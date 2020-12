Hardheim. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der Würzburger Straße in Hardheim kam es am Freitagvormittag. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 10.55 Uhr war eine 81-jährige Daimler-Fahrerin in der Würzburger Straße (B27) in Richtung Höpfingen unterwegs. In Höhe der dortigen Bäckerei geriet ihr Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Seat eines 40-Jährigen zusammen, in dem auch eine 43-jährige Frau sowie ein 13-jähriges Kind saßen. Ein vor dem Seat fahrender Wagen konnte dem Daimler gerade noch auf den Gehweg ausweichen.

Bei dem Unfall wurden alle vier Personen leicht verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Würzburger Straße blieb bis etwa 12.35 Uhr voll gesperrt.

Update: Freitag, 25. Dezember 2020, 15 Uhr