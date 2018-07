Buchen. (adb) "Schau' mal, den hatten wir auch!": Beim Anblick des eisblauen Audi 100 kannte der ältere Herr kein Halten mehr. Mit leuchtenden Augen verfolgten seine Frau und er die Limousine, die im Zuge der 24. "Heidelberg Historic" am Samstag durch die Buchener Innenstadt rollte. Nicht weniger als 184 schmucke Oldtimer lieferten sich bei der vom ADAC Nordbaden e.V. veranstalteten Rallye ein munteres Stelldichein.

Neben dem Audi 100 ließen Fahrzeuge aller Marken, Klassen und Baujahre die Herzen der Besucher höher schlagen. Langsam fuhren sie über die Vorstadtstraße in das Herz Buchens, ehe sie vor der herrschaftlichen Kulisse des "Prinz Carl" den Kontrollpunkt in der Amtsstraße passierten und einen Stempel zur Bestätigung erhielten.

Dabei war die Teilnehmerliste so lang wie facettenreich und umfasste neben illustren Namen wie Aston Martin, Riley, Horch, Mercedes-Benz, Porsche, DKW, Singer, Alfa Romeo, Jaguar oder Triumph auch ganz bürgerliche, aber nicht minder anziehungskräftige Modelle von Audi, Volkswagen, Ford, Opel, Fiat oder BMW, die noch vor zwei Jahrzehnten wie selbstverständlich in das Straßenbild der Bundesrepublik gehörten und erst dann auffielen, als es fast keine mehr gab.

Die 24. "Heidelberg Historic Rallye" rollte am Samstag mit 200 Oldtimern durch die Bu᠆chener Innenstadt. Mit dabei ein Abkömmling der englischen Sportwagen-Manufaktur Riley. Foto: Adrian Brosch

So stand auch der aus den Reihen der "Audi Tradition" stammende, klassisch silberne Audi 200 LS Automatik von 1981 - Urahn des heutigen Audi A8 - noch um 2000 an jeder Ecke, ehe ihn die Debatte um fehlende Katalysatoren und der Rost nach und nach auszählten. Gerade die hohe Rostanfälligkeit der werksintern "C2" genannten Audi 100/200-Baureihe war der Grund für die 1985 beim Audi 100 und 1986 beim Audi 80 eingeführte Vollverzinkung.

Doch nicht nur die Oberklasse der 80er-Jahre erfreute die Besucher: Als charmante Zeugen einer längst vergangenen Ära stießen die herrlich anzusehenden Schnauferl, wie der 1929er Mercedes 630 SK, der zehn Jahre später gebaute und seinerzeit als Inbegriff automobilen Luxus geltende Horch 930 V mit seiner geschmackvollen Zweifarblackierung in Schwarz und Beige, der cremeweiße BMW 328 aus dem Baujahr 1937, das 1926er Amilcar CGSS mit seiner zigarrenförmigen Karosserie, das 1954 in Düsseldorf hergestellte DKW-Sonderklasse-Cabriolet oder der aus dem Jahr 1930 stammende Ford A Speedster auf wahre Begeisterungsstürme.

Auch für Farbtupfer war bei der Historic-Rallye bestens gesorgt. Im typischen 70er-Jahre-Farbton "Golf" präsentierte sich dabei der BMW 3.0 CSi. Foto: Adrian Brosch

Erinnern all diese Fahrzeuge doch mit kraftvollem Motorenklang, dickem Blech, geschwungenen und zweifelsfrei zu identifizierenden Formen an eine Zeit, in der Auto fahren noch ein zumeist begüterten Mitbürgern oder unerschrockenen, mit ledernen Handschuhen ausgestatteten Herrenfahrern vorbehaltenes Erlebnis war und noch keiner an klobig-kantige Allzweckautos mit Allradantrieb, Siebengang-Automatikgetrieben und Infotainment-Bereich dachte.

Zu den besonderen Sympathieträgern der "Heidelberg Historic" gehörte ganz gewiss auch der stellvertretend für die bunten 70er-Jahre stehende Farbton "Golf", der BMW 3.0 CSi Baujahr 1971, dessen satter Sechszylinder-Sound jedem mit einem Tropfen Benzin im Blut Gesegnetem den Beweis dafür lieferte, dass er ein Kind jenes Unternehmens ist, das sich nicht ohne Grund "Bayrische Motoren Werke" nennt.

Heidelberg Historic 2018 - So schöne Oldtimer



























































Und auch hier freute sich jemand im Publikum: "So einen fuhr mein Onkel Josef, und davor hatte er den BMW 2000 tilux!", rief ein Zuschauer und zückte sein Smartphone zum Erinnerungsfoto. Keine Frage: Es muss also doch stimmen, dass Oldtimer mehr als nur Blech und Stahl sind - sie sind Kultur- und Erinnerungsträger, Hobby-Objekte und treue Freunde auf dem Lebensweg. Selbstverständlich spielt es keine Rolle, ob es nun ein VW Käfer, Opel Manta, Ford Capri, Aston Martin Mark II, Ferrari 250 GTE, Jaguar E-Type, Porsche 911, eine Lancia Fulvia oder wie hier ein gelbes BMW-Coupé des E9-Baureihe ist.

Buchen fungierte unterdessen lediglich als Zwischenstation auf der Rallye, die am Freitagmorgen am Technik-Museum Sinsheim begann und über Weinheim und Heidelberg zurück nach Sinsheim führte.