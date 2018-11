In Zimmern steht der Abbruch der Aussegnungshalle im Friedhof bevor. Der Seckacher Gemeinderat vergab am Montag die entsprechenden Arbeiten. Der Neubau wird einschließlich der Sanierung der beiden Zufahrtswege 723 000 Euro kosten. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Der Abschluss eines Vertrages zwischen der Gemeinde und der Bürger-Energie-Genossenschaft Großeicholzheim bezüglich der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, die Arbeitsvergabe für den Abbruch der Aussegnungshalle im Friedhof von Zimmern und die Vorstellung der Ausführungsplanung für den Neubau sowie die Feststellung der Jahresrechnung für 2017, die Anlass zur Zufriedenheit ab, standen im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Seckacher Gemeinderats am Montag.

Das enge Miteinander von Gemeinde Seckach und Bürger-Energie-Genossenschaft Großeicholzheim wurde am Montag einmal mehr deutlich, als es in der Sitzung des Gemeinderates um den Abschluss eines Nutzungsvertrages bezüglich der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und anderer Verkehrsflächen für das Nahwärmenetz der Genossenschaft ging.

Wie der Erste Bürgermeister-Stellvertreter Alexander Winter, der bei diesem Tagesordnungspunkt den Vorsitz hatte, zu dem Vertragswerk informierte, erhält die Gemeinde ein Gestattungsentgelt von 0,20 Euro pro laufendem Meter Leitung des Nahwärmenetzes jährlich. Bei einer derzeitigen Leitungslänge von 5 129 Metern ergäben sich aus dem Vertrag pro Jahr 1 026 Euro als Einnahmen für die Gemeinde. Vorgesehen sei eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren, rückwirkend ab Januar 2014. Nach einer Laufzeit von zehn Jahren soll über die Höhe des Entgelts neu verhandelt werden.

Für die Leitungsteile des Nahwärmenetzes, welche nicht im öffentlichen Bereich verlaufen, wird zugunsten der Genossenschaft eine Grunddienstbarkeit eingetragen. Hierfür erhält die Gemeinde eine einmalige Entschädigung von 3,50 Euro pro Meter Leitung.

Die Bürger-Energie-Genossenschaft Großeicholzheim eG hatte in den Jahren 2013 bis 2014 ein Nahwärmenetz im Ortsteil Großeicholzheim errichtet, für dessen Aufbau Leitungsarbeiten im Straßenraum erforderlich waren. Seitens der Gemeinde war, wie in der Sitzung am Montag weiter aufgezeigt wurde, damals beschlossen worden, in diesem Zusammenhang die ohnehin anstehenden Straßenunterhaltungsarbeiten ausführen zu lassen. Demnach waren in einigen Bereichen des Plangebietes wie zum Beispiel in den Wohnstraßen Am Lenzengarten, in der Röhrigstraße, im Grabenweg, Am Schlossgarten und in der Rittersbacher Straße Mängel in der Fahrbahndecke bzw. vorhanden.

Die Genossenschaft hat nun den Kostenanteil, den die Gemeinde für die entsprechenden Arbeiten zu tragen hat, ermittelt und dieser in Rechnung gestellt. Die Kosten für diese Straßenunterhaltungsarbeiten belaufen sich auf 50.627 Euro; im Haushalt der Gemeinde für 2018 waren dafür 60.000 Euro eingeplant.

Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss des Nutzungsvertrages mit der Bürger-Energie-Genossenschaft Großeicholzheim und der Übernahme der Straßenunterhaltungskosten zu.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beauftragte der Gemeinderat dann unter Vorsitz von Bürgermeister Thomas Ludwig das Seckacher Bauunternehmen Reiner Müller mit dem Abbruch der Aussegnungshalle im Friedhof von Zimmern zum Angebotspreis von 21.791 Euro. Zustimmend zur Kenntnis genommen wurde zugleich die von Architekt Martin Kast vorgestellte Ausführungsplanung für den Neubau. Wie der Planer unter anderem erläuterte, soll die Stahlbeton-Konstruktion mit Muschelkalkstein verblendet werden. Die Planung sieht große Fensterfronten und eine Eindeckung aus Aluminium-Dachplatten vor. Als Glockenturm ist eine einfache Stahlkonstruktion geplant.

Die Kosten für den Neubau der Aussegnungshalle einschließlich der Sanierung der beiden Zufahrtswege wurden auf 723.000 Euro beziffert, wobei die Gemeinde einen Eigenanteil von 506.000 Euro zu tragen hat.

Als vorerst letzte Maßnahme im zweiten Bauabschnitt der Wasserversorgungskonzeption soll nun noch der Hochbehälter Planweg abgebrochen werden. Bautechniker Roland Bangert erläuterte dazu, dass der Hochbehälter seit dem 23. Oktober außer Betrieb ist. Die Abbrucharbeiten sollen in der Zeit zwischen Januar und März 2019 ausgeführt werden. Der Gemeinderat beauftragte am Montag die Seckacher Baufirma Müller mit dem Abbruch des Hochbehälters zum Angebotspreis von 21.120 Euro. Die Gesamtkosten der Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption der Gemeinde liegen, wie in diesem Zusammenhang mitgeteilt wurde, bei 5,9 Millionen Euro.

Weiter stand die Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde für 2017 auf der Tagesordnung. Wie Kämmerer René Kordmann zum Zahlenwerk informierte, schloss das Rechnungsjahr 2017 mit einem Gesamtvolumen von 12.875.883 Euro ab. Davon entfielen 10.634.559 Euro auf den Verwaltungs- und 2 241.324 Euro auf den Vermögenshaushalt. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt sei mit über einer Million Euro deutlich höher ausgefallen als ursprünglich erwartet. Gründe seien, so Kordmann, die Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Erstattungen und laufenden Zuweisungen, Zuschüssen, Schlüsselzuweisungen und bei der Netto-Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Personalausgaben und Minderausgaben des sächlichen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand.

Der Stand der allgemeinen Rücklagen beträgt, so Kordmann, 2 242.113 Euro. Der Schuldenstand des Kämmereihaushalts habe sich durch die ordentliche Kredittilgung in Höhe von fast 233.000 Euro deutlich auf 2 821.074 Euro reduzierte, die Pro-Kopf-Verschuldung betrage 1 048 Euro. Wie der Kämmerer nicht ohne Stolz betonte, sei der kontinuierliche Weg des Schuldenabbaus auch im Jahr 2017 fortgesetzt worden. Die letzte Kreditaufnahme im Kämmereihaushalt datiere aus dem Jahr 2003.

Im Namen des Gemeinderats dankte Alexander Winter dem Bürgermeister und dem Kämmerer, die maßgeblich Anteil an der finanziell positiven Entwicklung der Gemeinde tragen würden.