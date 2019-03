Hardheim. (rüb) Harsche Kritik einzelner Eltern an der Informationsversammlung und ein historischer Tiefstwert bei den Anmeldezahlen für die fünfte Klasse: Knapp ein Jahr ist es her, dass die Hardheimer Realschule negative Schlagzeilen schrieb - mehr als es der Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern sowie der Gemeinde als Schulträger lieb sein konnte. Doch das Blatt hat sich gewendet: Wie die RNZ erfuhr, liegen die Anmeldezahlen wieder auf dem über Jahre hinweg gewohnten Niveau, und im kommenden Schuljahr wird es deshalb wieder zwei fünfte Klassen geben.

Die Realschule Hardheim zählt aktuell 251 Schüler. Für die neuen fünften Klassen liegen 47 Anmeldungen (Vorjahr: 17) vor. An der Grundschule werden knapp 200 Schüler unterrichtet. Für die erste Klasse gibt es 40 Anmeldungen (Vorjahr: 43). Der Walter-Hohmann-Schulverbund zählt insgesamt also rund 450 Schüler, die von 42 Lehrkräften unterrichtet werden.

Lediglich 17 Schüler hatten sich im Frühjahr 2018 an der Realschule angemeldet, sodass zum ersten Mal seit Jahrzehnten dort nur eine fünfte Klasse zustande gekommen war. Viele Eltern aus Hardheim und Umgebung hatten ihre Kinder lieber an der Gesamtschule in Külsheim oder an der Walldürner Realschule angemeldet. Über die Gründe für diese negative Entwicklung für den Schulstandort Hardheim war damals viel geschrieben worden: Eltern hatten der Schule konzeptionelle Mängel sowie schlechte Informationspolitik vorgeworfen. Dagegen hatte Rektor Harald Mayer eine "aggressive Werbung" seitens der Gemeinschaftsschulen als einen Grund angeführt.

"Es ist müßig darüber zu spekulieren, was letztlich ausschlaggebend war", sagt der Schulleiter heute. Fakt ist: "Wir haben unsere Lehren und auch entsprechende Konsequenzen daraus gezogen." So seien die Eltern im Vorfeld der Informationsveranstaltung zum Wechsel an die weiterführende Schule nach ihren Wünschen befragt worden. Die Ergebnisse dieser Befragung seien dann in die Vorbereitung und die Konzeption der Informationsveranstaltung und des Tages der offenen Tür eingeflossen.

Mit Erfolg: Die Veranstaltungen seien sehr gut verlaufen. "Wir haben die Eltern von unserem Schulkonzept überzeugen können", erklärt Harald Mayer. Dass sich daran fast alle Kollegen beteiligt hätten, zeige ihm eines: "Das Kollegium steht hinter der Schule, und es ist überzeugt von unserem gemeinsam erarbeiteten Schulkonzept."

Der Lohn der Bemühungen: 47 Anmeldungen für die neue fünfte Klasse, 30 (!) mehr als im Vorjahr. Der Schulleiter geht davon aus, dass das schlechte Ergebnis des Vorjahres nur ein "Ausreißer" war: "Wir hoffen, dass sich die Anmeldezahlen nun dauerhaft wieder zwischen 45 und 50 Schülern einpendeln und wir immer zwei fünfte Klassen haben werden."

Harald Mayer weiß aber auch, dass es heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass Eltern ihre Kinder an der Schule vor Ort anmelden: "Die Bildungslandschaft hat sich gewandelt, und es gibt heute eine viel größere Auswahl." Neuerungen wie die Möglichkeit, an der Realschule den Hauptschulabschluss abzulegen, hätten zudem zu Irritationen bei einigen Eltern geführt, da es nicht gelungen sei, die Botschaft so zu vermitteln, wie es nötig gewesen wäre, räumt der Rektor ein.

Moderne Unterrichtsmethoden - hier der Musikunterricht der Klasse 6b mit Lehrerin Julia Wollenschläger - haben an der Hardheimer Realschule ihren festen Platz. Im Hintergrund Schulleiter Harald Mayer, der sich über steigende Anmeldezahlen freut. Foto: Rüdiger Busch

Was die Zukunft der Realschule angeht, geht der Blick des Schulleiters optimistisch in die Zukunft: In Sachen Schulentwicklung sei man am Puls der Zeit, beispielsweise durch das gemeinsame Projekt mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in den naturwissenschaftlichen Fächern oder mit der Einführung des Programms IQES, das die Unterrichtsgestaltung erleichtert. Hier sei Hardheim einer der Vorreiter im Schulamtsbezirk gewesen.

Apropos Vorreiter: Auch die Prüfungsergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. So landet die Hardheimer Realschule bei den Abschlussprüfungen im Schulamtsbezirk seit Jahren auf den vorderen Plätzen. Bei der zentralen Lernstandserhebung "Vera 8" wurden die Hardheimer 2018 im Schulamtsbezirk Erster und im Regierungsbezirk Karlsruhe Vierter. Offensichtlich ist es den Verantwortlichen nun gelungen, den Eltern diese Erfolge und die Vorzüge der Schule zu vermitteln: Die Anmeldezahlen sprechen dafür.