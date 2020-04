Buchen. (tra) Bundesregierung und Bundesländer haben am Mittwoch beschlossen, dass am Montag Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. Ebenso Auto- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen jeglicher Größe. Das bedeutet, dass auch in der Buchener Innenstadt wieder etliche Geschäfte die Ladentüren öffnen.

Simone Farrenkopf freut sich sehr darüber, ab Montag wieder im Mode-Schuhhaus Farrenkopf für die Kunden da sein zu können. Allerdings müssen die Kunden – wie in den anderen Geschäften ebenfalls – strikt die Hygieneregeln beachten und Abstand halten. Zudem dürfen sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Geschäften aufhalten.

"Wir haben Handschuhe und Mundschutze für unsere Mitarbeiter und Kunden besorgt", berichtet die stellvertretende Vorsitzende der Aktivgemeinschaft auf Anfrage der RNZ. Optimal wäre es auch ihrer Sicht jedoch, wenn die Kunden von sich aus mit Mundschutz einkaufen gehen würden.

Sie hofft, dass es für die Buchener Einzelhändler nun auch wirtschaftlich wieder bergauf geht. Der in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung eingerichtete Online-Shop der Buchener Händler habe sich in der Krise bewährt. "Wir konnten durch den Shop die Krise ein wenig abfangen", meint Farrenkopf. Der Shop solle zudem weiterhin betrieben werden. Auch nach Corona.

Viele Geschäfte werden ab Montag wieder zu ihren regulären Zeiten geöffnet sein, andere verkürzen die Öffnungszeiten. Ein Bummel durch die Innenstadt lohnt sich somit.

Jeder Kunde, der lokal kauft, hilft den Einzelhändlern, möglichst gut durch die Krise zu kommen.