Hardheim. (pm) Wer wird das neue Ritterpaar der FG "Hordemer Wölf"? Die Spannung in der Luft dürfte wieder spürbar sein, wenn sich am Samstag, 13. November, die schwere Holztür des Hardheimer Schlosses öffnet und das neue Ritterpaar unter den Klängen des Fanfarenzuges Tauberbischofsheim vor sein närrisches Volk tritt.

Die FG "Hordemer Wölf" eröffnet an diesem Abend ab 19.31 Uhr die neue Fastnachtskampagne. "Vor circa sechs Wochen konnten wir unser neues Ritterpaar für die kommende Kampagne verpflichten", erläutert Daniel Weber, Präsident der "Hordemer Wölf". In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatte er sich zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Marco Katzenmaier zu den designierten Symbolfiguren der "Hordemer" Fastnacht auf den Weg gemacht. Um wen es sich dabei handelt, bleibt natürlich streng geheim. "Allerdings beginnen die Spekulationen schon wieder ins Kraut zu schießen", freut sich Daniel Weber.

Wie in den vergangenen Jahren wird es bis zum kommenden Samstag auch dieses Jahr wieder einen Hinweis pro Tag in der RNZ geben, der die Hardheimer auf die richtige Fährte führen soll, an deren Ende die Identität des neuen Ritterpaares steht. So gibt es bis zum Samstag insgesamt sechs Tipps, die die Bevölkerung zum Rätseln animieren sollen. Um letztlich hundertprozentige Gewissheit zu bekommen, bleibt aber der Besuch vor Ort unerlässlich.

Tipp 1: Das neue Ritterpaar ist aktuell mit dem Bauen beschäftigt.

Tipp 2: Das Ritterpaar ist nicht verheiratet.

Tipp 3: Ritter Wolf und Margarete sind keine Einzelkinder.

Tipp 4: Der Ritter hat im Walter-Hohmann-Schulzentrum seinen Schulabschluss absolviert.

Tipp 5: Der Vorname der Ritterin endet mit "a".

Tipp 6: In seiner Mannschaft ist der Ritter eine tragende Säule.