Küchen im modernen und funktionalen Design gibt es im neuen Fachmarkt auch schon zu sehen. Hier sorgen am Informationstag Köche für das leibliche Wohl.

Schon jetzt kann in der Verkaufshalle des Fachmarkts eingekauft werden. Bis zur geplanten Eröffnung Anfang Juni wird das Sortiment noch erweitert werden. Foto: Andreas Hanel

Noch wird auf dem großen Areal der geplanten Niederlassung der Hornbach Baustoff-Union gebaut. Doch es soll nicht mehr lange dauern, bis hier ein moderner Fachmarkt mit einer überdachten Be- und Entladezone sowie einer Garten-Ausstellung entsteht. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Buchen. Der geplante Fachmarkt der Hornbach Baustoff-Union in Buchen steht kurz vor seiner Fertigstellung. Auf einer Fläche von 11.000 m² entsteht an dem ehemaligen Standort der Baustoffhandlung Müssig in der vorderen Wanne für knapp fünf Millionen Euro ein moderner Baufachmarkt, der mit einem breiten Produktangebot aufwartet. Am Samstag, 10. März, wird von 10 bis 17 Uhr zu einem Bauherren- und Kundentag eingeladen, bei dem sich Verbraucher informieren und beraten lassen können. Bürgermeister Roland Burger wird die Veranstaltung eröffnen.

"Potenzielle Kunden für den neuen Fachmarkt sind sowohl gewerbliche als auch private Kunden. Hier bekommt jeder etwas - von einem Päckchen Schrauben bis zum kompletten Rohbau", beschreibt Michael Ruppert, der Leiter für die beiden Niederlassungen in Buchen und Großeicholzheim, den Personenkreis, für den sich ein Besuch des Baugeschäfts lohnt.

Ruppert weist darauf hin, dass die neue Niederlassung nicht nur ein Baumarkt sei, sondern ein Fachmarkt für Baustoffe, der sich nicht nur durch passgenaue Services und Lieferlogistik, sondern ebenso durch Fachkompetenz und individuelle Beratung auszeichne. "In Buchen und Umgebung werden gerade extrem viele Bauplätze erschlossen; da wollen wir dann als kompetente Ansprechpartner mit einem geschulten Fachpersonal da sein", erklärt der Leiter das Programm seiner Niederlassung.

Insgesamt 24 Mitarbeiter - Tendenz steigend - sollen in Buchen und in Großeicholzheim beschäftigt werden. Diese seien nicht nur gut ausgebildet, sondern nähmen auch regelmäßig an Weiterschulungen teil.

Außerdem werde viel Wert auf einen regionalen Bezug gelegt, wie Ruppert bekräftigt: "Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die Menschen und Unternehmen des Baugewerbes in der Umgebung kennen. Lokalkolorit ist uns ganz wichtig. Ich selbst bin ebenfalls fest hier verwurzelt." Die Ortsverbundenheit ist möglich, weil die inzwischen knapp 30 Niederlassungen der Hornbach Baustoff-Union strikt dezentral organisiert sind und unternehmerisch eigenverantwortlich tätig sein können. Schon jetzt kann bereits in der hellen und von Tageslicht durchfluteten Verkaufshalle eingekauft werden. Zudem seien sämtliche Materialien in ausreichender Stückzahl auf Lager, teilt der Niederlassungsleiter mit.

Künftig soll eine überdachte Be- und Entladezone das Abholen und Umtauschen von Waren erleichtern. Wer den Weg in den Fachmarkt nicht auf sich nehmen will, kann sich die Baustoffe auch bequem nach Hause liefern lassen. Für alle anderen, die die Niederlassung mit dem Auto besuchen, werden genügend Parkplätze im Außenbereich zur Verfügung stehen. Dort ist auch eine 600 m² große Garten- und Landschaftsbau-Ausstellung geplant.

Am 10. März findet nun eine Informationsveranstaltung statt, bei der sämtliche Industriepartner der Hornbach-Baustoff-Union ihre Produkte vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen werden. Ruppert erhofft sich dabei: "Es soll gewissermaßen eine Baustellenparty sein - ein Kennenlernen, bei dem Bauherren und Kunden die Experten mit Fragen löchern können und sie Hilfe bekommen."

Neben einer großen Ausstellung für den Innenausbau sowie einem Stand für die Badplanung wird auch eine Showküche aufgebaut sein, in der Köche für das leibliche Wohl sorgen. Darüber hinaus findet eine Rabatt-Aktion statt: Auf viele Waren gibt es 20 Prozent Preisnachlass. Die endgültige Eröffnung des Fachmarktes soll Anfang Juni erfolgen.