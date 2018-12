Hardheim/Buchen. (PM/rüb) Deutschlands Fitnessstudio des Jahres 2018/19 kommt aus dem Neckar-Odenwald-Kreis: Das "Wellvita" mit Standorten in Buchen und Hardheim sicherte sich die Auszeichnung zum "Studio des Jahres" - dank "seiner außergewöhnlichen Leistung und Kundenorientierung", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Im Rahmen der Jahrestagung der europaweit tätigen Unternehmensberatung Kerstan Consult GmbH (Kronberg im Taunus) in der vergangenen Woche nahmen die Clubinhaber Karin und Marco Katzenmaier die Auszeichnung vor rund 300 geladenen Gästen entgegen.

Eine fünfköpfige Jury hatte aus über 3000 Clubs die Studios von "Wellvita" in Buchen und Hardheim als die besten des Jahres 2018 ausgewählt. Bewertet wurden Kundenorientierung, Ausstattung, Preis-Leistungsverhältnis, Sauberkeit, Team, Betreuung und soziales Engagement. Geschäftsführer Michael Kerstan überreichte die Urkunden und ehrte damit den außerordentlichen Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres.

Seit über 25 Jahren steht die Familie Katzenmaier in der Region für Fitness, Wellness und Gesundheit. Sie bieten in Hardheim auf über 1000 und in Buchen auf 1500 Quadratmetern Fitness, Wellness und Beauty der neusten Generation. Das Unternehmen wurde 1986 von Gerald Katzenmaier in Hardheim als Fitnessstudio "Galaxis" gegründet. 1990 zog man in das im eigenen Besitz stehende Gebäude in der Hans-Scheibel-Straße um und baute das "Galaxis" später auf 1000 Quadratmeter aus. 1993 stieg Karin Katzenmaier in den elterlichen Betrieb ein und übernahm 1994 die sportliche Leitung.1996 wurde eine Niederlassung in Buchen auf einer Fläche von zunächst 300 Quadratmeter eröffnet und Marco Katzenmaier als Geschäftsführer eingesetzt.

Im Jahre 2001 entschlossen sich die Geschwister Karin und Marco Katzenmaier nach Entwurf von Architekt Jürgen Löffler in Buchen zu erweitern und bauten den neuen "Fitness- und Wellness-Park Galaxis" in Buchen auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern und schufen somit eine der größten Anlagen der Region. Auch in den darauffolgenden Jahren wurde immer wieder an beiden Standorten in Ausstattung und Design investiert, um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

2012 wurde aus "Galaxis" dann "Wellvita". Der Name "Galaxis" war nicht mehr zeitgemäß, so entschloss man sich aus den Begriffen "Wellness und Vitalität" eine neue Firmenbezeichnung zu verwenden. Denn genau diese Synonyme möchte das "Wellvita" verkörpern.

Seit 2002 sind Karin und Marco Katzenmaier gleichberechtigte Geschäftsführer der Studios in Buchen und Hardheim. "Wellvita" zählt heute fünf festangestellte und 30 nebenberufliche Mitarbeiter. Ihre fachliche Kompetenz unterstreichen die Geschwister durch zahlreiche Aus- und Fortbildungen im Gesundheits- und Managementbereich. Karin und Marco Katzenmaier sind sich einig: "Nur durch ständige Weiterbildung von uns und unserem Personal kann eine fachliche Anleitung garantiert werden. Über allem steht ein Ziel: die Gesundheit unserer Gäste."