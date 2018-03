Von Andreas Hanel

Schweinberg. Einmal gegen die Profispieler des Bundesligavereins BVB kicken - was sich für viele Fußballer wie ein unerreichbarer Traum anhört, könnte für die des Kreisligisten FC Schweinberg womöglich bald Wirklichkeit werden. Realisierbar wäre dies durch ein von den Aral-Tankstellen und dem Bonusprogramm Payback organisiertes Gewinnspiel, an dem der FC Schweinberg teilnimmt. Als Hauptpreis winkt ein Freundschaftsspiel gegen den BVB aus Dortmund - wahrscheinlicher jedoch ist wohl der Gewinn eines kleineren Etappenpreises.

Auf die Idee der Teilnahme an dem bis zum 7. Juni laufenden Gewinnspiel sei man beim FC Schweinberg durch einen Hinweis des Hardheimer Aral-Tankstellenbesitzers Matthias Lenz gekommen; die Chance auf ein Spiel gegen den BVB sei sofort auf hohe Begeisterung im Verein gestoßen, berichtet Steffen Greß aus Schweinberg, Kapitän der ersten Mannschaft sowie stellvertretender Jugendleiter beim FC Schweinberg und - wen wundert’s: - bekennender BVB-Fan.

Unter seiner Regie wird nun kräftig die Werbetrommel gerührt: Über soziale Netzwerke sowie Flyer und Plakate versucht man, möglichst viele Menschen für die unterstützende Teilnahme am Gewinnspiel zu werben. Doch wie funktioniert das Gewinnspiel und wie realistisch sind die Chancen auf einen Gewinn?

Der Punktestand des Rankings berechnet sich nach einem Quotienten, bei dem sämtliche auf den jeweiligen Verein registrierte Paybackpunkte durch seine Mitgliederzahl geteilt wird. Das bedeutet konkret: Je mehr sich für den FC Schweinberg mit ihrer Paybackkarte registrieren und je mehr Punkte gesammelt werden, desto höher ist die Chance, dass der BVB in die Region kommt. Neben dem Hauptgewinn gibt es noch Etappenpreise zu erringen, die bereits alle 14 Tage vergeben werden. Die Erfolgsaussichten auf einen solchen Gewinn sind daher erheblich größer.

In der Tabelle für den Hauptgewinn befindet sich der FC Schweinberg zurzeit (Stand: Freitag) immerhin auf dem dritten Platz. Doch Kapitän Greß bleibt realistisch: "Der Gesamtsieg ist sehr schwierig, der Führende hat extrem viele Punkte."

Für einen Etappensieg stehen die Chancen schon besser: Da rangiert der FC zwar gerade auch auf dem dritten Platz, doch "die Mannschaft, die nach zwei Wochen etwas gewonnen hat, fliegt aus der Bewertung hinaus - die anderen rücken im Ranking nach. Speziell für uns gibt es da auch attraktive Preise zu gewinnen", erklärt Greß. So hofft man beim FC Schweinberg z. B. auf einen neunsitzigen Vereinsbus mit einem Tankgutschein im Wert von 2000 Euro, auf eine vom BVB organisierte Vereinsfeier oder auf 20 Karten für die VIP-Loge im Signal-Iduna-Park bei einem Heimspiel des BVB.

Für den Fall des Hauptgewinns ist man indes beim FC Schweinberg noch nicht gewappnet. "Geplant ist noch nichts, das ist noch zu weit weg", meint Greß. "Aber das Spiel wird wohl nicht auf dem kleinen Platz in Schweinberg stattfinden können", fügt er augenzwinkernd hinzu. Da werde man dann nach Hardheim ausweichen, sollte das Platzbegehungskommando des BVB grünes Licht dafür geben.

Wer den FC Schweinberg in seinem Vorhaben unterstützen und den BVB in die Region holen will, kann dies mit nur wenigen Mausklicks tun: Es besteht die Möglichkeit, seine Paybackkarte online auf den FC Schweinberg registrieren zu lassen, die erworbenen Paybackpunkte werden dann doppelt angerechnet: zum einen auf das eigene Privatkonto, zum anderen auf das Gewinnspielkonto des FC Schweinberg.

Info: www.aral-bvb.de