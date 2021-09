„Fridays for Future“ in Buchen: Rund 180 Menschen demonstrierten kurz vor der Bundestagswahl friedlich für ein Umdenken in Sachen Klimapolitik. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) Kurz vor der Bundestagswahl haben Menschen in ganz Deutschland für den Klimaschutz demonstriert. Nachdem in Mosbach in den vergangenen Jahren bereits mehrere Kundgebungen und Demonstrationen durchgeführt wurden, führte das Bündnis für Klimaschutz zusammen mit "Fridays for Future" nun erstmals auch in Buchen eine Aktion durch. Nach Angaben der Polizei waren dem Aufruf rund 180 Menschen gefolgt, die Seite an Seite friedlich für ein Umdenken in Sachen Klimaschutz demonstrierten. In Mosbach waren zur gleichen Zeit etwa 250 Demonstranten ebenso friedlich unterwegs.

Am Demonstrationszug, der durch die Altstadt führte und am Wimpinaplatz startete und endete, nahmen Menschen aller Generationen teil: Jugendliche waren ebenso vertreten wie Senioren, die auf die Straße gingen, damit ihren Enkeln eine Zukunft mit einem aus dem Ruder gelaufenen Klima erspart wird. Mit kreativen Plakaten machten sie ihrem Unmut über die Klimapolitik Luft und skandierten die "Fridays for Future"-Sprechchöre wie "Kohlekonzerne baggern in der Ferne, zerstören unsere Umwelt nur für’n Batzen Geld! Worin wir unsere Zukunft seh’n: erneuerbare Energien!".

Menschen aller Generationen waren bei der Klima-Aktion dabei. Foto: Tanja Radan

Nach der Demo fand auf dem Wimpinaplatz eine Kundgebung statt. Ein Vertreter der jungen Generation war Sebastian Scheuermann. Er äußerte seine Sorgen hinsichtlich einer Zukunft mit steigenden Meeresspiegeln und Klimaflüchtlingen. Er nahm Deutschland in die Verantwortung, da die Bundesrepublik unter den CO2-Emittenten eine Spitzenposition einnehme. "Die Sache betrifft uns alle", rief er den Teilnehmern zu.

Alexa Graser und Emil Trunk Ekanayaka vertraten das Burghardt-Gymnasium Buchen und gaben den Zuhörern alltagstaugliche Tipps mit auf den Weg, deren Umsetzung dazu beiträgt, den jeweiligen ökologischen Fußabdruck des Einzelnen zu verkleinern.

"Fridays for Future"-Demos in Heidelberg und der Region



































































Stefan Müller-Ruppert vertrat die ältere Generation, die in ihrer Jugend hinsichtlich des Klimas viele Fehler gemacht habe. "Unsere Enkel müssen die versalzene Suppe nun auslöffeln", unterstrich der Buchener Sänger, Sprecher und Rezitator, der auch zwei Beiträge lieferte, die unter die Haut gingen. Von Horst Berger am E-Piano begleitet, rezitierte er die berühmte Rede "Die Erde gehört nicht den Menschen", die 1855 von Häuptling Seattle gehalten wurde, und sang "Karl der Käfer", das Protestlieder der Musikgruppe "Gänsehaut".

Mechatronik-Professor Rainer Klein von der DHBW Mosbach, der im Vorfeld des Buchener "Klimastreiks" in der RNZ interviewt wurde, sagte, dass "eine Million Jahre Feuer als Hauptenergiequelle genug seien" und zeigte sich beschämt, weil Greta als 17-jähriges Mädchen aufstehen musste, um der Welt die Klimaprobleme vor Augen zu führen. Die Zukunft sieht Professor Rainer Klein in den regenerativen Energien.

Bei der überparteilichen Veranstaltung, die federführend von Horst Berger aus Buchen koordiniert wurde, nahmen auch Vertreter der Grünen, der Jungen Union sowie der Jusos teil.

Amelie Pfeiffer sprach für die Grünen. "Der Countdown läuft, das noch verbleibende CO2-Budget nimmt täglich ab, je schneller wir handeln und die erneuerbaren Energien ausbauen, aus der Kohle aussteigen, die Mobilitätswende realisieren und die Wirtschaft klimaneutral gestalten, desto mehr Handlungsspielraum bleibt uns. Das ist sozial und generationengerecht!"

Lukas Schäfer, der Vorsitzende der Jungen Union Buchen, unterstrich, dass der Kampf gegen den Klimawandel so gestaltet werden müsse, dass auch skeptische Länder überzeugt und mitgenommen würden. Auch die Menschen im ländlichen Raum müssten einbezogen werden: "Es darf nicht sein, dass die Windkraftanlagen und Solaranlagen im ländlichen Raum stehen und Großstädte versorgen", so Schäfer. Auf dem Land müsse zudem der ÖPNV ausgebaut werden. Zudem solle beim Kampf gegen die Klimaveränderung jede mögliche Technologie genutzt werden.

Für die Jungsozialisten in der SPD trat Philipp Hensinger ans Mikro. Er forderte, erneuerbare Energie "rasant auszubauen" und jetzt aus der Kohle- und Ölverstromung auszusteigen. Zur Energiewende gehöre jedoch auch die Errichtung von Stromtrassen, so Hensinger.

Am Ende wurden noch die "Fridays for Future"-Forderungen verlesen: Die Aktivisten wollen in Deutschland die "Nettonull" bis 2035 erreichen, den Kohleausstieg bis 2030 und eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung bis zum Jahr 2035.