Von Matthias Miltz

Hardheim. Es klingt wie die Geschichte eines Films: Drei Jugendliche aus dem gleichen Dorf haben den großen Traum, Profisportler zu werden. Nach jahrelangem Training kommen sie jetzt ihrem Traum einen großen Schritt näher und ziehen alle los, um den nächsten Schritt zu wagen. Für die Hardheimer Niklas Dörr, Pierre Ederer und Ruben Drakos ist dies allerdings keine Geschichte mehr, sondern Realität. Niklas und Ruben sind Fußballer, die ihren Weg beim FC Schweinberg beziehungsweise beim TV Hardheim begonnen haben. Pierre ist Judoka und begann beim TSV Tauberbischofsheim. Für alle drei startet ein neuer Lebensabschnitt:

Auf Niklas Dörr kamen die Trainer des FC Schalke 04 zu und boten ihm ein Probetraining an. "Das kam über den Übungsleiter des VfR Aalen zustande. Gegen die haben wir in der Liga mit dem FSV Hollenbach gespielt und der ist mit dem Trainer von Schalke befreundet und machte diesen auf mich aufmerksam", erzählt Niklas. Anschließend habe er an mehreren Trainingstagen zur Probe mittrainiert und anschließend noch an einem Turnier teilgenommen. Danach kam die Zusage des Nachwuchsleistungszentrums, dass sie ihn gerne in ihrem Team haben möchten. "Natürlich ist man stolz, dass man für einen Verein wie Schalke 04 spielen kann", sagt er.

Ruben Drakos, sein ehemaliger Teamkollege beim TV Hardheim und auch beim FSV Hollenbach, hat den großen Schritt schon ein Jahr vor ihm gewagt. Aktuell spielt der Torwart bei Darmstadt 98 in der U16. "Ich war bei vielen Probetrainings, auch in Stuttgart und in Hoffenheim", erzählt der 15-Jährige und ergänzt: "Aber nirgends hat es wirklich geklappt. Doch dann hat mich Darmstadt nach einem Probetraining wieder eingeladen." Erst habe er gar nicht wechseln wollen, erklärt er. Dann habe ihm der Verein einen Internatsplatz angeboten, darauf habe er sich für einen Wechsel entschieden – allerdings nicht für das Internat, sondern im ersten Jahr als "Pendler".

Die beiden Fußballer begannen in Hardheim und Schweinberg mit dem Kicken, spielten gemeinsam in einer Spielgemeinschaft und wechselten nacheinander zum FSV Hollenbach. Während Niklas nach zwei Jahren den Verein verlässt, war Ruben vor seinem Wechsel drei Jahre für den FSV aktiv. Jetzt verlassen beide weg ihre Heimat, um den nächsten Schritt zu gehen. Niklas wird in Gelsenkirchen im ersten Jahr bei einer Gastfamilie wohnen, bevor er im zweiten Jahr auf das Internat der "Knappenschmiede" wechseln wird. Auch für Ruben steht ein Umzug an. Er und seine ganze Familie werden nach Darmstadt ziehen. "Die ganze Fahrerei geht auf Dauer nicht und mein Vater arbeitet in Frankfurt – also haben wir gesagt, dass wir alle dorthin ziehen."

Wie für seine zwei gleichaltrigen Freunde steht auch für Judoka Pierre eine Veränderung an. Er wird in Zukunft auf das Sportinternat des Olympiastützpunkts Heidelberg gehen, um dort zu trainieren. Bei ihm sei alles schnell gegangen: "Ich habe relativ spät mit dem Judo angefangen. Mein erster Verein war der TSV Tauberbischofsheim und nach einem halben Jahr hatte ich meinen ersten Titelkampf. Den habe ich überraschend gewonnen und war auf einmal nordbadischer Meister in meiner Klasse." Als er dann bei der anschließenden badischen Meisterschaft noch den zweiten Platz belegte, kamen die Stützpunkttrainer aus Heidelberg auf ihn zu. Nach einem Trainingslager in Kroatien war es sein Trainer, der ihn fragte, ob er interessiert wäre, höhere sportliche Ziele zu verfolgen und dafür auf das Internat zu wechseln. Mit seinem Schulwechsel ging auch ein Vereinswechsel einher: Seit Weihnachten ist Pierre für den JSC Heidelberg aktiv.

Für die drei Jungs ist es ein großer Schritt, sagen sie. Ruben erklärt: "Ich habe die Chance bei Darmstadt bekommen und die will ich unbedingt nutzen, das passiert nicht oft." Auch Judoka Pierre hat eine klare Meinung zu seinem Schritt nach Heidelberg: "Für mich war ziemlich schnell klar, dass ich besser werden will, und dafür tue ich etwas." Niklas ist ebenfalls bereit, alles zu geben: "Ich bin mit Fußball aufgewachsen, deshalb war es immer mein Traum, Profi zu werden. Dennoch war ich am Anfang etwas zögerlich, als das Angebot kam, weil es für mich schon ein großer Schritt ist."

Die jungen Sportler sehen vor allem die Chancen, die sie durch ihre Wechsel bekommen. Pierre soll in Heidelberg für den Erwachsenenbereich vorbereitet und aufgebaut werden: "Ich bin momentan im D1-Kader. Hier sind aktuell die neun besten Kämpfer aus Baden-Württemberg vertreten. Um mich zu verbessern, muss ich trainieren und immer fit sein." Deshalb musste er in letzter Zeit fast täglich von Hardheim nach Heidelberg fahren. "Das stresst schon etwas. Die Fahrerei fällt durch das Internat komplett weg und auch die Betreuung ist eine ganz andere. Es sind professionellere Strukturen vorhanden, als ich sie jetzt im Moment nutzen kann." Gerade in schulischer Hinsicht sei das Internat die beste Lösung für ihn: "In Hardheim ist es zwar mit der Schule abgeklärt, dass ich wegen meines Sports fehlen kann, solange meine Noten stimmen. Aber das Internat kann mir eine ganz andere Hilfestellung in schulischer Hinsicht bieten."

Auch in den Jugendakademien von Ruben und Niklas wird großen Wert auf die schulische Ausbildung gelegt. "Die Noten müssen stimmen", sagt Ruben und erklärt: "Wir haben in Darmstadt eine Partnerschule, die mit dem Verein kooperiert und die uns ermöglicht das Training und die Schule unter einen Hut zu bekommen." Ähnlich sieht es auch bei Niklas in Gelsenkirchen aus: "Wir haben ebenfalls eine Partnerschule, bei der die Schul- und der Trainingsgestaltung aufeinander abgestimmt sind."

Außerdem stehen allen Drei Lehrer zur Verfügung, die mit ihnen bei Bedarf den Stoff nachholen können oder Nachhilfe anbieten. "Diese professionellen Strukturen bringen einen in vielerlei Hinsicht weiter", sagt Ruben. So zum Beispiel auch im Bereich Ernährung, in denen die jungen Sportler schon professionell beraten werden.

Gerade diese Professionalität, die allen drei jetzt geboten ist, wollen sie nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. "Natürlich ist das große Ziel Profi zu werden", sagt Niklas und fügt hinzu: "Aber man muss abwarten, wie es weitergeht. In den nächsten zwei oder drei Jahren kann viel passieren."