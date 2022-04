Hettingen. (rüb) Die Vorfreude steigt bei Tim Weimann mit jedem Tag: "Endlich geht es los!" Doch auch die zahlreichen Besucher des Freizeitgeländes "Hasenwald" dürfen sich freuen: Ab Samstag, 2. April, hat die Gaststätte des beliebten Ausflugsziels wieder geöffnet. Der neue Pächter und sein Team setzen auf "schnelles, gutes Essen zu fairen Preisen" und planen auch verschiedene Veranstaltungen.

Bereits Ende des letzten Jahres hatte sich der Hettinger dazu entschieden, die Gastronomie des kleinen Tierparks, der seit 1964 ehrenamtlich von den Hettinger Vogelfreunden betrieben wird, zu übernehmen. Als kleiner Vorgeschmack war die neue "Hasenwald"-Gaststätte an den Adventssonntagen bereits geöffnet. Doch nun, rechtzeitig zum Start der Frühlingssaison, geht es richtig los.

Tim Weimann stammt aus Stuttgart, wo er bereits von 2012 bis 2014 eine Sportsbar führte. Aus familiären Gründen folgte dann vor sieben Jahren eine berufliche und wohnortmäßige Neuorientierung. Er absolvierte eine Lehre als Elektroniker für Betriebstechnik. In dem Beruf arbeitet er noch heute.

Die Gaststätte "Im Hasenwald" wird der zweifache Vater mit Unterstützung seiner Familie im Nebenerwerb betreiben: "Das ist ein Saisongeschäft", weiß Weimann. Der "Hasenwald" lockt vor allem zwischen März und Oktober Besucher an, und das natürlich verstärkt am Wochenende. Deshalb wird er das Lokal zunächst nur samstags und sonntags jeweils von 11 bis 19 Uhr öffnen. Zusätzliche Öffnungstage könnte es in den Schulferien sowie an Feiertagen geben.

Die gute Resonanz auf die Adventssonntage gibt Tim Weimann Rückenwind: "Wir haben wunderschöne Tage verlebt, und die Rückmeldungen unserer Gäste waren sehr positiv: Das macht Lust auf mehr!"

Was die Speisekarte angeht, setzt Weimann auf kleine, schnelle Gerichte in guter Qualität und mit möglichst regionalen Zutaten. Neben den obligatorischen Pommes und der Currywurst bietet er Schnitzel mit Kartoffelsalat an, und er setzt auf wechselnde Angebote – je nach Saison. Kalte Getränke, Kaffeespezialitäten und ein Eissortiment für Groß und Klein dürfen natürlich nicht fehlen. Die aktuellen Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten beobachtet der Gastronom natürlich mit Sorge. "Trotzdem werden wir familienfreundliche Preise anbieten", ist sich Weimann sicher.

Eine wichtige Rolle in seinen Plänen spielt der Biergarten, der natürlich von der angenehmen Atmosphäre des Tierparks im Wald lebt. Daneben möchte er immer wieder besondere Veranstaltungen anbieten: "Das schöne Gelände bietet viele Möglichkeiten", ist sich der neue Pächter sicher. Am 2. Juli, 18. August und 24. September stehen beispielsweise Besuche des Kinomobils auf dem Plan.

Tim Weimann hat sich schon gleich nach seinem Umzug in den Odenwald in den kleinen, aber feinen Tierpark verguckt. "Es ist ein wunderschönes Ausflugsziel, an dem sich die Kinder einfach nur wohlfühlen."

Das einzige Manko: Die Gastronomie war in den letzten Jahren häufiger geschlossen als geöffnet. Das soll sich nun ändern: Tim Weimann setzt auf Kontinuität. "Wir möchten die Gaststätte nicht nur für eine oder zwei Saisons betreiben. Unser Konzept ist langfristig ausgelegt." Das werden die regelmäßigen Besucher des "Hasenwald" sicher gerne hören. Der neue Betreiber hofft zudem darauf, dass auch der Verein der Vogelfreunde mit seinen rührigen Helfern von der Reaktivierung der Gaststätte profitieren wird.

Tim Weimann hat in den letzten Wochen viel Arbeit in die Gaststätte gesteckt: "Aber es macht viel Spaß, und es lohnt sich!" Davon können sich die Gäste ab Samstag überzeugen.

Die Philosophie des neuen Betreibers hört sich auf jeden Fall vielversprechend an: "Wir möchten unseren Besuchern einen schönen Tag bereiten, damit sie den Alltag für einige Stunden hinter sich lassen können und die Zeit mit ihren Kindern genießen können!" Wer kann dazu schon Nein sagen?