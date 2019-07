Buchen-Hettingen. (rüb) Die ursprüngliche Freude am Fußball, der Spaß am gemeinsamen Spiel und die Faszination, die das runde Leder auf Kinder und Jugendliche ausübt, das alles war am Wochenende in Hettingen zu erleben: Beim "6. Hettemer Fußballcamp" des FC Viktoria drehte sich für 80 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2006 bis 2014 zwei Tage lang alles ums Passen, Dribbeln und Schießen. Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer sorgten nicht nur für ein abwechslungsreiches Training, sondern auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer und für ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Wie in den Vorjahren konnte Organisator Georg Müller stolz verkünden, dass alle Plätze belegt sind. Der Großteil der Teilnehmer kam natürlich aus Hettingen, aber der gute Ruf des Fußballcamps hat sich mittlerweile in der ganzen Region herumgesprochen, weshalb auch Nachwuchskicker aus Altheim, Buchen, Eberstadt, Götzingen, Hettigenbeuern oder Osterburken dabei waren.

Zwei Tage lang drehte sich für die 80 Teilnehmer des "6. Hettemer Fußballcamps" alles um das runde Leder. Foto: Rüdiger Busch

Der Erfolg des Angebots liegt am bewährten Konzept, bei dem der Spaß am Fußball im Mittelpunkt steht. "Wir machen alle Übungen mit dem Ball", sagte Georg Müller, "auch die Einheiten, bei denen es vorrangig um Kondition und Koordination geht." Insgesamt vier Trainingseinheiten standen an den beiden Tagen auf dem Programm. In vier Gruppen aufgeteilt, führten die insgesamt neun Trainer mit den Nachwuchsfußballern abwechslungsreiche Übungen zur Verbesserung der individuellen Fähigkeiten durch. Die Schwerpunkte lagen in den Bereichen Kondition und Koordination, Technik und Taktik, Technik und Torschuss sowie Spielvariationen.

Die Begeisterung, mit der die Kinder und Jugendlichen bei der Sache waren, übertrug sich auch auf ihre Betreuer: "Wenn die Kinder Spaß haben, haben auch die Trainer Spaß!", weiß Georg Müller aus langjähriger Erfahrung.

Neben dem Hauptorganisator Georg Müller gestalteten die Trainer Jannik Chlaus, Armin Kirchgeßner, Holger Mackert, Manuel Möller, Jens Strebel, Moritz Steichler, Michael Thon und Dietmar Weiß die Einheiten. Unterstützt wurden sie von den Betreuern Wolfgang Egenberger, Roland Mackert, Timo Steichler und Ulrich Wegert sowie dem Versorgungsteam Geli Heydt-Kirchgeßner, Andrea Horn, Jeanette Müller und Ulli Schifferdecker.

Zwischen den Trainingseinheiten werden die Kinder und Jugendlichen verköstigt. Mit Tischtennis, Kicker, Dosenwerfen und sogar einem Kino war auch in der fußballfreien Zeit für Unterhaltung gesorgt. Da auch noch das Wetter mitspielte - nur am Sonntag musste eine kurze Pause wegen Regen eingelegt werden -, fiel das Fazit bei Teilnehmern und Verantwortlichen erneut rundum positiv aus. Einer Neuauflage im Jahr 2020 steht also nichts im Wege ...