Die Band „Colours” kommt am Sonntag, 26. Juli, mit ihrem Programm „musics & lyrics” an den Bahnhof 1910. Foto: zg

Hardheim. (RNZ) Die Konzerte im Bahnhof 1910 kehren zurück. Am Sonntag, 26. Juli, ist die Band "Colours” mit ihrem Programm "musics & lyrics” von 11.30 bis circa 13 Uhr zu Gast im Garten hinter dem Bahnhof 1910.

Ann-Kathrin Schneider wird Coversongs erst übersetzen und vortragen, um sie dann gemeinsam mit ihrer Band in ihrer eigenen unverwechselbaren Art zu spielen. "Wir vermissen die Musik und die Auftritte vor Publikum”, so Ann-Kathrin Schneider und ihre Bandmitglieder. Die Inhaberin des Bahnhof 1910, Bernadette Balles, sagt: "Es ist sehr traurig, dass der Bahnhof verwaist ist, wo sonst Konzerte und Lesungen stattfanden. Aber seit den Lockerungen gibt es einen Weg, wieder etwas Leben in den Bahnhof einkehren zu lassen."

Das Konzert findet als Open-Air statt, um zu gewährleisten, dass der geforderte Mindestabstand eingehalten werden kann. Bernadette Balles hat als Veranstalterin mithilfe der Gemeinde ein Hygienekonzept erarbeitet, um alle Corona-Vorschriften einzuhalten. Jeder Besucher muss eine Mund-Nase-Maske dabei haben.

Karten gibt es nur über den Vorverkauf im Bahnhof 1910 zu folgenden Öffnungszeiten: mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Dabei können gleich die Kontaktdaten aufgenommen werden.

Wichtig sei laut der Veranstalterin zudem, dass Personen, die gemeinsam kommen wollen (zurzeit sind bis zu zehn Personen aus drei Hausständen möglich), sich im Vorfeld absprechen und die Karten zusammen bestellen, damit Bernadette Balles die Stühle entsprechend aufstellen kann.