlossen."

Die Sachbearbeiterin organisierte sich etwas um, beriet am Telefon, arbeitete Dokumentation und Papierkram auf. Doch sehr schnell musste sich die Arbeitsagentur komplett umstellen, die Auszahlung von Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld hatte oberste Priorität und wie viele Kollegen wollte Christina Pauls dabei Unterstützung leisten. Denn mit der Ausbreitung des Coronavirus und den Gegenmaßnahmen kam für viele Arbeitnehmer und Firmen auch die Kurzarbeit.

Seit März sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 4766 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer davon betroffenen Personenzahl von insgesamt 88.737 eingegangen. Allein im Neckar-Odenwald-Kreis waren es 1171 Anzeigen auf Kurzarbeit, betroffen sind insgesamt 16.718 Arbeitnehmer.

"Es gab relativ kurzfristig Schulungen. Ich habe sehr viel Neues gelernt", sagt Christina Pauls. Und man merkt ihr an, dass ihr diese neue Aufgabe wichtig ist. "Ich musste mich erst mal reindenken und der Kontakt zu den Menschen fehlt mir, aber es funktioniert gut." Auch für ihre private Situation ist die neue Aufgabe "gut": Die Buchenerin kann im Homeoffice arbeiten und sich auch die Arbeitszeiten recht frei einteilen: "Das kommt mir sehr entgegen".

Der Kontakt zu anderen Schülern, die sie sonst bei der Berufswahl unterstützt, der fehlt der zweifachen Mutter aber. Sie betreut Schulen in Walldürn und Osterburken – eigentlich – und unterstützt mit Informationen und manchmal auch ganz konkret mit Stellenangeboten. "Da hat sich auch eine Vertrauensbasis gebildet, und das Angebot wird sehr gut angenommen", berichtet Pauls. Manche der Schüler seien sehr gut informiert, manche brauchen etwas mehr Unterstützung. "Wir versuchen, Berufe ins Spiel zu bringen, die zu den Jugendlichen passen. Niemand soll überredet werden, sondern wir versuchen herauszufinden, welche Fähigkeiten jemand hat", beschreibt Pauls ihr normales Arbeiten. Wer direkt bei ihr anruft, erreicht sie auch als Berufsberaterin. "Wir sind für die Jugendlichen erreichbar, wir unterstützen weiterhin", sagt die Buchenerin.

Ansonsten ist ihr Arbeitsalltag aktuell von Zahlen geprägt. "Diese Anzeigen und Anträge zu bearbeiten, erfordert viel Konzentration", erklärt sie. Denn ein Fehler könnte andere Arbeitnehmer Geld kosten. "Es ist wichtig, dass die Menschen ein gewisses Gefühl der Sicherheit haben – und zumindest was das Finanzielle angeht, können wir da helfen." Dass Lohn regelmäßig und zuverlässig bezahlt wird, dass die Gelder auch schnell an die Arbeitgeber gehen, das habe aktuell Priorität. "Auch wenn das bei uns im Moment Überstunden bedeutet. Freiwillig", wie Pauls betont. "Ich merke, dass ich helfen will, wo es geht. Und dass wir die Anzeigen so schnell abarbeiten, darauf bin ich schon auch ein bisschen stolz."

Christina Pauls mag keinen Stillstand, sagt sie. Sie ist eine Schafferin, eine, die etwas geleistet haben will am Ende des Tages. Wenn dieses Schaffen, diese Aufgaben in den Corona-Zeiten etwas anders aussehen, dann stellt sie sich diesen mit vollem Engagement. Wenn sie etwas Neues lernen kann, dann nimmt sie die Herausforderung gerne an. "Es ist wichtig, dass wir unsere Arbeit gut machen. Denn nach dieser Krise muss es weiter gehen." Mit neuen Aufgaben kennt sich Christina Pauls aus. Sie hat sogar Freude daran.

Info: Mit der Serie "Menschen (in) der Krise" möchten wir zeigen, dass es in der Corona-Krise vor allem auf die Solidarität ankommt. Viele Menschen müssen weiter machen, damit es weitergehen kann. Das reicht vom Arzt über den Müllmann bis hin zur Kassiererin im Supermarkt. Mit dieser Serie möchten wir diese Menschen exemplarisch vorstellen, ihre Arbeit wertschätzen. Wer Vorschläge für die Serie hat, kann uns diese per E-Mail an die Redaktion Mosbach (red-mosbach@rnz.de) oder Buchen (red-buchen@rnz.de) mitteilen.