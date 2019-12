Walldürn. (jam) "Nach zuletzt sieben fetten Jahren müssen wir nun die kommenden schwierigen Jahre gemeinsam meistern", beschloss Joachim Dörr aus der Kämmerei seinen Vortrag zur Einbringung des neuen Haushalts am Montag in der Gemeinderatssitzung. Zuvor hatte er das Zahlenpaket für 2020 sowie die Planung für 2021 bis 2023 vorgestellt und dabei festgestellt: "Eine Neuverschuldung ist unumgänglich!"

Denn auf die Stadt kommt ein enormes Paket an notwendigen Investitionen zu. In der "Top Ten" der kostspieligsten Projekte, die Joachim Dörr für die kommenden vier Jahre aufgestellt hat, finden sich unter anderem die Grundschule Walldürn mit 4,6 Millionen Euro, die Turnhalle in der Keimstraße mit 2,8 Millionen, die Erschließung von Baugelände mit 2,1 Millionen Euro, die Sanierung des Stadt- und Wallfahrtsmuseums mit 2 Millionen Euro sowie der Neubau der Atemschutzübungsanlage, die Stadtsanierung, die Generalsanierung von Ortsstraßen, die Sammelkläranlage Rippberg und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die allesamt mehr als 1 Million Euro verschlingen. Die Erweiterung des Kindergartens St. Martin bleibt mit 750.000 Euro als einzige Investition in der "Top Ten" unter der Millionengrenze. "Insgesamt binden allein diese zehn Projekte Mittel in Höhe von 18,4 Millionen Euro im Planungszeitraum", erklärte der stellvertretende Kämmereileiter dem Gemeinderat.

Auch im Angesicht des hohen Sanierungsstaus aus den Vorjahren sei es Dörr zufolge "schwierig, einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen". Möglich wird dies nur, weil die Stadt in ihren "fetten Jahren" – hauptsächlich 2014 und 2017 – Rücklagen gebildet hat. "Unsere Liquidität beträgt zum Jahresende knapp 15 Millionen Euro", so Dörr.

Davon zehrt jedoch allein der Haushalt 2020 beinahe 10 Millionen Euro auf. Nach jetzigem Planungsstand sinkt Walldürns Liquidität bis zum Jahresende 2022 auf rund 440.000 Euro – und damit unter die Mindestliquidität, die die Gemeindehaushaltsverordnung vorschreibt.

Die logische Konsequenz aus diesem Zahlenwerk zieht Bürgermeister Markus Günther: "Wir müssen beim Schuldenabbau eine Pause einlegen." Die Planungen für 2020 bis 2023 sehen zwar noch Tilgungen von bestehenden Darlehen in Höhe von jeweils mehr als 1 Million Euro vor, Kredite in gleicher Höhe – also zusammen rund 4,8 Millionen Euro – sind aber bereits in die Planung eingearbeitet.

Die Gründe für die negative Entwicklung sind zu weiten Teilen fremdbestimmt. So unterliegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer regelmäßig starken Schwankungen, die in den Vorjahren jedoch der Gemeindekasse zugutekamen. In den kommenden Jahren sinken die Realsteuern jedoch wieder und verlaufen eher im normalen Rahmen. Bei der Einkommenssteuer, einer ansonsten "verlässlichen Einnahmequelle", gehen der Stadt in den kommenden drei Jahren knapp 1,2 Millionen Euro verloren, weil das Bundesfinanzministerium seine Steuerschätzung nach unten korrigiert hat.

Kräftige Einbußen verzeichnet Walldürn voraussichtlich auch bei der Vergnügungssteuer. Denn die Bestandsgarantie für Spielhallen entfällt Dörr zufolge ab 2022. "Danach ist nur noch eine Spielhalle im Stadtgebiet an ihrem Standort zulässig", erklärte der stellvertretende Kämmereileiter. Die anderen Casinos müssen demnach umziehen oder schließen.

Darüber hinaus fallen die Schlüsselzuweisungen des Landes geringer aus als geplant – über drei Jahre fehlen somit knapp 1,8 Millionen Euro, die ursprünglich eingeplant waren. Ähnliches gilt für die Kreisumlage. Der Landkreis hat den Hebesatz von 28 auf 31 v. H. erhöht. Dadurch fehlen der Stadt Walldürn bis 2022 knapp 2 Millionen Euro – und Joachim Dörr hält dies noch für eine optimistische Schätzung.

Denn die Kämmerei der Stadt hat so kalkuliert, dass der Hebesatz dann bei 31 v. H. bleibt. Mit Blick auf die Situation an den Neckar-Odenwald-Kliniken befürchtet Dörr jedoch, dass die Kreisumlage noch weiter ansteigen könnte. Dazu kommt noch, dass der Forstbereich im kommenden Jahren wohl keine schwarzen Zahlen schreiben wird.

"Das sind viele negative Veränderungen, mit denen wir uns in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen", fasste Bürgermeister Günther zusammen. Natürlich stehen den Ausgaben jedoch auch Einnahmen gegenüber. Allein der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden soll im kommenden Jahr 2,6 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Zudem erhält die Stadt für den Turnhallenneubau und die Erneuerung der zentralen Atemschutzübungsanlage jeweils rund 700.000 Euro. Dennoch steht im Finanzhaushalt eine Kostenunterdeckung von 4,8 Millionen Euro, im Ergebnishaushalt fehlen knapp 2 Millionen Euro.

Info: Der Haushalt für 2020 soll am 17. Februar verabschiedet werden.