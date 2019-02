Höpfingen. (adb) Noch immer nicht gelöst ist die Problematik um den geplanten Neubau eines landwirtschaftlichen Stalls auf dem Schlempertshof. Dies zeigte sich in der Höpfinger Ratssitzung am Montag, als das Thema in der Rubrik "Verschiedenes" zur Sprache gebracht wurde.

Zunächst erkundigte sich Thomas Greulich "aufgrund verstärkter Nachfragen im Ort und manchen Gerüchts" nach dem Sachstand zu dem Bauvorhaben, dem der Gemeinderat im Oktober nach langer Diskussion zugestimmt hatte. "Es ist ein Unding, wie eine landwirtschaftlich geprägte Kommune wie Höpfingen mit ihrem letzten landwirtschaftlichen Betrieb umspringt", monierte Greulich und fragte nach dem Stand des Genehmigungsverfahrens sowie nach von der Verwaltung wahrgenommenen Gesprächen in dieser Sache.

Bürgermeister Adalbert Hauck antwortete, dass die Gemeinde die beteiligten Familien zu "klärenden Gesprächen" aufgefordert habe. Es habe jedoch keine Behördentermine im Beisein der Verwaltung gegeben: "Die Gemeinde war seit dem Beschluss nicht mehr am Baugenehmigungsverfahren beteiligt."

Zum wiederholten Mal konfrontierte Gemeinderat Helmut Häfner das Gremium mit dem "Brandhaus" in der Gartenstraße. "Wenn am Rosenmontag der Fastnachtszug dort vorbeizieht, ist dieser Schandfleck eine ganz schlechte Visitenkarte", erklärte er. Bürgermeister Hauck zitierte aus einer Stellungnahme der Baurechtsbehörde, laut der man auch zur Sicherheit den Zaun stehen lassen müsse. Ein Statiker habe "keine dringliche Gefahr" festgestellt. "Wir können erst eingreifen, wenn das Haus als baufällig eingestuft wird", hielt Hauck fest. Allerdings sei die Baurechtsbehörde über den Wunsch der Gemeinde informiert.