Straßensperrung am Krankenhaus

Hardheim. (rnz) Die Straße Am Triebweg in Hardheim ist derzeit auf Höhe des Krankenhauses wegen eines Schonerwechsels an der dortigen Gas-Hochdruck-Station vollgesperrt.

Die Umleitung verläuft nach Auskunft der Gemeinde über die Straßen Schießmauer, Beethovenstraße und Wertheimer Straße. Die Vollsperrung gilt bis Donnerstag, 14. April.