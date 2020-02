Das Programm des Jubiläumsumzugs passt. Jetzt muss am Sonntag nur noch Petrus mitspielen, damit die „Fregger“ richtig strahlen können. Foto: Rüdiger Busch

Hettingen. (RNZ) Passend zu ihrem 66. Geburtstag lassen es die "Hettemer Fregger" richtig krachen: Zum Jubiläumsumzug werden am morgigen Sonntag 50 Programmpunkte, darunter Musikkapellen und Guggemusikgruppen, und rund 500 Teilnehmer erwartet. Los geht es um 13.31 Uhr und mit einem neuen Umzugsweg: Erstmals bewegt sich der Umzug vom Sportplatz aus über die Alte Buchener Straße und die Amorbacher Straße über den "Latschari" hin zum Lindensaal, wo sich der Gaudiwurm auflösen wird.

50 Gruppen aus Hettingen und dem gesamten Gebiet des Narrenrings Main-Neckar haben sich angemeldet. Erstmalig werden die Gruppen auf große Wagen verzichten, so dass ausschließlich Fußgruppen teilnehmen werden (die RNZ berichtete). Die Zugstrecke wird für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge nicht an der Zugstrecke abzustellen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Aufstellung wird ab 12 Uhr an der Ecke Jahnstraße/Alte Buchener Straße (Sportgelände) sein, Parkmöglichkeiten für Busse gibt es entlang der Jahnstraße. Pkw können am Festplatz, oberhalb der Kirche, rund um den Lindensaal und an ausgewiesenen Plätzen abgestellt werden.

Das Zugprogramm:

1. Strohbärengruppe Slepkowitz & Co.

2. Musikkapelle Hettingen

3. FG-Standarte

4. Juniorengarde

5. "Freggergarde"

6. Jungelferrat

7. Elferrat(alle FG "Hettemer Fregger")

8. "Die Hettemer Äschsäck"

9. Stadtkapelle Buchen

10. Großer und kleiner Rat

11. "Huddelbätz"(beide FG "Narrhalla" Buchen)

12. Garde

13. Prinzenpaar mit Ritter

14. Elferrat

15. "Lustige Vögel"

16. Burgdämonen (alle FG "Lustige Vögel" Schweinberg)

17. Böckle und Geissle("Bocknarrenzunft" Boxberg)

18. Musikverein Hainstadt

19. Elferrat

20. Garde

21. "Heeschter Berkediebe" (alle FG "Heeschter Berkediebe")

22. Elferrat

23. Garde

24. "Bischemer Kröten" (alle FG "Bischemer Kröten" Tauberbischofsheim)

25. "Götzianer" (FG "Götzianer Heddebör")

26. Elferrat

27. Garde

28. "Hanmertli"(alle FG "Bedemer Hanmertli")

29. Musikverein Rinschheim

30. Hexengruppe ("Morrehexe" Buchen)

31. Elferrat

32. Garde

33. "Getzemer Narre" (alle FG "Getzemer Narre")

34. Elferrat der Stadt Osterburken

35. Garde

36. "Borkemer Wüscheli" (alle FG Osterburken)

37. Musikkapelle Mudau

38. Elferrat

39. Garde

40. "Mudemer Wassersucher" (alle FG "Mudemer Wassersucher")

41. Elferrat

42. Garde

43. Höhgöiker (alle FG "Höhgöiker" Glashofen)

44. Guggemusik "Black (K)nights" Schweigern

44. Elferrat

46. Garde

47. "Dürmer Klohns" (alle FG "Fideler Aff" Walldürn).

48. "100 Jahre FC" (FC Viktoria)

49. Zigeunergruppe(Förderverein FC Hettingen)

50. "Härli und Fräli" und unangemeldete Gruppen und Darstellungen echter "Hettemer" Straßenfastnacht.