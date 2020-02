Buchen. (tra) Die aus Amorbach stammende Lyrikerin und Aktivistin Xenia Hügel, die vor ihrem Umzug nach Offenbach in Buchen wohnte, hat im Winter 2018 begonnen, sich für Waisenkinder in Uganda zu engagieren. Sie sammelt engagiert Spenden, und so ist es ihr gelungen, mittlerweile 68.000 Euro zusammenzubekommen. Mit dem Geld unterstützt sie das "Sounds of Hope Children Center" in Lugazi bei Kampala, und es ist ihr gelungen, die Lebensbedingungen der mittlerweile 89 Kinder enorm zu verbessern.

Im Herbst 2019 wurde unter der Leitung von Heimleiter Nicholas Mubeezi in Rekordzeit ein neues Waisenhaus gebaut, in das die Kinder mittlerweile eingezogen sind. Zuvor lebten die Waisen in einem gemieteten Gebäude, das zu klein geworden war. Deswegen kündigte der Vermieter dem Center den Mietvertrag. Die Spendensumme ermöglicht es zudem, sechs bis sieben Klassenzimmer für den Schulunterricht zu bauen. "Das Haus ist bezahlt, die Kinder sind eingezogen und gut versorgt", berichtet Hügel.

Durch Näharbeiten verdienen die Frauen ihr eigenes Geld.

Einige der Kinder, die im Heim leben, haben alleinstehende Mütter, die jedoch aus wirtschaftlichen Gründen sowie aufgrund von Erkrankungen nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu versorgen. Erst vor wenigen Wochen ist eine dieser Frauen an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben. Xenia Hügel unterstützt diese Frauen, indem sie einen Teil der Spendengelder in ein "Hilfe zur Selbsthilfe"-Projekt investiert hat. Es wurden Nähmaschinen gekauft, mit welchen die Singlemütter waschbare Damenbinden herstellen, die sie dann verkaufen. "Das Nähprojekt läuft sehr gut", berichtet Xenia Hügel. "Unser Ziel ist es, dass die Frauen sich selbst und ihre Kinder versorgen können." Für die Mütter wurde von den Spenden nun auch ein kleines Haus gemietet, in dem sie sich treffen, arbeiten und sich austauschen können.

Um das Frauenprojekt noch weiter auszubauen, wurde Xenia Hügel Unterstützung versprochen: Youtuberin Natasha Kimberly wollte sich einbringen. "Sie hat Nicholas Mubeezi, die Kinder und mich jedoch hängen lassen", bringt es Xenia Hügel enttäuscht auf den Punkt.

Auch weitere Rückschläge blieben nicht aus: Das Verhalten einiger Paten war für Hügel ebenfalls eine Enttäuschung: "Es ist uns gelungen, für alle Kinder europäische Paten zu finden, sodass monatlich für jedes Kind gesorgt ist und die Kosten für Bildung, Verpflegung, Unterkunft und medizinische Versorgung gedeckt sind. Einige Paten haben jedoch nur einmal Geld überwiesen und sich dann nicht mehr gemeldet. Somit sind wir wieder auf der Suche nach zuverlässigen Paten."

Umso mehr freut sie sich jedoch um die Unterstützung der Fans des Rappers Kollegah, der unter anderem Geld für einen Brunnen spendete, Pate von zehn Waisen ist und die Kinder gemeinsam mit Xenia Hügel in Uganda besuchte. "Nachdem Kollegah seine Dokumentation auf Youtube veröffentlich hatte, haben auch seine Fans für unser Projekt gespendet."

Da Hügels Uganda-Hilfe immer weitere Kreise zieht, plant sie, einen Verein zu gründen. "So kann ich die Kinder noch effektiver unterstützen als auf rein privater Ebene." Zudem möchte sie mit dem Verein neben Kindern in Afrika auch Kinder in Deutschland unterstützen. "Es gibt hier Kinder, die noch nie im Museum oder auf einem Konzert waren. Mit dem Verein will ich solchen Kindern ermöglichen, Kunst und Kultur zu erleben."

Xenia Hügel ist Aktivistin und Poetin. Am Freitag, 12. Juni, liest sie um 19.30 Uhr in Buchen aus ihrem aktuellen Werk "Täter des Worts" – Lyrik von afrikanischen Mädchen und Frauen in deutscher Sprache und mit musikalischer Umrahmung. Alle Einnahmen fließen in die Organisation "Sounds of Hope Children Center". Der Ort der Lesung wird noch bekannt gegeben.

Info: Spendenkonto: "Sounds of Hope"; Sparkasse Miltenberg-Obernburg; DE12.7965.0000.0501 5662 85.