Hardheim. (zeg) Welche Probleme die Hardheimer Märkte belasten und welche Potenziale die bald zu erwartenden neuen Soldaten in der Carl-Schurz-Kaserne für die Gemeinde, die Gewerbetreibenden und die Vereine bieten, will der Bund der Selbständigen in Gesprächen mit dem Bürgermeister und dem neuen Gemeinderat eruieren.

Im Raum steht dabei bereits die Überlegung, auf einen der Hardheimer Märkte zu verzichten. Bei der Mitgliederversammlung des BdS im Gasthaus "Badischer Hof" rief Volker Rohm dazu auf, neue Wege zu gehen, sich gebührend zu engagieren und Entwicklungen in der Gemeinde mitzubestimmen. "Wer das Potenzial nicht erkennt, sicherlich die Zukunft dann verpennt", mahnte er.

Nachdem der BdS-Vorsitzende Elmar Günther seinem Team und besonders seinem Stellvertreter Dietrich Fischer gedankt hatte, blickte er auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Dabei erinnerte er an die Mitgestaltung der Märkte und des Sommerfests mit den Erlebnistouren in Begleitung von Helmut Berberich.

Nachdem Norbert Wörner die finanzielle Situation des Vereins mit positivem Abschluss erläutert hatte, bescheinigte Frank Müller als Kassenprüfer mit Michael Gärtner eine vorbildliche Buchführung. Bei den Neuwahlen wurde dann Elmar Günther wieder zum Vorsitzenden gewählt, die Nachfolge von Dietrich Fischer tritt Simone Richter an. Auf den bisherigen Kassier Norbert Wörner folgt Victoria Mühling, Beiräte sind Michael Grimm, Johannes Sitterberg und Dietrich Fischer. Frank Müller und Michael Gärtner bleiben Kassenprüfer.

Nach der konstituierenden Sitzung, so der Plan von Rohm und Günther, wolle man sich mit den neuen Gemeinderatsmitgliedern an einen Tisch setzen, um diese mit der Problematik der Märkte vertraut zu machen. Dabei ging es insbesondere um einen möglichen Verzicht des Josefsmarkts oder des Wendelinusmarkts, wobei sich unterschiedliche Prioritäten erkennen ließen. Rohm insbesondere verwies auf den Gesamtaufwand für die Märkte in Höhe von 50.000 Euro.

Wie die Gemeinde beim Josefsmarkt Kosten einsparen kann, verdeutlichte er in der Versammlung. Beim Wendelinusmarkt sah er dagegen kaum eine Möglichkeit zur Reduzierung. Aus den Reihen des BdS wurden allerdings gleich einige Stimmen gegen die Abschaffung des Josefsmarkts laut. Zur Entscheidungsfindung soll nun das ins Auge gefasste Gespräch dienen.

Schließlich ehrte Elmar Günther langjährige und verdiente Mitglieder. Er verabschiedete Kassier Norbert Wörner, der sich mehr als ein Jahrzehnt lang in die organisatorische Arbeit des BdS einbinden ließ, mitdachte und vielseitig mitarbeitete.

Ebenso höchste Anerkennung fand Dietrich Fischer für seine Arbeit als stellvertretender Vorsitzender, nachdem er bereits in den späten 70er Jahren verschiedene Vorstandsämter innehatte. Er hat sich um den Verein verdient gemacht und sich unter anderem um die organisatorischen Vorbereitungen für Flyer und die Ausgabe der Verzehrgutscheine bemüht.

Günther betonte, dass Dietrich Fischer ihm zum Freund geworden sei, er viel Zeit für die BdS-Arbeit aufwendete und sein erfolgreiches Wirken geradezu zum Selbstläufer wurde. Dass er als Beirat weiterhin die Verzehrgutscheine ausgibt, fand zudem Anerkennung. Sowohl Wörner als auch Fischer erhielten ein Präsent für ihre Leistungen.