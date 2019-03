Hardheim. (rüb) "Eigentlich kann hier gar kein Wasser eindringen", erklärt Dieter Müller von der Baufirma Michael Gärtner (Eberbach) und verweist auf die Konstruktion der Brücke, die so konzipiert wurde, dass es nicht zu Wasserschäden kommen kann.

Doch Theorie und Praxis sind zwei paar Stiefel, denn die Schäden an der Erftalbrücke sind so eklatant, dass sie sogar dem Laien auffallen. Der Polier geht zur Unterseite der Brücke, lenkt den Blick auf den maroden Beton und anschließend auf eine weitere Folge des unerwünschten Wassereintritts: Tropfsteine (siehe Foto).

Dieter Müller verfügt über reichlich Erfahrung. So große Tropfsteine habe er an einem Brückenbauwerk aber nur selten zu Gesicht bekommen, erklärt er im Gespräch mit der RNZ. Dies zeigt, dass die seit zehn Tagen laufenden Arbeiten an der Erftalbrücke dringend notwendig sind.

Unter die Brücke gehen: Neue Perspektiven ermöglicht der Gang unter das 40 Jahre Bauwerk, dem eindringendes Wasser schwer zugesetzt hat. Foto: Rüdiger Busch

Die 40 Jahre alte Brücke an der Einmündung der K3910 in die L 521 ist in einem sehr schlechten Zustand. Über Jahre hat das Wasser stellenweise gravierende Schäden am Beton hinterlassen, ihn porös gemacht, und die Bewehrung rosten lassen.

Als erster Schritt ging es an die Fehlersuche, denn die entscheidende Frage ist, wie das Wasser zwischen die Gehwegkappe und das eigentliche Brückenbauwerk gelangen konnte. Offensichtlich ist das Oberflächenwasser nicht wie vorgesehen abgelaufen, sondern hat sich über viele Jahre einen anderen Weg gesucht - mit verheerenden Folgen für die Brücke. Deshalb ist nun eine grundlegende Sanierung notwendig - andernfalls hätte sie eines Tages einzustürzen gedroht. Im nächsten Schritt werden die Gehwegkappen entfernt und das Betonbauwerk anschließend komplett abgedichtet, wie Dieter Müller erklärt.

Foto: Rüdiger Busch

Parallel wird die Gemoetrie der Brücke überprüft, um sicherzustellen, dass das Gefälle künftig passt und das Wasser abläuft. Anschließend werden neue Gehwegkappen aufgebracht. Zum Abschluss der Brückensanierung erhält sie noch einen neuen Fahrbahnbelag. Erneuert werden ferner Geländer und Entwässerungseinrichtungen.

Die Arbeiten werden im Auftrag des Landratsamtes durchgeführt. Die Bauzeit wird mit rund vier Monaten beziffert. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der Brücke vorgenommen. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt. Das Restaurant "Wohlfahrtsmühle" sowie die Tennisplätze sind jederzeit erreichbar, teilte das Landratsamt mit. Auch der Erftalradweg wird nicht eingeschränkt. Die Kosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro, wobei das Land das Projekt mit Mitteln aus dem Kommunalen Sanierungsfonds "Brücken" mit rund 250.000 Euro fördert.