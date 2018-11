Roman Hein (r.) hofft auf einen Sensationssieg in der Fraport-Arena. Foto: Alwin Homm

Hardheim. (adb) "Im Jahr 2017 waren wir froh, im Vorkampf dabei zu sein. Umso größer ist jetzt die Freude für uns, dass wir in diesem Jahr wieder dabei sind und neben international erfolgreichen Kampfsportlern auf der Main-Card stehen", sagen Alwin Homm und Roman Hein vom Hardheimer Gym "Chok Dee". Im vergangenen Dezember gewann der 28-jährige Roman Hein bei der "Mix Fight Gala" in der Frankfurter Fraport-Arena seinen ersten Profikampf - und am 1. Dezember kämpft er nun dort gegen den türkischen Profiboxer und Schauspieler Atakan Arslan.

"Sefer Göktepe, Veranstalter der ,Mix Fight Gala’, nahm Kontakt zu uns auf und schlug uns den Kampf gegen Atakan Arslan direkt vor", erinnert sich Alwin Homm. Sofort informierte er Roman Hein, der nun auf einen Gegner von Weltformat trifft: Atakan Arslan ist mit bisher 58 Siegen - 51 davon durch K. o. - in der Szene alles andere als ein Unbekannter.

Der Kampf an sich sieht drei jeweils dreiminütige Runden für die Kampfsportler vor. Die "Mix Fight Gala" als solche versteht sich als eine der größten Kampfsportveranstaltungen Deutschlands und zugleich als Charity-Event: Ein Teil des Erlöses wird einem krebskranken Mädchen zugute kommen. "Wir kämpfen also für einen guten Zweck", freut sich Alwin Homm.

Bleibt die Frage, was man sich von einem solchen Kampf erhofft. "Ein Sieg wäre natürlich traumhaft, aber wir gehen das Ganze rein sportlich an", erklärt Alwin Homm. Roman Hein pflegt eine ganz eigene Denkweise: "Im Ring ist Atakan Arslan für mich kein Weltstar, sondern ein Gegner wie jeder andere auch - da wird einfach nur konzentriert gekämpft", sagt er. Dennoch sprechen beide von einer "absolut bewegenden Stimmung, die auch das Geschehen im Ring mobilisiert". Dazu tragen sicher auch die zahlreichen Fans aus den Reihen des Gyms "Chok Dee" bei, mit denen man nach Frankfurt reist.

Und wie bereitet man sich auf ein solches Event vor? Die Antwort von Roman Hein ist klar: "So hart wie noch nie", betont der 28-Jährige, der sich gemeinsam mit seinem Coach und Freund Alwin Homm seit einigen Wochen "an fünf bis sechs Abenden pro Woche" auf den Kampf vorbereitet. "Obwohl zwischendurch immer wieder andere Kämpfe stattfanden und mitunter schlechte Laune, die Tagesform oder Krankheiten das Training erschwerten, ließen wir uns nicht irritieren. Der Erfolg des letzten Jahres bewirkt zwar, dass man uns in Frankfurt schon kennt, aber zwischen dem letzten Kampf und diesem liegen drei Welten", ergänzt Alwin Homm.

Auch Roman Hein weiß, was auf ihn zukommt: "In Frankfurt wartet meine bisher größte kämpferische Herausforderung auf mich - aber wir scheuen keine Gegner und freuen uns bereits!", sagt der talentierte Hardheimer, der erst im September den Titel des Deutschen Meisters im Bereich K1 erkämpfte.

Wie es mit seiner sportlichen Karriere nach der "Mix Fight Gala" weitergeht, weiß er noch nicht: "Wir verfolgen keine konkreten Pläne und lassen die Zukunft auf uns zukommen", lässt er pragmatisch wissen.

Dafür blickt Alwin Homm bereits neuen Projekten entgegen: Im April 2019 bricht der 32-Jährige zu einer weiteren Trainingsreise nach Thailand auf, um seine Kenntnisse zu erweitern. Im Gym "Chok Dee" selbst trainiert unterdessen der Nachwuchs, dem Roman Heins Erfahrung im Profiboxer-Bereich sehr zustatten kommt. Derzeit ruhen die Hoffnungen auf Volkan Topcu. "Das wird unser nächster Profi", erklären Alwin Homm und Roman Hein.