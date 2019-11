Das Video zur neuen Single „Ein Tag, eine Nacht und dann Du“ wurde im Kneipen-Restaurant „Bierbrunnen“ in Hardheim gedreht. Foto: RNZ

Walldürn/Stuttgart. (rüb/pm) „Das Album ist einfach zu 100 Prozent Liane!“ Die Begeisterung ist spürbar, wenn die aus Walldürn stammende Sängerin über ihre neue CD „Unendlich weit“ spricht. Authentisch, gefühlvoll und ehrlich – so wie die sympathische Künstlerin, so präsentiert sich das neue Album, das seit Kurzem im Handel ist ...

„Wir haben rund zwei Jahre daran gearbeitet“, berichtet die Sängerin im Gespräch mit der RNZ. Der Aufwand hat sich gelohnt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das sind genau die Songs, die ich schon immer machen wollte!“ Eben Lieder, die genau zu ihr passen.

Der Titelsong „Unendlich weit“ wurde – wie viele andere Songs von Liane auch – von Tobias Reitz geschrieben, der auch für Helene Fischer und andere Superstars des Schlagers textet. Das Lied wurde in einem poppigen Arrangement von Tommy Mustac – ebenfalls eine Größe der Szene – produziert.

„Ich bin froh und dankbar, dass ich mit einem so guten Team zusammenarbeiten durfte“, betont Liane. „Die Songs sind tanzbar, zum Mitsingen oder einfach nur zum Träumen“, beschreibt sie die 15 Lieder. Man spürt, dass Liane, die regelmäßig mit bekannten Künstlern wie Andy Borg, Reiner Kirsten oder den „Kastelruther Spatzen“ auf der Bühne steht, ihre Hobby zum Beruf gemacht hat. Musik ist ihre Leidenschaft, Musik ist das Leben der Vollblutsängerin.

„Unendlich weit“ – so lautet der Titel von Lianes neuer CD. Foto: zg

Das Leben bietet viele Facetten, und dies spiegelt sich in ihrem neuen Album wider. Lianes Freude am Reisen und an der unendlichen Weite des Lebens wird im Titelsong deutlich. Zwei Lieder hat sie zudem im Duett mit Reiner Kirsten aufgenommen.

Das Lied „Ich küss die Sonne für Dich wach“ ist typisch für ihre positive Art, mit der sie alle immer wieder begeistert, „Je schöner der Abend“ gibt einen kleinen Einblick, wie gerne Liane gemeinsam mit Freunden feiert, aber selbstverständlich singt sie ebenso gerne über die Liebe und bewegt die Zuhörer mit Songs wie „Der Sommer war wie Du“, „Durch die Hölle geh’n“ oder „Ein Tag, eine Nacht und dann Du“.

Letzteres ist die neue Singleauskopplung, die heute auf den Markt kommt. Das zugehörige Video – gedreht von Sängerkollege Oliver Thomas – ist seit Freitag auch auf Youtube zu sehen. Gedreht wurde übrigens in Lianes Heimatregion: Auf dem Verkehrslandeplatz in Walldürn, wo Pilot Manuel Häfner aus Buchen kurzerhand eine Rolle als Schauspieler übernahm, und im „Bierbrunnen“ in Hardheim. Den betreibt Lianes Cousin Oliver Pöschko. Auf diesem Weg betreibt Liane bei ihren Fans noch einmal zusätzliche Werbung für ihre Heimat.

Info: Die RNZ verlost drei Exemplare der CD. Wer gewinnen möchte, sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Liane“ an ruediger.busch@rnz.de. Name und Adresse nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 20. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.