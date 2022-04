Ob Wild aus eigener Jagd oder Bio-Wein aus Königheim: Jochen (l.) und sein Bruder Philipp Brenneis haben einige neue Produkte in das Sortiment ihres Hofladens in Vollmersdorf aufgenommen. Auch im Marktcontainer in Höpfingen gibt es nun mehr Auswahl. Foto: D. Rechner

Vollmersdorf/Höpfingen. (dore) Jochen Brenneis und sein Bruder Philipp wagten vor rund einem Jahr etwas ganz Neues: Mit der Eröffnung ihres Hofladens "Brenneis – regional" in Vollmersdorf am 22. März 2021 stießen die Landwirte in eine Nische vor, denn bis dato gab es ein solch umfangreiches Angebot mit regionalen Lebensmitteln in einem Geschäft in den Hardheimer und Walldürner Höhenorten nicht. Etwa ein Jahr später haben wir sie erneut besucht und darüber gesprochen, wie es mit dem Hofladen, aber auch mit dem im August 2021 eröffneten Marktcontainer an der B27 in Höpfingen läuft.

Das Konzept von "Brenneis – regional" kommt an, sogar besser, als es Jochen Brenneis am Anfang erwartet hätte. "In Vollmersdorf hätte ich nicht gedacht, dass es so einen Zulauf gibt. Es wird sehr gut angenommen", freut sich der Landwirt. Gerade in den ersten drei Monaten sei sehr viel los gewesen, in den Wintermonaten etwas weniger. Doch Brenneis ist "auf jeden Fall zufrieden". Er merke, dass viele Verbraucher regionale Lebensmittel immer mehr wertschätzen würden. Und so kommen seine Kunden nicht nur aus dem Ort, sondern auch viele von ihnen von außerhalb. "Die Verbraucher sind gewillt, einen Weg auf sich zu nehmen, um regional einkaufen zu können. Wir haben z. B. Kunden aus Buchen und Hainstadt. Durch das breite Angebot kaufen sie sogar wöchentlich bei uns ein. Und es kommen stetig neue Kunden dazu."

Auch bei Touristen sei der Hofladen sehr beliebt, so seien regelmäßig Urlauber vom Ferienhof Schmitt, Höpfinger Schlempertshof oder dem Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Dornberg zu Gast im Vollmersdorfer Hofladen. Am meisten los sei am Wochenende. "Ich bin viel mit den Kunden in Kontakt getreten, wenn es möglich war, habe ich immer mit ihnen gesprochen." So versuche er immer, auf die Wünsche der Kunden – auch nach neuen Produkten – einzugehen.

Getreu seinem eigenen Credo: "Was ich nicht selbst esse, vermarkte ich auch nicht" bietet Jochen Brenneis nach wie vor nahezu ausschließlich regionale Lebensmittel an. Entweder aus der eigenen Landwirtschaft oder von Landwirten und Produzenten aus der Region. Schon zum Start vor einem Jahr hat der Verbraucher in dem Hofladen vieles, was das Herz begehrt, gefunden: ob Fleisch- und Wurstwaren vom Rind aus eigener Aufzucht und von einem regionalen Metzger, der selbst schlachtet, Frischmilch direkt vom Hof Brenneis, Käsevariationen, Joghurt, Kartoffeln, Eier von glücklichen Hühnern, Mehle und Getreideprodukte, Nudeln in verschiedenen Ausführungen, Bauernhof-Eis oder verschiedene Kaltgetränke, um den Durst zu löschen.

Über 20 Partner hat "Brenneis – regional" mittlerweile schon, die ihn mit regionalen Lebensmitteln beliefern. Nach und nach hat Brenneis sein Sortiment um weitere Spezialitäten erweitert: So bekommt man nun auch Wild aus eigener Jagd der Familie Brenneis, Bio-Käse von der Kirchen-Käserei Sindolsheim, Maultaschen aus dem Schwabenland, Bio-Wein aus Königheim oder Fertiggerichte aus der Dose. Und dann gibt es immer wieder Aktionen: Aktuell können beispielsweise Weidehähnchen von einem Hof aus Krautheim-Oberndorf bestellt werden. "Es lohnt sich, immer mal wieder auf unsere Homepage zu schauen", sagt Jochen Brenneis.

Der "Renner" seien schon von Beginn an vor allem die Burger-Patties und Hack von den eigenen Rindern sowie das Bauernhof-Eis gewesen, so Jochen Brenneis. Die gab es aber lange Zeit nicht im Marktcontainer in Höpfingen. Das habe man nun geändert: "Wir haben auf die Kundenwünsche reagiert und bieten jetzt die stark nachgefragten Tiefkühlprodukte auch in Höpfingen an." Neu dazugekommen seien in "Höpfi" auch Mehl, Getränke und Kartoffeln, sodass das Sortiment nun fast so groß wie im Hofladen in Vollmersdorf sei, ergänzt sein Bruder Philipp.

Doch nicht nur im Bereich der Lebensmittel hat sich "Brenneis – regional" weiterentwickelt. "Wir haben auch neue Automaten, mit denen es nun möglich ist, mehrere Waren gleichzeitig in einem Bezahlvorgang zu kaufen", informiert Jochen Brenneis. Das sei eine deutliche Verbesserung vor allem für den Marktcontainer in Höpfingen, wo nur Kartenzahlung möglich ist. Im Hofladen sei dagegen schon von Anfang an Barzahlung möglich gewesen, wenngleich hier auch 80 bis 90 Prozent der Kunden mit der Karte zahlten.

Und wie sieht der Blick in die Zukunft aus, soll das Konzept Direktvermarktung noch weiter ausgebaut werden? "Es ist auf jeden Fall zukunftsfähig, so wie es bislang gelaufen ist", meint Jochen Brenneis. Trotzdem sei es so, dass familiengeführte landwirtschaftliche Betriebe mit der derzeitigen Marktsituation zu kämpfen haben. Der Milchpreis werde zwar steigen und auch die Bauern bekämen bald mehr für den Liter Milch, doch auch die Kosten für Sprit und Futter würden mehr, so Brenneis. "Wir werden auch in Zukunft zu wenig bekommen", sagt Brenneis. Deshalb müssten er, sein Bruder, die ganze Landwirtsfamilie überlegen, wie man den Betrieb optimieren könne.

Was die Direktvermarktung angeht, soll bald ein weiterer Standort neben dem Hofladen in Vollmersdorf und dem Marktcontainer in Höpfingen hinzukommen: In Reinhardsachsen wird die Familie Brenneis ab dem kommenden Jahr einen Verkaufsautomaten betreiben.