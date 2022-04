Hardheim. (dore) Die Netzprobleme in Hardheim bestehen auch noch in diesen Tagen weiter. "Leider verzögern sich die Arbeiten und werden voraussichtlich erst heute Abend abgeschlossen sein", erklärt eine Telekom-Sprecherin am Dienstag, 5. April, auf RNZ-Nachfrage.

Schon in der letzten Woche beklagten Handy- und Festnetznutzer verschiedener Anbieter im Raum Hardheim, dass sie stundenlang keinen Empfang hatten.

Die RNZ fragte bei der Pressestelle der Telekom Deutschland nach und bekam folgende Erklärung: "Aktuell gibt es einen Antennenumbau am Sendemast ,Hardheim Mainberg‘ mit Montagearbeiten für Vodafone D2. Alle Arbeiten müssen mit einer Hubarbeitsbühne ausgeführt werden und je nach Korbposition können die Sicherheitsabstände zu den Antennen nicht eingehalten werden. Um die ausführenden Techniker zu schützen, sind sektorenweise Abschaltungen des Mobilfunks erforderlich."

Auch umliegende Orte betroffen

Bei dem Standort in der Alten Würzburger Straße (Panzerstraße) handle es sich um einen "Multi-Operator-Core-Network"-Standort. "Multi-Operator Core Network" bedeute, dass sich zwei oder mehr Anbieter eine Mobilfunk-Sendeanlage teilen. Über eine Antennenanlage werden mittels mehrerer Netzkennungen die Kunden aller kooperierenden Anbieter bedient. Die Station versorge nicht nur Hardheim direkt, sondern auch die umliegenden Orte, wie z. B. Rüdental, Steinfurt oder Schweinberg.

Bei Vodafone-Kunden war nach RNZ-Informationen auch das Festnetz betroffen. Auf Nachfrage bei der Pressestelle von Vodafone bekam die RNZ bis Redaktionsschluss keine Antwort.

Die Abschaltfenster je Sektor bewegten sich laut der Pressestelle der Telekom zwischen 9 und 17 Uhr. Die Arbeiten haben am Montag, 28. März, begonnen und dauern noch bis Dienstagabend, 5. April, an.

Die Telekom entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten bei den betroffenen Kunden. "Wir versichern ihnen, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten."

Update: Dienstag, 5. April 2022, 09.53 Uhr