Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat im Mosbacher "fideljo" seine Listen für die Kreistagswahl aufgestellt und besetzte sie in allen sieben Wahlkreisen vollständig mit 61 Bewerbern. Dabei konnten 26 Frauen gewonnen werden, was 43 Prozent entspricht. Die Vorsitzende Simone Heitz will für eine wachsende grüne Kreistagsfraktion kämpfen: "Denn nur wir stehen für konsequenten Klimaschutz. Wir drängen auf mehr Transparenz."

Als Schwerpunkte grüner Politik benannte sie medizinische Versorgung, Erhaltung des vielfältigen Bildungsangebots und Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr wie die Anbindung der Madonnenlandbahn und den Halbstundentakt zwischen Mosbach und Osterburken. Agrarbiologin Amelie Pfeiffer begrüßte die Ernennung des Kreises zur Bio-Musterregion und machte klar: "Wir Grüne setzen uns für artgerechte Tierhaltung sowie für weniger Pestizide und Dünger zum Schutz von Insekten und Grundwasser ein."

"Wichtige Politik wird auch im Landkreis gemacht, das müssen wir den Menschen deutlich machen. Nur eine Mobilisierung der konstruktiven Kräfte hält die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten klein!", mahnte die Kreisrätin Dorothee Roos.

Info: Die Kandidaten sind auf www.gruene-nok.de veröffentlicht.