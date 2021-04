Jürgen Neuberger, betrieblicher Leiter der Firma Qio in Hardheim, zeigt das Innere einer mobilen Heizzentrale. Diese werden unter anderem auf Baustellen für neue Wohngebäude wie in Frankfurt eingesetzt. Fotos: Dominik Rechner / Qio

Hardheim. (dore) Unzählige orangefarbene Anhänger vor einer neuen Lagerhalle mit rund 800 Quadratmetern Grundfläche in der Adolf-Seeber-Straße 10 deuten schon länger darauf hin: Das Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Höpfingen hat Zuwachs bekommen. Hier zieht die Firma Qio ein. Das 2017 gegründete Unternehmen, das sich auf die Vermietung mobiler Heizzentralen spezialisiert hat, ist allerdings nicht neu in Hardheim. Die Niederlassung Mitte, wo alle technischen Arbeiten ausgeführt werden, befindet sich schon seit Beginn in der Erftalgemeinde, kaufmännische und vertriebliche Aktivitäten werden dagegen über die Zentrale in Radolfzell am Bodensee koordiniert. Das Lager von Qio war bislang in einer Halle des Malerbetriebs Erbacher und Jodlowski mit nur 200 Quadratmetern Grundfläche im gleichen Gewerbegebiet untergebracht.

Qio hat ganze Stadtteile mit Wärme versorgt

Da die Halle aber zu klein war, um alle mobilen Heizzentralen darin abzustellen, waren einige am Rewe in Hardheim geparkt. Auf Dauer war das aber keine Lösung für das expandierende Unternehmen, wie Christian Hahn, Geschäftsführer zusammen mit Andrea Kohler, im Gespräch mit der RNZ sagt. "Nach vier Jahren Markteintritt und einem starken Wachstumskurs von anfangs 26 mobilen Heizzentralen auf mittlerweile 75 Anlagen haben wir einen neuen Standort gebraucht. Zudem brauchen wir auch Platz für die Wartung der Anlagen und die Säuberung der Heizungsschläuche." Und den hat man in der Adolf-Seeber-Straße 10 mit der von Jo Bauer gebauten Halle gefunden.

"Bis zum 1. Mai werden wir komplett umgezogen sein", informiert der betriebliche Leiter von Qio, Jürgen Neuberger, beim Vor-Ort-Gespräch mit der RNZ. Der Bedarf an den mobilen Heizzentralen werde immer größer, wie Neuberger erklärt. Man sei in einer Nische tätig, deutschlandweit gebe es nur zwei, drei weitere Anbieter. Kein Wunder, dass das Unternehmen bei den Einwohnern von Hardheim ziemlich unbekannt ist: "Aus der Bevölkerung kamen fast täglich Fragen, um was es sich bei den orangenen Anhängern, die am Rewe abgestellt sind, handelt", so Neuberger. Und in welchen Bereichen diese Anhänger eingesetzt werden, wissen wohl genauso wenige.

Darüber klärt der gelernte Heizungsbauer nun auf: "Wir vermieten zum einen mobile Heizzentralen zur Wärmeüberbrückung z. B. bei ausgefallenen Heizungen in Mehrfamilienhäusern, Krankenhäusern oder Seniorenwohnanlagen. Auch kleine Elektroheizgeräte für Einfamilienhäuser haben wir im Repertoire." Zum anderen würden die mobilen Heizzentralen aber auch zur Trocknung von Estrich in allen größeren Neubauten und zur Baustellenbeheizung (als sogenannte Winterbauheizung) eingesetzt. Auch bei Instandhaltungs- oder Umbauarbeiten für die Industrie in Gebäuden und Produktionshallen sowie bei Umstellungsarbeiten am Versorgungsnetz, während laufender Instandhaltungsarbeiten oder bei der Erneuerung von Fernwärmeleitungen kommen die mobilen Heizzentralen als temporäre Wärmeversorgung zum Einsatz.

"Wir bieten ein großes Spektrum an Einsatzbereichen", so Geschäftsführer Hahn. Kunden habe man über ganz Deutschland verteilt. Auch in Ostdeutschland bis nach Berlin habe man Kunden. Aktuell beheize Qio mit seinen mobilen Heizzentralen beispielsweise den Flughafen in München, der komplett auf eine Beheizung mit Fernwärme umgerüstet werde, wie Neuberger berichtet. Ganze Stadtteile habe man schon zur Überbrückung mit Wärme versorgt, und bei Festivals oder großen Zeltlagern sorge Qio z. B. für warmes Duschwasser in den dortigen mobilen Sanitäranlagen. Auch als letztes Jahr die Heizung im ASB Seniorenheim in Hardheim ausfiel, half Qio mit einer mobilen Anlage aus.

Die Heizzentralen, die zwischen 35.000 und 55.000 Euro kosten, werden von der Firma Qio geplant und von einer Firma in der Lausitz gebaut. Und sie heben sich in einem Punkt von jenen anderer Anbieter ab, wie Neuberger erklärt: "Die Anlagen sind alle digitalisiert. Das heißt, es wird alles überwacht, und der Kunde kann vom Rechner oder Smartphone aus auf alle Parameter zugreifen und wird über Störungen informiert oder wenn z. B. Öl fehlt."

Zwar ist das Unternehmen Qio noch jung, doch die Mitarbeiter sind keineswegs ohne Erfahrung in der Branche, wie Geschäftsführer Hahn verdeutlicht: "Jürgen und ich haben vor vier Jahren eine neue Firma in einer uns bekannten Branche gegründet." Beide waren beim aktuellen Marktführer Hotmobil in Neu-Isenburg angestellt. Neuberger arbeitete dort zehn Jahre und Hahn war dort ebenfalls Geschäftsführer. Alle vier Mitarbeiter am Standort in Hardheim kämen von Fach, alle seien gelernte Heizungsbauer und verfügten über viel Kompetenz.

Aufgrund dieses Erfahrungsschatzes in der Branche sei das Risiko bei der Gründung des Unternehmens Qio relativ gering gewesen. Hardheim, woher neben Neuberger ein weiterer Mitarbeiter kommt und von wo alle Arbeiten ausgeführt werden, sei dabei logistisch gesehen ein extrem günstig gelegener Standort, so Hahn.