Buchen. (tra) Viele Mütter werden es kennen: Eine interessante Arbeitsstelle lockt, aber sie schicken erst gar keine Bewerbung ab, weil schon beim Durchlesen der Stellenanzeige klar wird, dass sie aufgrund des Schichtdienstes die Betreuung der Kinder nicht geregelt bekommen.

Speziell für Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, gibt es nun ein neues Betreuungsangebot: In den Räumen des Pflegedienstes "Hand in Hand" in der Walldürner Straße 5 wurde die Kindertagespflege "Schatzinsel" eingerichtet. Das Konzept wurde von Annika Bachert entwickelt, die über das Thema "Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Pflegesektor der Stadt Buchen" ihre Masterarbeit geschrieben hat. Ideengeber ist Mazlum Oktay, der Geschäftsführer von "Hand in Hand".

In der "Schatzinsel" werden nach der Eröffnung Kinder zwischen null und 14 Jahren von fest angestellten Tagespflegepersonen betreut. Voraussetzung ist, dass die Eltern in einem Beruf mit Schichtdienst arbeiten. Die Kernbetreuungszeiten sind von Montag bis Freitag von 5.30 bis 17.30 Uhr. Kinder unter drei Jahren bleiben den ganzen Tag in der "Schatzinsel", Kindergartenkinder und Schüler besuchen dann jeweils Schule oder Kindergarten.

"Bei uns können die Kinder vor Schul- oder Kindergartenbeginn stressfrei in den Tag starten", sagt Annika Bachert. Dann werden sie von einem Fahrdienst in die jeweilige Einrichtung gebracht und von dort auch wieder abgeholt. Nach der Schule können dann die Schüler in der "Schatzinsel" Hausaufgaben machen, spielen und entspannen. Auch Mahlzeiten und eine Ferienbetreuung werden angeboten. "Die Betreuung wird flexibel und bedürfnisorientiert sein", fasst Bachert zusammen.

Die "Schatzinsel" ist gemeinnützig, wird von Leader gefördert und arbeitet mit dem Fachdienst Kindertagespflege des Landratsamts zusammen. Auch die Stadt Buchen steht hinter dem Projekt.

Für die Betreuung werden in der Regel 6,50 Euro pro Stunde berechnet. "Da wir gemeinnützig sind und durch Fördergelder und Spenden unterstützt werden, können wir einen deutlich geringeren Betrag erreichen. Unser Ziel ist, dass die Betreuung für Eltern sogar kostenfrei werden soll."

Dies könnte zum Beispiel durch die Unterstützung der Arbeitgeber erreicht werden. "Ich hatte schon oft gute Bewerbungen auf dem Tisch und letztendlich ist es dann daran gescheitert, dass die Mütter die Frage der Kinderbetreuung nicht lösen konnten", berichtet "Hand in Hand"-Geschäftsführer Oktay.

Er unterstreicht: "In den Unternehmen fehlen Fachkräfte. Es wäre somit auch für die Arbeitgeber selbst von Vorteil, Kinderbetreuungsangebote zu unterstützen."

Die "Schatzinsel" habe für Arbeitgeber einen klaren Mehrwert: Die Gewinnung von Fachkräften wird erleichtert, da der Betrieb attraktiver wird. Zudem würde die Flexibilität der Angestellten gesteigert und es würde weniger Fehlzeiten geben. Die Arbeitsmotivation der Mitarbeiter würde steigen und deren Stresslevel sinken. Durch all diese Faktoren würde zudem die Bindung der Mitarbeiter an den Betrieb gestärkt.

An sich könnten Annika Bachert und Anna-Maria Weber sofort mit der Kinderbetreuung loslegen. Aber auch die Eröffnung der "Schatzinsel" musste wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegt werden. Das Team hofft, Mitte Juni mit der Betreuung beginnen zu können.

Info: In der "Schatzinsel" sind noch Betreuungsplätze frei. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 06281/56 56 858. Auch E-Mail-Kontakt ist möglich: Annika Bachert (anni@schatzinsel-buchen.de), Anna-Maria Weber (anna@schatzinsel-buchen.de), Mazlum Oktay (mazlum@schatzinsel-buchen.de).