Hardheim. (adb) "Das war unser verspäteter Weihnachtsspaziergang": Was ein Teilnehmer so launig umschrieb, war am Freitag tatsächlich Programm – führte doch die Waldbegehung des Hardheimer Gemeinderats im April durch weißen Winterwald. Mit den Revierleitern Martin Sauer und Florian Pogorzelski sowie Patrick Halbauer (Forstbetriebsleitung Walldürn) und Thomas Lehn (Landesforstverwaltung Baden-Württemberg) wurden die Probleme und Chancen des Waldes beleuchtet.

Im Distrikt „Berg“ unweit der Honerthütte erläuterten die Forstexperten den Umgang mit klimalabilen Fichtenbeständen und deren Folgebestockung. Foto: Adrian Brosch

Erster Treffpunkt war die Wolfsgrubenhütte, wo Bürgermeister Volker Rohm passende Worte für das Wetter fand. "Jede Form von Niederschlag ist wichtig für unsere Natur", kommentierte er das "winterliche Aprilwetter". Neben den zahlreich erschienenen Gemeinderäten und Ortsvorstehern freute er sich auch über die Anwesenheit Willi Rehfelds, der als langjähriger – inzwischen verabschiedeter – Waldarbeiter beste Ortskenntnisse hat.

Kurz informierten Patrick Halbauer und Thomas Lehn über die Geschichte und Problematik des Waldes, der mit dem badischen Forstgesetz von 1833 zum Gemeinwohl bestimmt und ab 1850 großflächig aufgebaut wurde. "Die Trockenheit setzt den nunmehr bis zu 180 Jahre alten Bäumen stark zu – wir haben ein Problem, aber auch die Lösung", betonte Lehn. Schließlich marschierte der Tross zum Mountainbike-Trail, den Florian Pogorzelski vorstellte. Die von einer Gruppe um Sascha Herwig geplante und betreute Strecke werde gut frequentiert, was keine Spannungen erzeuge – ganz im Gegenteil: "Ein solcher fester Trail ist uns lieber, da er wildes Fahren im Wald verhindert", merkte der Revierleiter an. Konflikte mit Jägern oder Berührungspunkte mit dem Forst gebe es nur begrenzt: Lediglich bei Holzeinschlag werde die Strecke zur Sicherheit vorübergehend gesperrt.

Sodann ging es in Fahrgemeinschaften in den Distrikt "Berg" unweit der Honerthütte. Dort erläuterten die Revierleiter und Thomas Lehn den Umgang mit klimalabilen Fichtenbeständen und deren Folgebestockung. Erwähnt wurden auch klimaresiliente Baumarten, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Gute Alternativen zur bislang vorherrschenden Fichte seien etwa die auch für Bauholz brauchbare Douglasie, die Kiefer und die Zeder. Für die Zukunft hieße es laut Thomas Lehn, im Sinne einer gesunden Baummischung "auf viele Pferde zu setzen". Ganz verschwinden werde die Fichte jedoch nicht. "Sie verschwindet nicht, wird aber nicht mehr in hektargroßer Reihen-Anbauweise bestehen", so Martin Sauer.

Mit dem Holzmarkt schnitt Thomas Lehn einen weiteren Aspekt an. "Die Nachfrage könnte 2023 schon unser Angebot übersteigen", schilderte er. Die holzverarbeitende Industrie "wird nehmen, was sie kriegen kann", auch die Holzpreise könnten steigen – ein Tribut an die hohe Importquote, die ebenfalls unter dem Ukraine-Konflikt leide. Bezüglich des Waldumbaus nannte er konkrete Zahlen: Der Einschlag sorge inklusive einer Förderung von Bund und Land für vordergründige Einnahmen in Höhe von 24.000 Euro, doch fließen davon 21.000 Euro in Pflege und Erhalt des Baumwerks – bleiben rund 3000 Euro als Ertrag.

Im "Heuholz" zwischen Hardheim und Schweinberg – einen knappen Kilometer südlich der Bundesstraße B27 – fand man sich im weißen Winterwald wieder. Kein leichtes Durchkommen für die Autos, aber am Ende wurde doch alles gut – und reichhaltige Informationen gab es auch hier. Zunächst stellte Revierleiter Martin Sauer Dürreschäden an älteren Laubhölzern und die Auswirkungen auf die Forstwirtschaft vor. Hier fand er klare Worte. "Vor allem die Buche wird sich mittelfristig zum Sorgenkind unserer Wälder entwickeln", verdeutlichte er und sprach von einem "fortschreitenden Absterbeprozess nach einer weiteren großen Trockenheitsphase".

Der letzte "Outdoor-Punkt" rückte die Erstdurchforstung junger Eichenbestände in den Vordergrund. Am Beispiel eines relativ jungen, etwa 1985 gepflanzten Bestands ging Martin Sauer auf die Auswahl zukunftsfähiger und gesunder Bäume ein. Thomas Lehn erinnerte an die schweren Orkanschäden durch "Wiebke" im Jahr 1990 und "Lothar" Ende 1999. "Nachdem man gedacht hätte, dass die Bäume in den Himmel wachsen und wir im Überfluss Holz haben, erfuhr man hier einen krassen Dämpfer."

Die Abschlussbesprechung fand nach einer kleinen Stärkung im Schweinberger Schützenhaus statt: Im Rahmen einer informativen Präsentation stellte Thomas Lehn die Eckpfeiler der Forsteinrichtung 2022 bis 2031 im Hardheimer Gemeindewald vor. Der Masterplan beinhaltet eine leichte Zunahme der forstlichen Fläche durch kleinere Privatwaldankäufe und Erstaufforstungsflächen, einen weitestgehend konstanten Holzvorrat und ein in etwa ausgeglichenes Verhältnis der Baumaltersklassen. Der Nadelholzanteil sinkt um ein Prozent. Im Vollzug liegt der Holzeinschlag mit 102 Prozent knapp über der Planung, der Anteil zufälliger Nutzungen im abgelaufenen Jahrzehnt beträgt 21 Prozent.

Als "rundherum erfreulich" bezeichnete Lehn das Betriebsergebnis. "Es spricht für einen optimal durchorganisierten Betrieb", konstatierte er. Die Planung sieht vor, den Holzeinschlag auf 6 Erntefestmeter pro Jahr und Hektar zu reduzieren (bisher 6,4). "Das erleichtert den Vorratsaufbau", so Lehn. Ziele würden darin definiert, dass möglichst viele Baumarten auf Verjüngungsflächen nachgezogen werden und klimatolerante Baumarten wie Douglasie, Tanne und Eiche gefördert werden. Finanziell könne man sich in Zuversicht üben. "Die Investitionskosten für Ergänzungspflanzungen und Instandhaltung der Waldwege steigen an, doch scheint ein Ergebnis auf bisherigem Niveau möglich", merkte er an. Einstimmig beschloss der Gemeinderat das Zahlenwerk.