Chris Bennet Bröker (l.) trainiert seit einigen Wochen mit dem elfjährigen Jonas Bischof, wie man Kunststücke mit dem Fußball aus dem Fußgelenk zaubert. Dabei haben beide sichtlich Spaß, was auch zum Erfolg beiträgt. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim-Dornberg. (zeg) Chris Bennet Bröker (Klingenberg/Dornberg) ist bereits seit vielen Jahren begeisterter Freestyle-Football-Profi. Und darin ist er richtig gut, denn als deutscher Vizemeister hat er schon tolle Erfolge und Titel geholt. Außerdem hat er viele Menschen bei Shows, Workshops und Camps begeistert und inspiriert. Sich vom Football-Freestyle begeistern lassen können sich bald alle Jungen und Mädchen ab sechs Jahren. Denn neben weiteren Angeboten verschiedenster Art wird Böker auch im Rahmen des Hardheimer Ferienprogramms am 3., 21. und 24. August (jeweils von 14 bis etwa 17 Uhr) auf dem neuen Fußballcourt beim Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Dornberg die Möglichkeit bieten, professionelles Training mit jeder Menge Spaß zu erleben.

Mit dem Fußball zu jonglieren und dabei Kunststücke zu vollbringen, sieht nicht nur cool und beeindruckend aus, sondern bedarf auch einiges an Körperbeherrschung. Mithilfe des Profis Chris Bennet Bröker eröffnet sich Jungen und Mädchen die Möglichkeit, diese Tricks praktisch zu lernen. Zudem verhilft der Freestyle-Football-Profi den jungen Leuten dazu, ihr Potenzial nicht nur als Freestyler, sondern auch als Mensch weiterzuentwickeln.

Chris Bennet Bröker ist deutscher Vizemeister im Freestyle-Football. Foto: Elmar Zegewitz

Der 22-Jährige absolviert gerade ein duales Fernstudium an der IST Düsseldorf, Hochschule für Management, mit der Fachrichtung "Bachelor of Arts Fitnessökonomie und Fitnesswissenschaften". Darüber hinaus ist er neben seinem Studium Selbstständiger. Der engagierte Sportbegeisterte ist nämlich seit 2019 ausgebildeter "Brainkinetik"-Trainer und begleitet damit andere Menschen auf ihrem Weg. Brainkinetik ist eine Kombination aus Gehirn- und Körpertraining, das zum Ziel hat, Gehirn, Körper und Gesundheit optimal zu steuern.

Bökers tägliche Arbeit besteht aus Brainkinetik-Schulkursen und individuellem Einzeltraining im Bereich Fußball, Freestyle und Brainkinetik, wobei er auf sein Wissen, seine Kenntnissen und seine Fertigkeiten zurückgreifen kann. "Meine Leidenschaft ist es, Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Ich möchte sie auf ihrem Weg zu ihren persönlichen Zielen begleiten und dass sich jeder Mensch in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt", so der Freestyle-Football-Profi.

Seit der Corona-Zeit bietet er auch Brainkinetik-Training für Familien an. Dabei ist es sein Ziel, auch Familien in der aktuellen Situation zu unterstützen, damit sie entspannter und stressfreier mit den Situationen im Alltag umgehen können.

Sein großes Ziel lautet dabei immer: Mit Gehirn-Körper-Training soll das Gesundheitsbewusstsein gestärkt werden und durch bestimmte Körperübungen sollen neue Verbindungen im Gehirn geschaffen werden. Diese ermöglichen eine nachweislich bessere Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit.

Die Erfolge der Verbindung aus Freestyle-Football und Brainkinetik sieht man an Jonas Bischof aus Höpfingen. Chris Bennet Bröker trainiert seit einigen Wochen regelmäßig mit dem jungen talentierten Elfjährigen. Und dieser gibt sogleich eine Kostprobe seines Erlernten: Er hält in jeder Hand einen kleinen Ball, die er dann in die Luft wirft. Dabei kreuzt er schnell die Hände und fängt die beiden Bälle wieder auf.

Manchmal kommen zu dieser Übung sogar noch Aufgaben für die Beine hinzu. So sind in den Übungen stets mehrere Körperbereiche wie etwa die Augen, die Hände, die Beine und das Gehirn gleichzeitig gefordert. Weitere komplexere Übungen können zudem langsam aufgebaut werden.

Das Augenmerk sämtlicher Übungen von Brainkinetik liegt sowohl auf der vielschichtigen Beanspruchung vorhandener Nervenverbindungen als auch auf der aktiven Förderung neuer Nervenverbindungen. "Das Programm hat dann positive Auswirkungen auf das Lernverhalten allgemein, auf die Gruppendynamik und das eigene körperliche Wohlbefinden", so Bröker.

Info: Anmeldungen werden per E-Mail an chrisbroeker10@gmail.com entgegengenommen. Weiteres unter www.cbbfootballfreestyle.de.