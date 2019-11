Osterburken. (F) Eine hochrangige Delegation aus der chinesischen Partnerprovinz Jiangsu weilte in der vergangenen Woche in Baden-Württemberg und stattete am letzten Tag ihres Aufenthaltes der Stadt Osterburken einen Besuch ab, um insbesondere den Regionalen Industriepark zu besuchen und nähere Informationen über die Planung, Entstehung, Verwaltung und dessen Weiterentwicklung aus erster Hand zu erhalten. Ekkehard Brand, ging in seinem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte vor 40 Jahren ein, wo er als Bürgermeister der Gemeinde Seckach selbst aktiv mitwirkte

Die mehr als 30-köpfige Delegation, bestehend aus Leitern der Dezernate für Handelsentwicklung der Städte und Kreise in Jiangsu, stand unter der Leitung von Ge Yanxia (Vice Consultant of Development Zone Division, Jiangsu Provincial Department of Commerce) und Gong Wei (Vice Consultant of Foreign Investment Division, Jiangsu Provicial Department of Commerce).

Bürgermeister Jürgen Galm sagte, dass man zum ersten Mal Gäste aus China zu Besuch habe, worüber man auch überrascht und gleichzeitig stolz sei. Im Vergleich zu den Dimensionen in der Heimat der Gäste sei Osterburken aber nur ein ganz kleiner Punkt auf der Landkarte. Wie er informiert wurde, gebe es in der Provinz Jiangsu so viele Einwohner wie in ganz Deutschland. Die Art und Weise, wie der Regionale Industriepark entwickelt worden sei, könne auch für die chinesischen Gäste interessant sein, denn dies könne man sicherlich auch auf größere Einheiten übertragen. Man sei zudem ein gutes Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit geworden. Die damalige Zielsetzung sei auch gewesen, den ländlichen Raum industriemäßig zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. Damals sei es ein Novum in Baden-Württemberg gewesen, dass sich die fünf umliegenden Gemeinden zu einem solchen Projekt zusammenschließen. Dies sei zwischenzeitlich gut gelungen und der Begriff „RIO“ habe sich gut eingeprägt und sei über die Region hinaus bekannt.

Galm erinnerte daran, dass die Firma Dietz zu den ersten beiden Betrieben gehörte, die sich im RIO ansiedelte, weshalb man nun auch bei der Firma zu Besuch sei. Für den Empfang bedankte sich Galm bei Betriebsleiter Stefan Wagner, der den Betrieb und die Arbeitsweise des Fruchtsaftherstellers, der im Jahre 1955 gegründet wurde, erläuterte. Im Mittelpunkt des Handelns bei Dietz stehe der Mensch und die Natur und zur Verarbeitung würden ausschließlich die besten Früchte verwendet. Im Jahr 1988 wurden Grundsteine für neue Firmengebäude gelegt und so erfolgte die Ansiedlung im Regionalen Industriepark in Osterburken. Dietz blieb weiter in der Erfolgsspur und so wurde die hiesige Betriebsstätte um weitere Bauabschnitte erweitert.

Die Firma Dietz sei einer der führenden Fruchtsafthersteller in Baden-Württemberg und Bayern und stehe für absolute Spitzenqualität. Man verwende zur Abfüllung seiner verschiedenen Säfte nur Glas- und keine PET Plastikflaschen. Das erfolgreiche Unternehmen müsse sich aber immer wieder einen erfolgreichen Platz in einem immer härter werdenden Wettbewerb sichern, so Wagner. Man sei für die Zukunft gut aufgestellt, sagte Wagner, denn 90 Prozent des erzeugten Stromes, den man im Betrieb benötige, werde selbst produziert. Man setze als Dienstleister auf Nachhaltigkeit. Nach seiner Vorstellung folgte eine lebhafte und spannende Diskussion mit den Delegationsmitgliedern, die sich sehr über den Betriebsablauf wie Stromverbrauch und Abwasserbeseitigung bei Dietz interessierten.

Das „Rio-Urgestein“ Ekkehard Brand, einer der fünf „Gründerväter“ des „RIO“, ging in seinem Rückblick auf die damalige Entstehungsgeschichte vor 40 Jahren ein, als er als Bürgermeister der Gemeinde Seckach selbst aktiv mitwirkte. Er betonte, dass damals die Idee der Entstehung aus dem „Zwang der bestehenden Verhältnisse“ erfolgt sei. Das Bauland sei wirtschaftlich gesehen leistungsschwach gewesen und es habe an Arbeitsplätzen gefehlt. Das Ziel sei gewesen, dass nicht jede Gemeinde ein eigenes Industriegebiet ausweisen sollte, sondern man habe dies gemeinsam an einer zentralen Stelle im Bauland tun wollen. So habe man gemeinsam geschafft, die Strukturen im Bauland zu verbessern. Nach vielen Abstimmungsgesprächen und einer intensiven Standortsuche einigte man sich schließlich auf ein Gelände in der Gemarkung Osterburken in der Nähe einer strategisch guten Anbindung zur Autobahn. Nach der Erschließung des damals 25 Hektar großen Geländes siedelten sich im Jahr 1988 die ersten Betriebe, zu dem auch die Firma Dietz gehörte, an.

Heute, nach 40 Jahren, könne man mit großer Freude feststellen, dass dieses damalige Vorhaben zu einer Erfolgsgeschichte wurde, denn mittlerweile umfasst der RIO 32 Betriebe mit rund 800 Beschäftigten. Das Bauland habe sich gut entwickelt, sagte Brand, auch wenn man sich mit Stadtregionen nicht vergleichen könne. Es bestehe aber eine sehr gute Lebensqualität vor Ort.

Wie Bürgermeister Galm ergänzte, sei man derzeit in der Situation, dass zwischenzeitlich alle Flächen verkauft sind und man stehe vor einer geplanten Erweiterung. Die Informationen von Brand wurden von den Delegationsmitgliedern ebenfalls mit großem Interesse aufgenommen. Erfreut nahmen die Gäste aus China auch zur Kenntnis, dass eine ansässige Firma eine moderne Glasveredelungsmaschine in China bestellte. Vorschläge, wie man ein solches Industriegebiet unter Beachtung neuer Vorschriften zum Abwasser und Klimaschutz entwickelt, nahmen die chinesischen Gäste sehr gerne an.