Buchen-Hettingen. (RNZ) Mit einem Schlagring schlug ein Unbekannter in der Nacht zum Pfingstmontag in Hettingen auf einen 23-Jährigen ein. Der junge Mann war mit seiner Begleiterin zu Fuß in Höhe des Sportplatzes entlang der Jahnstraße als der Täter sie ansprach und beleidigte. Dann schlug er plötzlich zu. Anschließend ging er in Richtung Festzelt weg.

Der 23-Jährige musste mit mehreren Kopfverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Die alarmierte Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen. Er wird beschrieben als etwa 25 Jahre alter, 1,80 Meter großer und muskulöser Mann. Er hat kurze, braune Haare. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Tel. 06281/9040.