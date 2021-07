Adelsheim. (zij) Mit der Schulentlassfeier ging am Freitag an der Martin-von-Adelsheim-Schule ein wichtiger Lebensabschnitt für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 zu Ende, die hier erfolgreich ihren Hauptschul- bzw. Realschulabschluss gemeistert haben.

Und wie an solchen Tagen üblich blickte Schulleiter Florian Loser zurück auf die vergangenen Schuljahre, sagte Dank, gab den Entlassschülern ein paar gute Gedanken und Wünsche mit auf den Weg und wagte einen Ausblick in die Zukunft.

In seiner Abschiedsrede ließ Florian Loser noch einmal die Schulzeit seiner Schützlinge Revue passieren: "Einige haben ihre gesamte Schulzeit hier verbracht, manche kamen erst in Klasse fünf und manche sind auch später in die Klasse dazu gestoßen." Loser hoffte, dass sich die Schüler gerne an ihre Zeit an der Martin-von-Adelsheim-Schule zurückerinnern und wünschte sich, dass dabei die positiven Gedanken überwiegen. Loser war stolz darauf, dass nun alle ihren Schulabschluss in der Tasche haben und damit bewiesen haben, was in ihnen steckt. Hinzu komme, dass die Schüler in einer sehr schweren Zeit ihren Abschluss absolvieren mussten, dafür zollte der Schulleiter den Abgängern Respekt.

27 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr an der Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim erfolgreich den Realschulabschluss geschafft. Foto: Jörg Zimmermann

"Heute steht ihr an einem Punkt in eurem Leben, wo ein Weg mit diesem Abschluss endet. Den weiteren Weg habt ihr alle geplant und macht bald die ersten Schritte auf diesem. Eure guten Abschlüsse, eure Bildung sind die Grundlagen, welche ihr hier an der Schule für den weiteren Weg gelegt habt. Ich hoffe, ihr habt aber weit mehr gelernt als fachliche Dinge. Ich denke hier an Werte und Tugenden wie beispielsweise Ehrlichkeit, Durchhaltevermögen, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Kritikfähigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Mut, soziales Engagement, Rücksicht, Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit", so Florian Loser. Schließlich ermunterte er die Schulabgänger, dass sie ihren Weg finden, und mahnte gleichzeitig, auch bereit zu sein, Hindernisse zu meistern und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen.

Abschließend wünschte Loser den Entlassschülern Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiten und ihr Leben bereichern. Seinen abschließenden Dank richtete er an die Eltern für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in diesen schwierigen und ungewöhnlichen Zeiten und nicht zuletzt an das Lehrerkollegium, welches die Schüler mit großem Engagement auf ihrem bisherigen Weg begleitet hat.

> Klasse 9: 18 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 (Klassenlehrer: Andre Becker) haben erfolgreich ihren Hauptschulabschluss absolviert. Dies sind: Robert Böke, Dima Boxberger, Tudor-Vasile Gavrilita, Alexander Gromik, Kamil Hoidis, Norman Kuhn, Christof Lepik, Sebastian Marciniak, Dominic Schlegel, Jonas Selz, Tim Florian Stoll, Lina Berkov, Pia Fichtmüller, Maria Herbinger, Weronika Olczyk, Izabella Szabo, Mailin Umhey und Lara Marie Vogelmann.

Einen Preis erhielt Maria Herbinger, und jeweils ein Lob ging an Dima Boxberger, Tudor-Vasile Gavrilita und Weronika Olczyk.

> Klasse 10: 27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 (Klassenlehrer: Sarah Keller und Johannes Ackermann) haben erfolgreich ihre mittlere Reife absolviert: Simon Baar, Obeida Daboul, Lennart Hennegriff, Dao Trong Nguyen, Tom Ühlein, Jack Virapen, Lucia Englert, Leonie Gramlich, Jennifer Gross, Floranda Kasumaj, Nele Schimmel, Celine Schirmer, Sophia Maria Visciotti, Ben Becker, Jona Fackelmann, Alessio Muratore, Maurice Uhlich, Leonard Werner, Loredana Deribo, Maren Dörner, Annabell Ehnert, Samira Jehle, Sara Jehle, Latifah Licina, Lisa Matter und Emelie Walz.

Einen Preis erhielten Ben Becker, Annabell Ehnert, Samira Jehle, Tim Samuel Kronhardt und Dao Trong Nguyen. Ein Lob erhielten Obaida Daboul, Loredana Deribo, Lennart Hennegriff, Sara Jehle, Floranda Kasumaj, Lisa Matter, Tom Ühlein und Jack Virapen.