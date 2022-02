Ein Bauer in Norddeutschland läuft am Zaun des Auslaufs für seine Legehennen vorbei. So wie hier könnten künftig in Rüdental Bio-Legehennen von Landwirt Tobias Bundschuh nach Nahrung picken. Symbolfoto: dpa

Hardheim/Rüdental. (dore) Vom ehemaligen Schweine- zum Bio-Legehennenstall: Diesen Plan will Landwirt Tobias Bundschuh aus Rüdental in die Realität umsetzen. Sein Projekt stand am Montagabend auf der Tagesordnung der Sitzung des Technischen Ausschusses in der Hardheimer Erftalhalle.

Der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp stellte das Vorhaben vor. Konkret möchte Bundschuh auf seinem Hof den ehemaligen Schweinemaststall, der seit 2015 leer steht, zu einem Legehennenstall umbauen und einen Wintergarten sowie eine Halle anbauen. Der Stall hat aktuell eine Größe von 32,80 mal 10,94 Metern und einen Vormast- und Endmastbereich. Daraus soll ein Legehennenstall mit vorgelagertem Eiersortierraum werden. Die Dacheindeckung des bestehenden Stalls soll heruntergenommen und neu eingedeckt werden. An der westlichen Stallseite soll der Wintergarten mit einem Ausmaß von 32,80 mal 7 Metern angebaut werden. Dieser Wintergarten werde aufgrund der Anforderungen an die Tierhaltungsvorgaben und die Biorichtlinien erforderlich, so Popp.

Das Pultdach sei mit einer Dachneigung von sieben Grad geplant und rage über das bestehende Stalldach hinaus, um den Wintergarten befahrbar zu machen. Die Höhe des Wintergartens liege bei 4,31 Metern. Im Bereich der Auslaufluken soll ein Vordach von zwei Metern Breite ausgeführt werden.

"Für den Legehennenstall wird der Einbau von zusätzlichen Fenstern und der Durchbruch von Auslaufluken erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben zum Lichtflächenbedarf und das Wechseln der Funktionsbereiche und Klimazonen zu erfüllen", erklärte Popp.

Der geplante Hallenanbau mit einer Größe von 10,05 mal 7,47 Metern soll zur Unterbringung einer Reinigungsanlage errichtet werden, um die angebauten Feldfrüchte vor dem Verkauf zu reinigen und dadurch eine Qualitätsverbesserung zu erreichen. Hierzu gab Popp ebenfalls Informationen zu technischen Details: So sei eine Stützenkonstruktion mit eingezogener Stahlbetondecke geplant. Die neue Halle soll eine Höhe von 11,06 Metern haben, die Dachneigung sei mit 10 Grad vorgesehen. Das Erdgeschoss soll als Verladedurchfahrt dienen: "Hier soll es für Lkws die Möglichkeit geben, Getreide und Feldfrüchte zu laden", sagte der stellvertretende Bauamtsleiter.

Vonseiten der Verwaltung bestünden keine Bedenken, weshalb vorgeschlagen werde, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Dieses gab der Technische Ausschuss dann auch einstimmig. Ein erster Schritt für den Bio-Legehennenstall von Tobias Bundschuh ist also getan. Bis das Vorhaben umgesetzt werden kann, müssen aber noch einige rechtliche Grundlagen geschaffen werden und die Baurechtsbehörde des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn ihre Zustimmung geben.

Ein anderes Thema wurde dagegen von der Tagesordnung am Montagabend gestrichen: der geplante Neubau eines Wohnhauses mit Flachdachgarage und Einliegerwohnung im Adalbert-Stifter-Weg 6a in Hardheim. Das Bauvorhaben soll erst in einer späteren Sitzung wieder thematisiert werden, da es noch Abstimmungsbedarf zwischen dem Bauherren, Angrenzern und der Gemeinde gebe, erklärte Popp auf RNZ-Nachfrage.