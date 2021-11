Hardheim. (dore) "Wir müssen uns auf die Zusage der Politik verlassen können, dass wir die Anzahl an Impfstoffdosen bekommen, die versprochen wurden." Dr. Martin Seitz ist außer sich, und so wie der Hardheimer Allgemeinmediziner dürften sich aktuell alle Hausärzte fühlen, denn statt der noch anfangs der Woche zugesicherten 48 Dosen des Impfstoffs Biontech/Pfizer bekommen die Arztpraxen ab Montag nur 22, wie Dr. Seitz der RNZ am Freitag mitteilte.

"Die Politik lässt uns mal wieder im Regen stehen", ist Dr. Seitz enttäuscht. Zum Hintergrund: In der vergangenen Woche hatte Gesundheitsminister Jens Spahn die Kapazität der Impfdosen pro Praxis auf 30 begrenzen wollen. Auf Druck der Ärzteschaft bekamen die Praxen dann von der Politik die Zusage, 48 Dosen pro Woche bestellen zu können. Und gestern nun die Reduzierung auf nicht einmal die Hälfte. Das sei ein Unding, echauffiert sich Seitz: "Das kann man mit den Ärzten nicht machen." Die Ärzte müssten sich auf die Zusage von Spahn verlassen können, diese Vorgehensweise könne man nicht mehr hinnehmen.

Seit Februar 2020 sei die Praxis Dr. Seitz Corona-Schwerpunktpraxis, man impfe montags, dienstags, donnerstags und samstags außerhalb der Sprechzeiten und das auf jeden Fall noch bis Weihnachten. "Wir arbeiten bis zum Umfallen", sagt Dr. Seitz. Man fahre von ärztlicher Seite aus an die Grenzen. Er habe mit der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen, und "die versteht uns, sagt aber, sie kann nichts machen. Sie verweist auf den Bund." Und von dort bekämen die Ärzte keine Begründung.

Dr. Seitz appelliert nun an die Menschen ab 30 Jahren, bereit zu sein, sich auch mit Moderna impfen zu lassen. Der Impfstoff sei – was die Wirkung gegen die Delta-Variante des Coronavirus betreffe – sogar effizienter als der von Biontech. Das Problem: Die Ungeimpften seien vorwiegend junge Menschen unter 30 – und für die gibt es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für den Impfstoff von Moderna, sondern nur für den von Biontech. Und die überwiegende Zahl der älteren Menschen, auch derer, die sich boostern lassen, wollten nur Biontech. Die älteren Menschen sollten jedoch, so Seitz, zumindest darüber nachdenken, sich Moderna impfen zu lassen. "Ich verstehe sie auch, wenn sie mit Biontech geimpft wurden und damit zufrieden waren, dass sie das wieder wollen. Aber ich kann nur das geben, was ich habe", sagt Seitz.