Walldürn. (ahn) "Es war das Highlight meiner bisherigen Dienstzeit", sagte Oberstleutnant Christoph Werle im Rückblick auf seine zweieinhalb Jahre als Kommandeur des Logistikbataillons 461 in Walldürn. Während es ihn nun zum Kommando Luftwaffe nach Köln-Wahn verschlägt, steht sein Nachfolger schon bereit: Oberstleutnant i.G. Dirck Radunz wird der nächste Kommandeur des Logistikbataillons 461.

"Meine ersten Eindrücke von hier sind sehr positive", sagte Radunz, der zum ersten Mal in Walldürn ist, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Auch sein Vorgänger Werle weiß nur Positives über die Wallfahrtstadt und ihre Umgebung zu berichten: "Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt", berichtete er im Rückblick. "Die Bundeswehr wird hier wertgeschätzt."

Dazu hat der scheidende Kommandeur wohl auch seinen Teil mit beigetragen, denn "der Kontakt und die Verbindung zur Region waren mir immer ganz wichtig", so Werle. Den Kontakt mit der Stadt und der Bevölkerung habe man etwa bei der Wallfahrt gepflegt oder auch bei den Feierlichkeiten im Jahr 2018 zum Doppeljubiläum "60 Jahre Garnisonsstandort und 15 Jahre Logistikbataillon" in Walldürn mit einem großen Benefizkonzert, was für Werle einer der Höhepunkt in seiner Zeit in Walldürn dargestellt habe.

Ebenso sei es für ihn "sehr schön" gewesen, die positiven Standortentscheidungen für das Panzerbataillon in Hardheim, für das Materiallager auf dem Wurmberg und für das Munitionsdepot in Altheim miterleben zu können – "besonders, nachdem es eigentlich nur Standortschließungen gab".

Den scheidenden Kommandeur dürften diese Standortentscheidungen zugunsten der Region im Nachhinein wohl nicht sonderlich überraschen, denn nach seinem Empfinden sei die Bundeswehr in Walldürn immer willkommen: "Die Uniform gehört zum Stadtbild dazu."

Und nicht nur in Walldürn werde die Bundeswehr gut angenommen, sondern im ganzen Neckar-Odenwald-Kreis. Was, wie Werle lobend hervorhob, was auch an den Menschen im Kreis liege. "Ehrlich, bescheiden, fleißig und vor allem humorvoll" sind die Attribute, die er den Odenwäldern zuschreibt, während er unterstreicht: "Die Verbundenheit mit der Bundeswehr wird hier greifbar und erlebbar."

Doch trotz des guten Umfelds seien die zweieinhalb Jahre in Walldürn "sehr fordernd – auch mit einer hohen zeitlichen Belastung –, aber auch sehr erfüllend" gewesen. Denn schließlich habe er die Verantwortung für sein Personal und auch für die Familien dahinter getragen.

Und seine Soldaten haben es ihm zurückgezahlt. "Immer wenn wir gefordert waren, war auf die Truppe Verlass, und wir haben sämtliche Übungen erfolgreich absolviert", betonte Werle.

Und davon gab es einige. Zum Beispiel die Ausbildungslehrübung in Wolferstetten, die auch ein Highlight gewesen sei. Ein weiteres habe außerdem die Feldeinsatzübung im Rahmen der "Nato Response Force" dargestellt. Aber auch Werles erster Auslandseinsatz in Afghanistan mit über hundert Soldaten vom Standort Walldürn sei ein prägendes Erlebnis gewesen.

Und diese Vielzahl an Aufgaben werden auch auf Werles Nachfolger Radunz zukommen, denn "die Krisenherde werden nicht weniger", wie der Vater dreier Kinder sagte. "In diesen unruhigen Zeiten braucht es eine klare Linie und eine ruhige Hand."

Beide kann Radunz bald beweisen, denn "das Lastenheft ist mehr als voll." So steht noch in der ersten Jahreshälfte die Übungen "Defender 2020" an, eine Verlegeübung der Nato. Dabei "fungiert Deutschland als Drehscheibe im Bündnisgebiet", so Radunz. "Wir als Logistik haben dabei eine zentrale Rolle." Dann gilt es, die Verlegbarkeit von sowohl Material als auch Personal zu koordinieren.

In der zweiten Jahreshälfte steht dann die Informationslehrübung in Bergen/Munster an. Dort demonstriere die Bundeswehr ihre Leistungsfähigkeit. Aus der Theorie werde dann "Bild und Ton", so Radunz über die öffentlichwirksame Übung, für die es wochenlanger Vorbereitung bedürfe.

Eine Herausforderung dabei sei, dass die Fallhöhe sehr hoch sei, wie Noch-Kommandeur Werle sagte. Denn schließlich bekomme dies die ganze Bundeswehr mit. Was ja aber auch eine Chance für eine positive Darstellung des Walldürner Logistikbataillons sein kann.

Info: Am Donnerstag, 19. März, findet um 15 Uhr auf dem Wallfahrtsplatz in Walldürn der Übergabeappell statt. Zuvor findet um 14 Uhr ein Gottesdienst in der Wallfahrtsbasilika statt. Interessierte sind willkommen.