Waldemar Bossert vom Nahkauf-Markt in Seckach räumt Nudeln in die Regale. Hamsterkäufe für Teigwaren sind zurückgegangen. Foto: Martin Bernhard

Neckar-Odenwald-Kreis. (mb) Lebensmittel-Einzelhändler kommen unterschiedlich mit dem großen Ansturm von Kunden zurecht. Allerdings scheint sich die Situation in dieser Woche entspannt zu haben.

Das Nudelregal im Nahkauf-Markt in Seckach ist voll. Auch in anderen Märkten der Region kann man relativ entspannt wieder Teigwaren und Reis kaufen, wenn auch nicht unbedingt die günstigeren Eigenmarken der Einzelhandelsketten. Diese sind immer noch sehr begehrt, ebenso Toilettenpapier, Mehl und Hefe.

Harald Vogt, der zwei Edeka-Märkte in Mudau und Schefflenz leitet, stellt fest, dass Kunden häufiger später zum Einkaufen kommen, also weniger am frühen Morgen, sondern häufiger am späten Vor- oder am Nachmittag. Noch in der vergangenen Woche musste er mit seinen Mitarbeitern einen so großen Ansturm bewältigen, dass er verzweifelt nach Aushilfskräften suchte. Sein Sohn veröffentlichte bei Facebook deshalb einen Aufruf, und viele Hilfswillige meldeten sich.

Jetzt verfügt Vogt über rund 20 Einräumhilfen. Diese benachrichtigt er über den Messenger-Dienst WhatsApp, wenn eine größere Warenlieferung ansteht. Zurzeit bezieht Vogt die doppelte bis dreifache Menge an Waren, als zu dieser Jahreszeit normalerweise üblich. Zwar macht er damit Rekordumsätze, allerdings betrage die Gewinnmarge bei Grundnahrungsmitteln nur ein Prozent vom Verkaufspreis. Außerdem rechnet Vogt damit, dass die Kunden später weniger einkaufen werden, da sie zunächst ihre Vorräte verbrauchen müssten.

"Wir kommen gut zurecht und hatten bisher keine Probleme", sagt Dominik Rohde, Leiter des Rewe-Markts in Walldürn. Insgesamt sind 26 Mitarbeiter dort im Einsatz einschließlich Metzgereipersonal und Teilzeitbeschäftigte. Aushilfskräfte habe er nicht einstellen müssen, um den Ansturm an Kunden bewältigen zu können.

Rico Hovemann vom Nahkauf in Seckach hat festgestellt, dass seine Kunden "sehr ruhig und besonnen mit der Situation umgehen". Er lobte seine Mitarbeiter, die unermüdlich jeden Tag ihren Einsatz zeigten, um den Laden am Laufen zu halten. Außer bei wenigen Artikeln, wie Toilettenpapier, Mehl und Hefe, gelinge es, rechtzeitig für Nachschub zu sorgen. Besonders begehrte und knappe Waren gibt er nur in Kleinmengen ab.

"Ich finde es gut, dass jetzt wieder vermehrt auf regionale Hersteller zurückgegriffen wird", sagt er. So kauften die Leute vor allem Nudeln, Fleisch- und Wurstwaren, Eier sowie Obst aus der Region. Rico Hovemann bezieht seine Ware von Rewe und beschäftigt rund zehn Mitarbeiter. Nach seinen Worten fielen Überstunden bei seinem Personal bisher nur begrenzt an. Der Nahkauf-Markt in Seckach verfügt über eine Verkaufsfläche von 460 Quadratmetern.

"Auch wenn wir uns derzeit in einer Ausnahmesituation befinden, haben die Kollegen im ,dm‘-Markt in Buchen sich so organisiert, dass sie weder Überstunden machen noch Aushilfskräfte eingestellt werden müssen", lässt Petra Schindler-Schwind, Gebietsleiterin der Drogeriemarktkette "dm", über die Unternehmenspressestelle mitteilen. Das Team im "dm"-Markt in Buchen bestehe aus 13 Mitarbeitern.