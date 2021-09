Demaskiert

Rüdiger Busch über die unbefristete Maskenpflicht an den Schulen

In den Clubs und Diskotheken im Land könnten schon bald die Masken fallen, hat die RNZ am Mittwoch berichtet. Das freut mich für die Partygänger, die sich ja seit eineinhalb Jahren zurücknehmen mussten. Nun können sie – geimpft, genesen oder getestet – wieder ungezwungen feiern und tanzen. Landauf, landab stehen die Zeichen auf Lockerung. Nur in den Schulen werden die Zügel angezogen, obwohl die Schüler ja weiterhin regelmäßig getestet werden: Statt für 14 Tage nach den Sommerferien, wie von Ministerpräsident Kretschmann Ende Juni verkündet, gilt die Maskenpflicht nun plötzlich unbefristet und unabhängig von der Inzidenz – ohne Aussicht auf ein Ende. Der Gedanke, dass ihr Kind möglicherweise das ganze Schuljahr über Maske tragen muss, sorgt bei vielen Eltern verständlicherweise für Unmut.

Um nicht missverstanden zu werden: Ich bin ein Freund der Maske, und ich bin davon überzeugt, dass sie uns beim Kampf gegen dieses tückische Virus große Dienste geleistet hat und weiter leisten wird. Als Normalzustand darf das Masketragen aber nicht angesehen werden: Es bleibt eine besondere Antwort auf eine besondere Herausforderung. Umso wichtiger ist es, abzuwägen und zu differenzieren: Für mich macht es schon einen Unterschied, ob wir bei diesem Thema von Jugendlichen oder von Kindern sprechen. Ist es angemessen, dass wir sechsjährigen Schulanfängern zumuten, ihre neuen Lehrer und ihre neuen Mitschüler nur mit Maske zu erleben – und das über Monate? Wie geht es den Fünftklässlern in ihrer neuen Umgebung, wenn kaum Aussicht besteht, dass sie irgendwann in diesem Schuljahr die Maske ablegen können? Und wie muss den Schülern ihre strenge Maskenpflicht vorkommen, wenn sie auf andere, kaum regulierte Lebensbereiche blicken?

Das alles zeigt, dass diese Entscheidungen wohlüberlegt und wohlbegründet sein müssen. Umso mehr hat mich das Vorgehen des Kultusministeriums irritiert. Am Freitag vor einer Woche trudelte um 18.21 Uhr eine Pressemitteilung in den Redaktionsstuben ein mit dem Titel "Corona-Verordnungen Schule und Kita angepasst". Weder in der Überschrift, noch in der Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen ist da von der Maskenpflicht die Rede. Nur der aufmerksame Leser stößt, gut versteckt in der Mitte des Textes, auf das Thema. Von einer Begründung und weiterführenden Erläuterungen keine Spur. Außer der RNZ hat zunächst keine der großen Zeitungen im Land und auch nicht der SWR herausgelesen, dass die Maskenpflicht nicht mehr für 14 Tage, sondern unbefristet gilt. Die Strategie der Pressestelle ist offensichtlich aufgegangen! Ein Lob hat sich das Kultusministerium dafür aber nicht verdient. Im Gegenteil: Wer so mit den Eltern und Schülern umgeht, demaskiert sich selbst.