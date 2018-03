Das Projekt wurde in der Schweinberger Ortschaftsratssitzung vorgestellt. Foto: Adrian Brosch

Hardheim-Schweinberg. (adb) Die mögliche Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Bereich der Kaiser-Wilhelms-Höhe (Gewann "Säbelsäcker"/"Äußere Hammeläcker") wurde in der Schweinberger Ortschaftsratssitzung vom Freitag behandelt und besprochen: Zwei Experten der Fachfirma Juwi-Energieprojekte (Ostfildern) stellten das Projekt in einer Präsentation vor.

Der für die Anlage im Zweifelsfall vorgesehene, etwa 15 Hektar große Standort besteht aus derzeit im reinen Ackerbau genutzten Flächen auf einer Anhöhe in der Nähe der Aussiedlerhöfe. Die beiden Äcker wurden in der seinerzeitigen Flurbereinigung besonders groß geschnitten, um die landwirtschaftliche Nutzung zu gestatten. Um die Photovoltaikanlage errichten zu können, müsse jedoch das Areal im Flächennutzungsplan abgeändert werden. Um eine Realisierung überhaupt plantechnisch voranzutreiben, sind verschiedene Vorgaben und Maßnahmen bauleittechnischer Natur notwendig.

Sollte die Anlage erbaut werden, werde der auf der Kaiser-Wilhelms-Höhe gewonnene Strom definitiv in das öffentliche Netz eingespeist, wobei derzeit noch nicht feststeht, an welcher Stelle die Energie zugeleitet werden würde. Die installierte Leistung einer solchen Anlage wurde mit 9,97 kWp ("Kilo-Watt-Peak", Anm. d. Red.) angegeben. Erwähnung fand ebenfalls, dass das Bauvorhaben keinen "privilegierten" Status besitzt - so kann der Projektierer im Zweifel auch auf gerichtlichem Wege keinen Rechtsanspruch zur Umsetzung erwirken.

Ob die Photovoltaikanlage jemals errichtet wird und wie sich die Gremien entscheiden, steht derzeit noch in den Sternen: "Eine Stellungnahme des Ortschaftsrats wird erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen", betont Ortsvorsteher Dieter Elbert auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung und gibt zu verstehen, dass es sich "keinesfalls um eine Werbung oder gar den Versuch, eine Beschlussempfehlung zu tätigen" gehandelt habe. Viel mehr verfolgte die Veranstaltung das Ziel, Ortschaftsrat und Bürger sachlich und umfassend zu informieren; ebenso wurde der Firma Juwi die Gelegenheit gegeben, das Vorhaben auf verständlicher Basis vorzustellen sowie eine erste Kontaktaufnahme zu ermöglichen: "Das war unser primäres Ziel", so Ortsvorsteher Elbert. Die anwesenden Bürger hatten die Möglichkeit, durch Fragestellungen Auskünfte zum Projekt nachzufragen und sich zu informieren.