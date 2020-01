Hardheim. (zeg) Bei der Eröffnungssitzung des Gemeinderats hat die Namensgebung für Straßen im neuen Baugebiet "Trieb II" für Diskussionen gesorgt. Die SPD scheiterte mit einem Antrag, der verhindern sollte, dass eine der Straßen nach dem umstrittenen ehemaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger benannt wird. Kiesinger, der dritte Bundeskanzler der Bundesrepublik, war ab 1933 Mitglied der NSDAP, bevor er 1945 zur CDU wechselte.

Der neu gegründete Hardheim-Ausschuss der Kerngemeinde hatte diesen und mögliche weitere Straßennamen ins Spiel gebracht. Lothar Beger zufolge berücksichtigte das Gremium dabei, dass die Straßennamen im ersten Teil des Baugebiets die Namen ehemaliger Bundeskanzler und -präsidenten tragen.

Die Gemeinde hat bei einem Grundstückstausch ein Areal an die Familie Hollerbach überschrieben, auf dem eine Half-Pipe für Skater steht. Noch ist unklar, was damit passiert. Fotos: Elmar Zegewitz

Nachdem lediglich die drei SPD-Mitglieder den vorgeschlagenen Straßennamen ablehnten, heißen die beiden Haupterschließungsstraßen im Neubaugebiet künftig Kurt-Georg-Kiesinger-Straße und Dr.-Konrad-Adenauer-Straße. Die Straßen der drei angrenzenden Wohnbereiche tragen die Namen Richard-von-Weizsäcker-Straße, Willy-Brandt-Straße und Ludwig-Erhard-Straße.

Eine längere Aussprache im Gemeinderat war dann ebenfalls nötig, als es um einen Antrag der Familie Hollerbach ging. Nach einem Grundstückstausch zwischen der Familie und der Gemeinde möchte die Familie ein Teilstück eines gemeindlichen Feldwegs, der zwischen Nike-Stellung und der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge liegt, erwerben, um so ihre beiden Flächen zu verbinden.

Der Gemeinderat hatte nun darüber zu entscheiden, ob die Verwaltung die betreffende Teilfläche entwidmen und veräußern kann. Da dieser Teil des Feldwegs für den allgemeinen Verkehr entbehrlich sei, stimmte das Gremium dem Antrag zu. Die Familie Hollerbach, so hieß es in der Sitzung am Montag, wolle nun in der Hafengrube ein repräsentatives Bürogebäude errichten und dort alles Wesentliche ihres Unternehmens konzentrieren. Eine Halle wurde dort bereits genehmigt. Kritik gab es allerdings daran, dass sich dort seit einiger Zeit nichts mehr getan habe. Unklar ist zudem, was mit einer Half-Pipe passieren soll, die auf einem der getauschten Grundstücke aufgestellt ist.