Hardheim/Höpfingen. (adb) Die Gebläsestation und das Rechengebäude der sanierten Hardheimer Kläranlage sollen jeweils eine Fotovoltaikanlage erhalten – sofern nicht in letzter Sekunde stichhaltige Gründe dagegen sprechen. Das ergab am Mittwoch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen, in deren Verlauf einige Beschlussvorlagen kurzerhand angepasst werden mussten, um die PV-Anlage zu berücksichtigen. Der Verbandsvorsitzende Volker Rohm hatte die Sitzung im Hardheimer Rathaus eröffnet.

Die neue Situation, die Verbandsmitglied Peter Bienert in der letzten Sitzung angeregt hatte, wirkte sich bereits auf den ersten Tagesordnungspunkt aus: Das Los, das ein Wärmedammverbundssystem für die Fassade der neuen Gebläsestation thematisiert hätte, wurde von Bauamtsleiter Daniel Emmenecker in Teilen gestrichen: "Es würde bei der Umsetzung der Fotovoltaikanlage entfallen", betonte er. Der einstimmig gefällte Beschluss führte also nur dazu, dass das Angebot der Osterburkener Firma Maler-Schmitt über 77.656 Euro im Ernstfall in Anspruch genommen werden könnte.

Ähnliches betraf das zweite Los, dessen Gegenstand die Begrünung und Abdichtung der ursprünglich geplanten Dachkonstruktion vorsah. Hier hatte die Firma Johannes Ott (Höpfingen) ein Angebot über 48.376 Euro eingereicht. "Die PV-Anlage würde eine andere Dachkonstruktion erfordern", führte Emmenecker aus. So verstand sich der einstimmige Beschluss als symbolisch. "Er greift, wenn die Anlage doch nicht realisiert werden könnte", so der Bauamtsleiter.

Nicht von der veränderten Ausgangslage betroffen war die Entscheidung für die Fenster, Türen und Tore der Gebläsestation. Emmenecker erklärte, dass anstelle des anfangs vorgesehenen Falltors ein modernes Stahlrolltor an der nördlichen Gebäudepartie eingebaut werden solle: "Es würde den laufenden Betrieb stark vereinfachen." Das Angebot der Schweinberger Firma Weidinger in Höhe von 41.118 Euro nahm das Gremium einstimmig an.

Schließlich stellte Emmenecker die Details einer denkbaren Fotovoltaikanlage vor. Prüfungen zufolge habe sie sich am Standort als wirtschaftlich interessante Alternative erwiesen und würde sich nach wenigen Jahren amortisiert haben. So erschien die Ausweitung auf das Dach des Rechengebäudes als logische Folge. Technisch sei eine Lebensdauer von 25 Jahren zu erwarten.

Volker Rohm verabschiedete Betriebsleiter Rolf Kaufmann mit einem Präsent. Foto: Adrian Brosch

Als bedauerlich bezeichnete Volker Rohm, dass manche Firmen nicht auf Anfragen reagieren: "Mitunter trifft noch nicht einmal eine Absage ein", ließ er wissen. Das bewirkte bei der Ausschreibung für das neue Zufahrtstor zum Betriebsgelände der Kläranlage die Problematik, dass kein wertbares Angebot vorlag. Deshalb hob das Gremium die Ausschreibung auf und ermächtigte die Verwaltung dazu, in direkter Anfrage an Fachfirmen heranzutreten. Dabei sei man, so Daniel Emmenecker, kurzfristig erfolgreich gewesen: "Wir stehen in Gesprächen mit einem regionalen Unternehmen", freute er sich.

Reine Formsache war die Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredits. Kämmerer Bernd Schretzmann wies darauf hin, dass die Haushaltssatzung 2021 eine Kreditermächtigung von 1.278.000 Euro beinhalte. "Diese ist primär zur Abdeckung des Eigenanteils bereits veranschlagter Investitionen gedacht", erläuterte er. Um die Projekte finanzieren zu können, sei die Kreditermächtigung komplett zu beanspruchen. Zusätzlich wird ein Teilbetrag von 118.500 Euro benötigt, was derzeit über einen Kassenkredit der Gemeinde Hardheim ausgeglichen werde. Dem Vorschlag, einen auf 30 Jahre angelegten weiteren Kredit über 1,4 Millionen Euro zum Zinssatz von 0,529 Prozent aufzunehmen, kam das Gremium einstimmig nach.

Eine Verabschiedung rundete die Sitzung ab: Nach 30 Jahren verlässt Rolf Kaufmann sein Amt als Betriebsleiter der Verbandskläranlage im Erftal endgültig. Wie Volker Rohm betonte, habe Kaufmann "Verantwortung in allen Bereichen" demonstriert und nach seinem Ausscheiden seinen Nachfolger Daniel Berger mit Rat und Tat in dessen Übergangsphase begleitet. "Eine Geste von unschätzbarem fachlichem Wert", lobte er und überreichte Kaufmann einen Präsentkorb. Dem reihte sich Elmar Dumbacher als Geschäftsführer der ztn Neckar-Franken an. Stets habe Rolf Kaufmann dafür gesorgt, dass das Abwasser des ztn-Verarbeitungsbetriebs umweltgerecht geklärt werden konnte. Als "Praktiker durch und durch" habe er sogar an Wochenenden Prüf- und Einstellarbeiten übernommen. Dafür und für das aufrichtige Miteinander erhielt Kaufmann ein weiteres Präsent.

In eigener Sache dankte der Verbandsvorsitzende Rohm den Verbandsmitgliedern für die 2021 einmal mehr bewiesene Flexibilität und konstruktive Offenheit. Gemeinsam habe man speziell hinsichtlich der Kläranlagensanierung "Großes bewerkstelligt".